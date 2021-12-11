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https://tr.sputniknews.com/20211211/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-is-dunyasiyla-bir-araya-gelecek-1051669008.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasıyla bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasıyla bir araya gelecek
Hazina ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelecek. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T14:06+0300
2021-12-11T14:07+0300
ekonomi
nureddin nebati
iş dünyası
hazine ve maliye bakanlığı
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Bakan Nebati'nin İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.Saat 13.30'da başlayacak toplantıda, iş dünyasının beklentilerini yeni bakana anlatacağı ve ekonomideki son durumun değerlendirileceği kaydedildi.
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nureddin nebati, iş dünyası, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasıyla bir araya gelecek

14:06 11.12.2021 (güncellendi: 14:07 11.12.2021)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© AA
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Hazina ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelecek.
Bakan Nebati'nin İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.
Saat 13.30'da başlayacak toplantıda, iş dünyasının beklentilerini yeni bakana anlatacağı ve ekonomideki son durumun değerlendirileceği kaydedildi.
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