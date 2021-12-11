Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya demokrasi için ana tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Dezenformasyon, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne videomesaj gönderdi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz.
Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır.
Dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır.