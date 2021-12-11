https://tr.sputniknews.com/20211211/hollandada-5-11-yas-arasi-cocuklar-icin-kovid-19-asisi-onaylandi-1051664098.html

Hollanda'da 5-11 yaş arası çocuklar için Kovid-19 aşısı onaylandı

Hollanda'da 5-11 yaş arası çocuklar için Kovid-19 aşısı onaylandı

Hollanda'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılmasına onay çıktı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T03:16+0300

2021-12-11T03:16+0300

2021-12-11T03:16+0300

koronavirüs

hollanda

pfizer

aşılama

biontech

koronavirüs aşısı

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Hollanda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ülkede Sağlık Danışma Kurulu'nun tavsiyesi üzerine aşıya uygun 5-11 yaş arasındaki çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılacağı belirtildi.Ebeveynlerinin uygun görmesi halinde söz konusu yaş grubundaki çocuklara Pfizer-BioNTech'in daha hafif dozlu aşısının uygulanacağı kaydedildi.Çocukların aşılanmasına ocak 2022'nin ortasında başlanacağı ve özel durumlar dışında 8 hafta arayla iki doz olarak uygulanacağı bildirildi.Açıklamada Kovid-19'a yakalanan çocuklarda çoğunlukla hafif semptomlar görüldüğü ancak bazı çocuklarda hastalığın daha ağır seyrettiğine dikkati çekilerek aşılamayla ciddi komplikasyonların önlenmek istendiği vurgulandı.Avrupa Birliğinin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, geçen ay Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğunu açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211209/almanyada-kovid-19-asisi-risk-grubundaki-5-11-yas-araligi-icin-onerildi-1051621505.html

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hollanda, pfizer, aşılama, biontech , koronavirüs aşısı