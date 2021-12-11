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https://tr.sputniknews.com/20211211/bulent-ortacgil-yoruldum-ama-emekli-olmayacagim-1051669230.html
Bülent Ortaçgil: Yoruldum ama emekli olmayacağım
Bülent Ortaçgil: Yoruldum ama emekli olmayacağım
Bülent Ortaçgil, sanat hayatındaki 50'nci yılını kutluyor. 1971 yılında müziğe başlayan 71 yaşındaki Ortaçgil, bugünlerde hayatının profesyonel olarak en yoğun... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T14:18+0300
2021-12-11T14:18+0300
yaşam
bülent ortaçgil
kültür & sanat
sanat
müzik
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Gazete Duvar yazarı Mahmut Çınar, Bülent Ortaçgil ile söyleşi yaptı. Kariyerinin 50'inci yılını konuşan Ortaçgil; "50 yıl ama tam zamanlı, sabah akşam aynı mesaili bir işte geçirilmiş 50 yıldan söz etmiyoruz. Dolayısıyla keyifli, geniş geçirilmiş yıllardan söz ediyoruz, bana hiç 50 yıl gibi gelmiyor mesela. Tabii, bu şarkı yazarlığı dediğimiz şey, tam zamanlı bir iş değil. Sürekli onu düşünmüyorsun mesela, öyle yaşamıyorsun" dedi.50 yıllık başarılı kariyerinden tatmin olduğu dile getiren Ortaçgil sözlerine şöyle devam etti: "İnsanın istekleri bitmiyor. Müziği, müziğin dilini daha iyi bilmeyi, daha öğrenmeyi, daha iyi kullanmayı isterdim mesela. O zaman bir şarkı yazarından daha geniş anlamda bir müzisyen olabilirdim"'Hep çalmak istiyorum'Ortaçgil, emeklilik düşünmediği belirtti. Ortaçgil, "Hep çalmak istiyorum, birileri 'Kes lan!' diyene kadar en azından. Mental bir yorgunluk hissediyorum tabii. Eskiden şarkı düşünerek yaşamayı bilirdim, şimdi şarkı düşünerek yaşamıyorum, daha az düşünüyorum. Öyle olunca şarkı üretme hedefin de olmamaya başlıyor ve daha seyrek yazmaya başlıyorsun. Mesela bu ‘50’ adlı şarkının fikri bana müthiş bir şey gibi gelmişti. Onun etrafında bir iki yıl dönüp durdum, yapamamıştım, sonra o fikri anladığım anda 10 dakikada su gibi yazdım o şarkıyı" dedi.
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bülent ortaçgil, kültür & sanat, sanat, müzik

Bülent Ortaçgil: Yoruldum ama emekli olmayacağım

14:18 11.12.2021
© Fotoğraf : TwitterBülent Ortaçgil
Bülent Ortaçgil - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Bülent Ortaçgil, sanat hayatındaki 50'nci yılını kutluyor. 1971 yılında müziğe başlayan 71 yaşındaki Ortaçgil, bugünlerde hayatının profesyonel olarak en yoğun dönemini geçiriyor. Ortaçgil, yıllar sonra yeni albümünün müjdesini verdi. Yeni albüm, 2022 yılında yayınlanacak. Ortaçgil, "Yoruldum ama emekli olmayacağım" dedi.
Gazete Duvar yazarı Mahmut Çınar, Bülent Ortaçgil ile söyleşi yaptı.
Kariyerinin 50'inci yılını konuşan Ortaçgil; "50 yıl ama tam zamanlı, sabah akşam aynı mesaili bir işte geçirilmiş 50 yıldan söz etmiyoruz. Dolayısıyla keyifli, geniş geçirilmiş yıllardan söz ediyoruz, bana hiç 50 yıl gibi gelmiyor mesela. Tabii, bu şarkı yazarlığı dediğimiz şey, tam zamanlı bir iş değil. Sürekli onu düşünmüyorsun mesela, öyle yaşamıyorsun" dedi.
50 yıllık başarılı kariyerinden tatmin olduğu dile getiren Ortaçgil sözlerine şöyle devam etti: "İnsanın istekleri bitmiyor. Müziği, müziğin dilini daha iyi bilmeyi, daha öğrenmeyi, daha iyi kullanmayı isterdim mesela. O zaman bir şarkı yazarından daha geniş anlamda bir müzisyen olabilirdim"

'Hep çalmak istiyorum'

Ortaçgil, emeklilik düşünmediği belirtti. Ortaçgil, "Hep çalmak istiyorum, birileri 'Kes lan!' diyene kadar en azından. Mental bir yorgunluk hissediyorum tabii. Eskiden şarkı düşünerek yaşamayı bilirdim, şimdi şarkı düşünerek yaşamıyorum, daha az düşünüyorum. Öyle olunca şarkı üretme hedefin de olmamaya başlıyor ve daha seyrek yazmaya başlıyorsun. Mesela bu ‘50’ adlı şarkının fikri bana müthiş bir şey gibi gelmişti. Onun etrafında bir iki yıl dönüp durdum, yapamamıştım, sonra o fikri anladığım anda 10 dakikada su gibi yazdım o şarkıyı" dedi.
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