https://tr.sputniknews.com/20211211/diyanet-isleri-baskani-erbas-sanal-alemin-cazibesine-kapilip-kendimizi-kaybettik-1051662105.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sanal alemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sanal alemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dijital dünyanın pek çok imkanlar sunduğunu aktararak, "Sanal alemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik. Dijital... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T01:07+0300

2021-12-11T01:07+0300

2021-12-11T01:07+0300

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa'daki tarihi Ulu Camii'de hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı.Toplumdan kopmanın, yalnızlaşmanın, bencil ve bireysel hayatı tercih etmenin doğru olmadığına işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:'Bireyselleştik ve yalnızlaştık'"Nitekim namaz, oruç, zekat, hac ve kurban gibi ibadetlerin temelinde, Allah'a karşı sorumluluğumuzun yanında insanlarla tanışma, kaynaşma, paylaşma ve dayanışma gibi nice hikmetler vardır. Modern çağda ne yazık ki kendi dünyamıza hapsolduk. Bireyselleştik ve yalnızlaştık. Bencilleştik ve kendimizden başkasını düşünemez olduk. Evlerimiz birbirine yaklaşırken gönüllerimiz birbirinden uzaklaştı. Arkadaşlık, dostluk ve komşuluk ilişkilerimiz azaldı. Allah'ın selamını vermeyi, hal hatır sormayı, gönül alıcı tatlı bir sözü, muhabbet dolu bir tebessümü birbirimizden esirger hale geldik. Kimi zaman yanı başımızdaki komşumuzun hastalığından hatta vefatından dahi haberimiz olmadı."Erbaş, hutbeyi şöyle tamamladı:'İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur'"Cenabıhak Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize hitaben şöyle buyurmaktadır: 'Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi'. O halde, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Peygamberimizin ahlakını örnek alalım. Şefkati ve merhameti, fedakarlığı ve kanaatkarlığı, tatlı sözü ve güler yüzü şiar edinelim. Ailemizden başlayarak akrabalarımızla, komşularımızla ve bütün insanlarla iyi ilişkiler kuralım. Huzuru ve mutluluğu, bireysellik ve bencillikte değil, Rabbimizin rızasında ve kardeşlerimizin duasında arayalım. Hutbemi Allah Resulünün mümini tarif ettiği şu hadisi şerifiyle bitiriyorum: 'Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.''

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ali erbaş, sosyal medya, diyanet işleri başkanlığı, internet