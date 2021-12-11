Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı

Zonguldak Kdz. Ereğli Kaymakamlık binasının önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, ekonomik sıkıntılar yaşadığını iddia eden A.Ç. Kaymakamlık binası girişindeki duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını alıp yere attı.İHA’nın aktardığı habere göre bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler eden zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra ifadesinin alınması için Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık binasında duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını yere atarak hakaret ettiği iddia edilen zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
Zonguldak Kdz. Ereğli Kaymakamlık binasının önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, ekonomik sıkıntılar yaşadığını iddia eden A.Ç. Kaymakamlık binası girişindeki duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını alıp yere attı.
İHA’nın aktardığı habere göre bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler eden zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra ifadesinin alınması için Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.