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https://tr.sputniknews.com/20211211/cocuk-taksiye-kustu-sofor-anneyle-tartisti-1051670523.html
Çocuk taksiye kustu, şoför anneyle tartıştı
Çocuk taksiye kustu, şoför anneyle tartıştı
Oğlu taksiye kusan kadın yolcuyla temizlik tartışmasına giren şoförün o anları kameraya yansıdı. Anne çocuğunun kötü olduğunu belirtirken, taksicinin ısrarı... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T15:24+0300
2021-12-11T15:27+0300
türkiye
çocuk
taksi
şoför
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Dün akşam saatlerinde bir taksi şoförüyle kadın yolcu arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı. En Son Haber'de yer alan habere göre, yolcu küçük oğluyla araçta seyir halindeyken, çocuk bir süre sonra kusmaya başladı. Bunun üzerine anne çocuğuyla beraber araçtan indi. Şoför ise koltuklarının kirlenmesine tepki gösterdi.Çocuğun annesinden aracı temizlemesini isteyen şoför, "Öğürdüğünü gördün, elindeki şapkayı tutabilirdin ağzına ama tutmadın" dedi. Şoförün ısrarı üzerine araca yönelen yolcu aracın koltuğunu sildi ancak şoför ısrarla koltuğun iyice temizlenmesi konusunda diretti.
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çocuk, taksi, şoför

Çocuk taksiye kustu, şoför anneyle tartıştı

15:24 11.12.2021 (güncellendi: 15:27 11.12.2021)
© Twitter Çocuk taksiye kustu, şoför anneyle tartıştı
Çocuk taksiye kustu, şoför anneyle tartıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© Twitter
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Oğlu taksiye kusan kadın yolcuyla temizlik tartışmasına giren şoförün o anları kameraya yansıdı. Anne çocuğunun kötü olduğunu belirtirken, taksicinin ısrarı görenleri hayrete düşürdü.
Dün akşam saatlerinde bir taksi şoförüyle kadın yolcu arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.
En Son Haber'de yer alan habere göre, yolcu küçük oğluyla araçta seyir halindeyken, çocuk bir süre sonra kusmaya başladı. Bunun üzerine anne çocuğuyla beraber araçtan indi. Şoför ise koltuklarının kirlenmesine tepki gösterdi.
Çocuğun annesinden aracı temizlemesini isteyen şoför, "Öğürdüğünü gördün, elindeki şapkayı tutabilirdin ağzına ama tutmadın" dedi.
Şoförün ısrarı üzerine araca yönelen yolcu aracın koltuğunu sildi ancak şoför ısrarla koltuğun iyice temizlenmesi konusunda diretti.
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