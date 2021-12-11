https://tr.sputniknews.com/20211211/bloomberg-turkiye-ukraynada-rusyayi-karsisina-almaz-1051669893.html
Bloomberg: Türkiye, Ukrayna’da Rusya’yı karşısına almaz
Bloomberg: Türkiye, Ukrayna’da Rusya’yı karşısına almaz
Bloomberg, Ukrayna’nın doğusunda şiddetin tırmanması hâlinde, Türkiye’nin Kiev için Rusya’yı karşısına almayacağını yazdı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T14:57+0300
2021-12-11T14:57+0300
2021-12-11T14:57+0300
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Bloomberg haber ajansı, ismini vermediği üst düzey bir Türk yetkiliye atıfla, Türkiye’nin NATO ülkesi olmasına ve Ukrayna ile askeri-teknik işbirliğini artırıyor olmasına karşın, ‘Kiev için Rusya ile bir çatışma içine girmeyeceğini, bunun çıkarlarına uygun olmadığını’ yazdı.Dış politika konusunda bilgi sahibi olduğu belirtilen üst düzey Türk yetkili, Bloomberg’e demecinde, “Türkiye, Ukrayna’da adımlarını Washington ile koordine etmiyor, kendi çıkarlarını savunmak adına bağımsız davranıyor” dedi.Ukrayna hükümeti, ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden ancak tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri ile temas hattına yaptığı askeri yığınağı son dönemde iyice artırdı. Kiev’in bu yığınağına karşı Rusya’nın da Ukrayna sınırına konuşlandırdığı güçlerin sayısını artırması, Batı ülkeleri, ‘Rusya’nın savaşa hazırlandığı’ şeklinde savlar ortaya atılmasına neden oldu.Kremlin, bu iddiaları reddediyor ve güçlerini ülke sınırları içinde bir yerden bir yere konuşlandırmasının kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini vurguluyor.Rusya ayrıca, Batı ülkelerine Ukrayna’ya askeri desteklerini azaltma çağrıları yapıyor. Kremlin, Ukrayna’ya gelecekte NATO üyesi olabileceğine dair verilen sözlerin geri çekilmesini de içerecek güvenlik garantileri talebinde bulundu.Nitekim Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov cuma günü yaptığı bir açıklamada, hukuki bağlayıcılığı olacak güvenlik garantisi taleplerini değerlendirmeye almaları konusunda Batı ülkelerini uyardı. Ryabkov, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceğine dair bir güvenlik garantisi üstünde anlaşmaya varılmamasının, ‘büyük bir çarpışmaya yakınlaşmak anlamına geleceğini’ söyledi.Rusya ayrıca, NATO’nun, Rusya ile sınırı olan ülkelere silah konuşlandırmayacağını garanti ermesini de istiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211201/lavrov-putin-ve-erdogan-turkiyenin-donbassta-arabulucu-olma-onerisini-konusabilir-1051321972.html
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Bloomberg: Türkiye, Ukrayna’da Rusya’yı karşısına almaz
Bloomberg, Ukrayna’nın doğusunda şiddetin tırmanması hâlinde, Türkiye’nin Kiev için Rusya’yı karşısına almayacağını yazdı.
Bloomberg haber ajansı, ismini vermediği üst düzey bir Türk yetkiliye atıfla, Türkiye’nin NATO ülkesi olmasına ve Ukrayna ile askeri-teknik işbirliğini artırıyor olmasına karşın, ‘Kiev için Rusya ile bir çatışma içine girmeyeceğini, bunun çıkarlarına uygun olmadığını’ yazdı.
Dış politika konusunda bilgi sahibi olduğu belirtilen üst düzey Türk yetkili, Bloomberg’e demecinde, “Türkiye, Ukrayna’da adımlarını Washington ile koordine etmiyor, kendi çıkarlarını savunmak adına bağımsız davranıyor” dedi.
Ukrayna hükümeti, ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden ancak tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri ile temas hattına yaptığı askeri yığınağı son dönemde iyice artırdı. Kiev’in bu yığınağına karşı Rusya’nın da Ukrayna sınırına konuşlandırdığı güçlerin sayısını artırması, Batı ülkeleri, ‘Rusya’nın savaşa hazırlandığı’ şeklinde savlar ortaya atılmasına neden oldu.
Kremlin, bu iddiaları reddediyor ve güçlerini ülke sınırları içinde bir yerden bir yere konuşlandırmasının kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini vurguluyor.
Rusya ayrıca, Batı ülkelerine Ukrayna’ya askeri desteklerini azaltma çağrıları yapıyor. Kremlin, Ukrayna’ya gelecekte NATO üyesi olabileceğine dair verilen sözlerin geri çekilmesini de içerecek güvenlik garantileri talebinde bulundu.
Nitekim Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov cuma günü yaptığı bir açıklamada, hukuki bağlayıcılığı olacak güvenlik garantisi taleplerini değerlendirmeye almaları konusunda Batı ülkelerini uyardı.
Ryabkov, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceğine dair bir güvenlik garantisi üstünde anlaşmaya varılmamasının, ‘büyük bir çarpışmaya yakınlaşmak anlamına geleceğini’ söyledi.
Rusya ayrıca, NATO’nun, Rusya ile sınırı olan ülkelere silah konuşlandırmayacağını garanti ermesini de istiyor.