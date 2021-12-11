https://tr.sputniknews.com/20211211/bulent-ortacgil-yoruldum-ama-emekli-olmayacagim-1051669230.html

Bülent Ortaçgil: Yoruldum ama emekli olmayacağım

Bülent Ortaçgil: Yoruldum ama emekli olmayacağım

Bülent Ortaçgil, sanat hayatındaki 50'nci yılını kutluyor. 1971 yılında müziğe başlayan 71 yaşındaki Ortaçgil, bugünlerde hayatının profesyonel olarak en yoğun... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T14:18+0300

2021-12-11T14:18+0300

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bülent ortaçgil

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Gazete Duvar yazarı Mahmut Çınar, Bülent Ortaçgil ile söyleşi yaptı. Kariyerinin 50'inci yılını konuşan Ortaçgil; "50 yıl ama tam zamanlı, sabah akşam aynı mesaili bir işte geçirilmiş 50 yıldan söz etmiyoruz. Dolayısıyla keyifli, geniş geçirilmiş yıllardan söz ediyoruz, bana hiç 50 yıl gibi gelmiyor mesela. Tabii, bu şarkı yazarlığı dediğimiz şey, tam zamanlı bir iş değil. Sürekli onu düşünmüyorsun mesela, öyle yaşamıyorsun" dedi.50 yıllık başarılı kariyerinden tatmin olduğu dile getiren Ortaçgil sözlerine şöyle devam etti: "İnsanın istekleri bitmiyor. Müziği, müziğin dilini daha iyi bilmeyi, daha öğrenmeyi, daha iyi kullanmayı isterdim mesela. O zaman bir şarkı yazarından daha geniş anlamda bir müzisyen olabilirdim"'Hep çalmak istiyorum'Ortaçgil, emeklilik düşünmediği belirtti. Ortaçgil, "Hep çalmak istiyorum, birileri 'Kes lan!' diyene kadar en azından. Mental bir yorgunluk hissediyorum tabii. Eskiden şarkı düşünerek yaşamayı bilirdim, şimdi şarkı düşünerek yaşamıyorum, daha az düşünüyorum. Öyle olunca şarkı üretme hedefin de olmamaya başlıyor ve daha seyrek yazmaya başlıyorsun. Mesela bu ‘50’ adlı şarkının fikri bana müthiş bir şey gibi gelmişti. Onun etrafında bir iki yıl dönüp durdum, yapamamıştım, sonra o fikri anladığım anda 10 dakikada su gibi yazdım o şarkıyı" dedi.

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bülent ortaçgil, kültür & sanat, sanat, müzik