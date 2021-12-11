Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211211/hollandada-5-11-yas-arasi-cocuklar-icin-kovid-19-asisi-onaylandi-1051664098.html
Hollanda'da 5-11 yaş arası çocuklar için Kovid-19 aşısı onaylandı
Hollanda'da 5-11 yaş arası çocuklar için Kovid-19 aşısı onaylandı
Hollanda'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılmasına onay çıktı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T03:16+0300
2021-12-11T03:16+0300
koronavirüs
hollanda
pfizer
aşılama
biontech
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051664071_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_5002720ae2f3682b816be272ef4b02ce.jpg
Hollanda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ülkede Sağlık Danışma Kurulu'nun tavsiyesi üzerine aşıya uygun 5-11 yaş arasındaki çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılacağı belirtildi.Ebeveynlerinin uygun görmesi halinde söz konusu yaş grubundaki çocuklara Pfizer-BioNTech'in daha hafif dozlu aşısının uygulanacağı kaydedildi.Çocukların aşılanmasına ocak 2022'nin ortasında başlanacağı ve özel durumlar dışında 8 hafta arayla iki doz olarak uygulanacağı bildirildi.Açıklamada Kovid-19'a yakalanan çocuklarda çoğunlukla hafif semptomlar görüldüğü ancak bazı çocuklarda hastalığın daha ağır seyrettiğine dikkati çekilerek aşılamayla ciddi komplikasyonların önlenmek istendiği vurgulandı.Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, geçen ay Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211209/almanyada-kovid-19-asisi-risk-grubundaki-5-11-yas-araligi-icin-onerildi-1051621505.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051664071_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_a303a548643495d2e5bbf44371d76eb6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, pfizer, aşılama, biontech , koronavirüs aşısı

Hollanda'da 5-11 yaş arası çocuklar için Kovid-19 aşısı onaylandı

03:16 11.12.2021
© REUTERS / Clodagh KilcoynePfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Abone ol
Hollanda'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılmasına onay çıktı.
Hollanda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ülkede Sağlık Danışma Kurulu'nun tavsiyesi üzerine aşıya uygun 5-11 yaş arasındaki çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılacağı belirtildi.
Ebeveynlerinin uygun görmesi halinde söz konusu yaş grubundaki çocuklara Pfizer-BioNTech'in daha hafif dozlu aşısının uygulanacağı kaydedildi.
Çocukların aşılanmasına ocak 2022'nin ortasında başlanacağı ve özel durumlar dışında 8 hafta arayla iki doz olarak uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada Kovid-19'a yakalanan çocuklarda çoğunlukla hafif semptomlar görüldüğü ancak bazı çocuklarda hastalığın daha ağır seyrettiğine dikkati çekilerek aşılamayla ciddi komplikasyonların önlenmek istendiği vurgulandı.
Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, geçen ay Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğunu açıklamıştı.
Koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
KORONAVİRÜS
Almanya'da Kovid-19 aşısı, risk grubundaki 5-11 yaş aralığı için önerildi
9 Aralık, 20:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:18İran medyası: Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile olumlu görüşmeler yapıldı
03:51İsrail'den ABD'ye 'İran'a yaptırımlar kaldırılmasın' çağrısı
03:25Biden'dan enflasyon yorumu: 'Yoldaki gerçek tümsek'
03:16Hollanda'da 5-11 yaş arası çocuklar için Kovid-19 aşısı onaylandı
02:51ABD'li firmaya yaşı küçüklere elektronik sigara satmaktan 51 milyon dolar ceza
02:42Rusya, Libya'yla diplomatik misyonların yeniden açılışını görüşüyor
02:12UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas
02:06Bakan Akar: S-400 sistemi bir tercih olarak değil, bir zorunluluk
01:50S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
01:34ASELSAN geliştirdi: Silah Tespit Radarı envantere girdi
01:17İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 14 kişi tutuklandı
01:16ABD bütçesi kasım ayında 191 milyar dolarlık açık verdi
01:07Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sanal alemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik
00:49Netanyahu, Trump'ın eleştirileri üzerine, Biden'ı tebrik etmesinin 'önemli olduğunu' söyledi
00:48İBB Sözcüsü Ongun'dan Mercedes'in açıklamasına eleştiri: İhaleye katıldık diyemediler
00:32ABD'den Yunanistan'a 9.4 milyar dolarlık askeri satışa onay
00:16Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı
00:10Adalet Bakanı Gül: 2022'de 12 bin personel alınacak
00:09Sibirya'da düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti
DünAfgan uyruklu bir kişinin çuval içinde bağlanmış halde cesedi bulundu