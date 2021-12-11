https://tr.sputniknews.com/20211211/gintsburg-sputnik-vnin-omicron-nedeniyle-degistirilmesi-icin-bir-sebep-yok-1051671168.html
Gintsburg: Sputnik V’nin Omicron nedeniyle değiştirilmesi için bir sebep yok
Gintsburg: Sputnik V’nin Omicron nedeniyle değiştirilmesi için bir sebep yok
Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını incelediklerini ve şu anda Sputnik V aşısının... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T16:10+0300
2021-12-11T16:10+0300
2021-12-11T16:10+0300
koronavirüs
koronavirüs
koronavirüs aşısı
sputnik v
omicron
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Rus basınına konuşan Gintsburg, öncelikle mevcut aşının Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunun kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, “Gamaleya Merkezi’nde yeni varyantın dizilimini yaptık. Bulunmuş olması, aşının acilen değiştirilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Aşının şu anda değiştirilmesi için bir sebep yok. Mevcut aşının Omicron varyantına karşı işe yarayıp yaramadığına bakmamız gerekiyor” dedi.Gintsburg, Omicron’un antikorların virüs nötralizasyonu ve ayrıca sinsitya oluşumu olasılığına bakılacağını kaydetti.Daha önce Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte Gintsburg, Sputnik V aşısının mevcut versiyonunun virüsün yeni varyantına karşı etkinliğinin incelenmesinin iki hafta süreceğini belirterek, aşının değiştirilmesinin gerekmeyeceği umduğunu dile getirmişti.6 Aralık’ta Rospotrebnadzor, Güney Afrika ve diğer Afrika ülkelerinden dönen ve PCR testi pozitif çıkan 28 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan ikisinde koronavirüsün Omicron varyantının saptandığını açıklamıştı.Omicron adı verilen koronavirüsün yeni mutasyonu, kasım ayının sonunda Güney Afrika, Botsvana ve İsrail'de ortaya çıkmasının ardından ABD ve bir çok Avrupa ülkesinde yayılmıştı. Uzmanlar, yeni varyantın diğer mutasyonlara göre çok daha hızlı yayıldığını ve çok sayıda mutasyon içermesi nedeniyle ciddi tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.Rusya Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla bağlantılı olarak, PCR testlerinin geçerliliğini 8 Aralık'tan itibaren 72 saatten 48 saate indirmişti.Ayrıca, Güney Afrika ve ona komşu 8 Afrika ülkesinin yanı sıra, Hong Kong'dan Rusya'ya gelen herkesin iki haftalık karantinaya uyması gerekecek.
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koronavirüs, koronavirüs aşısı, sputnik v, omicron
Gintsburg: Sputnik V’nin Omicron nedeniyle değiştirilmesi için bir sebep yok
Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını incelediklerini ve şu anda Sputnik V aşısının değiştirilmesi için bir neden görmediklerini söyledi.
Rus basınına konuşan Gintsburg, öncelikle mevcut aşının Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunun kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, “Gamaleya Merkezi’nde yeni varyantın dizilimini yaptık. Bulunmuş olması, aşının acilen değiştirilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Aşının şu anda değiştirilmesi için bir sebep yok. Mevcut aşının Omicron varyantına karşı işe yarayıp yaramadığına bakmamız gerekiyor” dedi.
Gintsburg, Omicron’un antikorların virüs nötralizasyonu ve ayrıca sinsitya oluşumu olasılığına bakılacağını kaydetti.
Daha önce Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte Gintsburg, Sputnik V aşısının mevcut versiyonunun virüsün yeni varyantına karşı etkinliğinin incelenmesinin iki hafta süreceğini belirterek, aşının değiştirilmesinin gerekmeyeceği umduğunu dile getirmişti.
6 Aralık’ta Rospotrebnadzor, Güney Afrika ve diğer Afrika ülkelerinden dönen ve PCR testi pozitif çıkan 28 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan ikisinde koronavirüsün Omicron varyantının saptandığını açıklamıştı.
Omicron adı verilen koronavirüsün yeni mutasyonu, kasım ayının sonunda Güney Afrika, Botsvana ve İsrail'de ortaya çıkmasının ardından ABD ve bir çok Avrupa ülkesinde yayılmıştı. Uzmanlar, yeni varyantın diğer mutasyonlara göre çok daha hızlı yayıldığını ve çok sayıda mutasyon içermesi nedeniyle ciddi tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.
Rusya Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla bağlantılı olarak, PCR testlerinin geçerliliğini 8 Aralık'tan itibaren 72 saatten 48 saate indirmişti.
Ayrıca, Güney Afrika ve ona komşu 8 Afrika ülkesinin yanı sıra, Hong Kong'dan Rusya'ya gelen herkesin iki haftalık karantinaya uyması gerekecek.