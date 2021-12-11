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Fatih’te yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Fatih’te yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
İstanbul'da Fatih'te oturan üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov, evinde ölü bulundu. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T05:33+0300
2021-12-11T05:33+0300
2021-12-11T05:33+0300
türkiye
istanbul
fatih
türkmenistan
öğrenci
ölü bulundu
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Şehremini mahallesi Köprülüzade Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan Kemal Ahmedenov’dan haber alamayan arkadaşları kapının açılmaması üzerine polisi aradı.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri Ahmedenov’un evinin kapısını kırarak açtı.Sağlık ekipleri ise Ahmedenov’un öldüğünü belirledikten sonra olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulundu.İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmedenov'un neden öldüğü otopsi sonucunda belirlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20211209/cami-tuvaletinde-basindan-vurulmus-halde-bulundu-1051594321.html
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istanbul, fatih, türkmenistan, öğrenci, ölü bulundu
Fatih’te yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
İstanbul'da Fatih'te oturan üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov, evinde ölü bulundu.
Şehremini mahallesi Köprülüzade Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan
Kemal Ahmedenov’dan haber alamayan arkadaşları kapının açılmaması üzerine polisi aradı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri Ahmedenov’un evinin kapısını kırarak açtı.
Sağlık ekipleri ise Ahmedenov’un öldüğünü belirledikten sonra olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulundu.
İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmedenov'un neden öldüğü otopsi sonucunda belirlenecek.