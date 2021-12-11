https://tr.sputniknews.com/20211211/bidendan-enflasyon-yorumu-yoldaki-gercek-tumsek-1051664260.html

Biden'dan enflasyon yorumu: 'Yoldaki gerçek tümsek'

Biden'dan enflasyon yorumu: 'Yoldaki gerçek tümsek'

ABD Başkanı Biden, ülkede 39 yılın zirvesine ulaşan enflasyonu 'yoldaki gerçek tümsek' olarak nitelendirdi ve enflasyonunun nedeninin hükümet harcamaları... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T03:25+0300

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2021-12-11T03:25+0300

ekonomi

abd

joe biden

enflasyon

harcama

salgın

koronavirüs

tedarik zinciri

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin ev sahipliğinde yapılan 'Demokrasi Zirvesi'nin kapanış konuşmasını yaptıktan sonra salondaki gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD'de 1982'den bu yana en yüksek artışı gösteren kasım enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Biden, "Bu, yoldaki gerçek bir tümsek. Aileleri etkiliyor. Marketlere giriyorsunuz ve aldığınız her şey için daha çok para ödüyorsunuz. Bu, bizim için önemli" dedi.Enflasyondan salgın ve tedarik zincirini sorumlu tuttuBiden, enflasyon konusunda, "Şu anki durumun krizin zirve noktası olduğunu düşünüyorum. Birçok insanın düşündüğünden daha kısa bir süre içinde bir değişiklik göreceğinizi düşünüyorum. Ekonomi birçok açıdan iyileşiyor" ifadelerini kullandı.Hükümet harcamalarının enflasyonu yükselttiği iddialarını da reddeden Biden, "Hükümetin para harcaması enflasyonun nedeni değil. Enflasyonun nedeni gerçekten çok ciddi tedarik zinciri sorunlarımızın olması. Bu sorun da fiyatlarda önemli artışlara yol açıyor. Tüm bunların temel sebebi ise Kovid-19. Kovid-19 birçok gerekli ürünü üretmemizde ve Pasifik'te yaptığımız ithalatta ciddi etkili oldu" yorumunu yaptı.ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE kasımda aylık yüzde 0.8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 6.8 arttı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/abdde-enflasyon-kasimda-39-yilin-zirvesini-gordu-1051651655.html

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abd, joe biden, enflasyon, harcama, salgın, koronavirüs, tedarik zinciri