https://tr.sputniknews.com/20211211/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-is-dunyasiyla-bir-araya-gelecek-1051669008.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasıyla bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasıyla bir araya gelecek

Hazina ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelecek. 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T14:06+0300

2021-12-11T14:06+0300

2021-12-11T14:07+0300

ekonomi

nureddin nebati

iş dünyası

hazine ve maliye bakanlığı

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Bakan Nebati'nin İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.Saat 13.30'da başlayacak toplantıda, iş dünyasının beklentilerini yeni bakana anlatacağı ve ekonomideki son durumun değerlendirileceği kaydedildi.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati, iş dünyası, hazine ve maliye bakanlığı