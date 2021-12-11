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Bill Gates'ten Metaverse yorumu: 2-3 yıl içinde yaygınlaşabilir
Bill Gates'ten Metaverse yorumu: 2-3 yıl içinde yaygınlaşabilir
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Metaverse ile ilgili tahminlerini de paylaşarak, "Meta benzeri teknoloji şirketlerinin öncülüğünde gelişen sanal dünya... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T19:43+0300
2021-12-11T19:46+0300
türkiye
microsoft
bill gates
metaverse
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Microsoft’un kurucusu Bill Gates, son dönemde popülaritesi hızla artan Metaverse ile ilgili konuştu. Gates, 2021 yılını 'en sıra dışı ve zor yıl' olarak tanımlarken, 2022 ve sonrası için iyimser tahminlerde bulundu.Bu tahmine göre; eski adıyla Facebook'un artık 'Meta' olarak anılması, kullanıcıları oyun oynayacakları, sosyalleşecekleri ve çalışacakları sanal bir dünyaya itebilir. Böylece, Meta benzeri teknoloji şirketlerinin öncülüğünde gelişen sanal dünya toplantıları 2-3 yıl içinde yaygınlaşabilir.Haber Global'ın aktardığına göre Gates, Kovid-19 pandemisi sona yaklaşırken çok sayıda şirketin sanal çalışma politikalarına adapte olduğunu ve bunun yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu vurguladı.Gates’e göre, Kovid-19 işyerlerinde devrim niteliğinde değişiklikler yarattı. Bunun etkisi gelecek yıllarda daha iyi anlaşılacak. Süreç sonunda daha fazla insan meta veriye çekilerek çalışmalarını sanal dünyada tamamlayacak.Gates açıklamasında, günümüz toplantılarının Hollywood Squares adlı Amerikan yarışma programındaki gibi olduğunu paylaştı. Hollywood Squares, 1965'te yayınlanan ve 3x3'lük karelerde yarışmacıların soru cevapladığı bir programdı. Bu 2 boyutlu ızgara plan, Microsoft Teams ve Zoom gibi video konferans platformları tarafından günümüze uyarlandı.Gates, Metaverse toplantılarının bundan çok daha kompleks olacağını ve iş arkadaşları ile avatarlar üzerinden etkileşim kurarak toplantı düzenlenebileceğini vurguladı. 3 boyutlu avatarlar ile düzenlenen sanal ortam toplantılarına dair şu fikirleri paylaştı:Gates, önümüzdeki yıllarda metaverse etkileşimi için daha fazla insanın avatar kullanacağını söyledi. Bu avatarlar, başka insanlarla sanal ortamda buluşmak ve toplantı yapmak için kullanılacak. Gates, toplantıları sürekli mail ve görüntülü konuşma üzerinden yapanların, ifade etmek istediklerini bu şekilde gerçeğe en yakın haliyle karşı taraf aktarabileceğini de söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211112/facebook-ile-microsoft-arasinda-metaverse-ortakligi-1050727803.html
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microsoft, bill gates, metaverse

Bill Gates'ten Metaverse yorumu: 2-3 yıl içinde yaygınlaşabilir

19:43 11.12.2021 (güncellendi: 19:46 11.12.2021)
© REUTERS / Leon NealBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / Leon Neal
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Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Metaverse ile ilgili tahminlerini de paylaşarak, "Meta benzeri teknoloji şirketlerinin öncülüğünde gelişen sanal dünya toplantıları 2-3 yıl içinde yaygınlaşabilir" ifadelerini kullandı.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, son dönemde popülaritesi hızla artan Metaverse ile ilgili konuştu. Gates, 2021 yılını 'en sıra dışı ve zor yıl' olarak tanımlarken, 2022 ve sonrası için iyimser tahminlerde bulundu.
Bu tahmine göre; eski adıyla Facebook'un artık 'Meta' olarak anılması, kullanıcıları oyun oynayacakları, sosyalleşecekleri ve çalışacakları sanal bir dünyaya itebilir. Böylece, Meta benzeri teknoloji şirketlerinin öncülüğünde gelişen sanal dünya toplantıları 2-3 yıl içinde yaygınlaşabilir.
Haber Global'ın aktardığına göre Gates, Kovid-19 pandemisi sona yaklaşırken çok sayıda şirketin sanal çalışma politikalarına adapte olduğunu ve bunun yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu vurguladı.
Gates’e göre, Kovid-19 işyerlerinde devrim niteliğinde değişiklikler yarattı. Bunun etkisi gelecek yıllarda daha iyi anlaşılacak. Süreç sonunda daha fazla insan meta veriye çekilerek çalışmalarını sanal dünyada tamamlayacak.
Gates açıklamasında, günümüz toplantılarının Hollywood Squares adlı Amerikan yarışma programındaki gibi olduğunu paylaştı. Hollywood Squares, 1965'te yayınlanan ve 3x3'lük karelerde yarışmacıların soru cevapladığı bir programdı. Bu 2 boyutlu ızgara plan, Microsoft Teams ve Zoom gibi video konferans platformları tarafından günümüze uyarlandı.
Gates, Metaverse toplantılarının bundan çok daha kompleks olacağını ve iş arkadaşları ile avatarlar üzerinden etkileşim kurarak toplantı düzenlenebileceğini vurguladı. 3 boyutlu avatarlar ile düzenlenen sanal ortam toplantılarına dair şu fikirleri paylaştı:
“Temel fikir, avatarınızı, onunla gerçek bir odada bulunma hissini artıran sanal bir ortamda, insanlarla tanışmak amacıyla kullanacak olmanız.”
Gates, önümüzdeki yıllarda metaverse etkileşimi için daha fazla insanın avatar kullanacağını söyledi. Bu avatarlar, başka insanlarla sanal ortamda buluşmak ve toplantı yapmak için kullanılacak. Gates, toplantıları sürekli mail ve görüntülü konuşma üzerinden yapanların, ifade etmek istediklerini bu şekilde gerçeğe en yakın haliyle karşı taraf aktarabileceğini de söyledi.
Facebook - Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
YAŞAM
Facebook ile Microsoft arasında 'metaverse' ortaklığı
12 Kasım, 09:51
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