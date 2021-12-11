Hollanda'da 5-11 yaş arası çocuklar için Kovid-19 aşısı onaylandı

Hollanda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ülkede Sağlık Danışma Kurulu'nun tavsiyesi üzerine aşıya uygun 5-11 yaş arasındaki çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılacağı belirtildi.Ebeveynlerinin uygun görmesi halinde söz konusu yaş grubundaki çocuklara Pfizer-BioNTech'in daha hafif dozlu aşısının uygulanacağı kaydedildi.Çocukların aşılanmasına ocak 2022'nin ortasında başlanacağı ve özel durumlar dışında 8 hafta arayla iki doz olarak uygulanacağı bildirildi.Açıklamada Kovid-19'a yakalanan çocuklarda çoğunlukla hafif semptomlar görüldüğü ancak bazı çocuklarda hastalığın daha ağır seyrettiğine dikkati çekilerek aşılamayla ciddi komplikasyonların önlenmek istendiği vurgulandı.Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, geçen ay Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğunu açıklamıştı.
Hollanda'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılmasına onay çıktı.
Hollanda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ülkede Sağlık Danışma Kurulu'nun tavsiyesi üzerine aşıya uygun 5-11 yaş arasındaki çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılacağı belirtildi.
Ebeveynlerinin uygun görmesi halinde söz konusu yaş grubundaki çocuklara Pfizer-BioNTech'in daha hafif dozlu aşısının uygulanacağı kaydedildi.
Çocukların aşılanmasına ocak 2022'nin ortasında başlanacağı ve özel durumlar dışında 8 hafta arayla iki doz olarak uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada Kovid-19'a yakalanan çocuklarda çoğunlukla hafif semptomlar görüldüğü ancak bazı çocuklarda hastalığın daha ağır seyrettiğine dikkati çekilerek aşılamayla ciddi komplikasyonların önlenmek istendiği vurgulandı.
Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, geçen ay Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğunu açıklamıştı.