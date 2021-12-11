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İBB Sözcüsü Ongun'dan Mercedes'in açıklamasına eleştiri: İhaleye katıldık diyemediler
© DHAMurat Ongun
© DHA
İBB Başkanı İmamoğlu'nun “Mercedes'in İETT ihalesine alınmadığı” iddiasını reddedip, şirkete açıklama çağrısı üzerine Mercedes-Benz Türk açıklama yaptı. İBB Sözcüsü Ongun, açıklamayı eleştirerek, " Firma ise 'ihaleye katıldık, teklif verdik' bile diyemedi, yani fincancı katırlarını ürkütmemeyi tercih etti" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İETT'nin otobüs alımında Mercedes-Benz Türk'ün ihaleye alınmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yapmaya çağırdığı Mercedes-Benz Türk'ten açıklama geldi.
"Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk olarak 54 yılı aşkın süredir üretimimizle, istihdamımızla, AR-GE faaliyetlerimiz ve ihracatımızla Türkiye için çalışıyor, Türkiye için değer üretiyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamanın devamında şunlar denildi:
"1968 yılından bu yana ürettiğimiz 95 bini aşkın otobüsle, başta Türkiye olmak üzere 70'ten fazla ülkede şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında hizmet veriyoruz.
İstihdam ettiğimiz 6 binin üzerindeki personelimizle Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biriyiz. Otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatımızla 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket arasında yer aldık.
Ticari bir şirket olarak, açılan ve davet edildiğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların her ihalesini tek tek değerlendiriyoruz. Tüm kıymetli kurum ve kuruluşlarımızın ihalelerine teknik ve ticari değerlendirmelerimize uygun olduğu müddetçe katıldık.
Mercedes-Benz Türk olarak bundan sonra da benzeri süreçlere katılmaya, kazandığımız tüm ihalelerde şimdiye kadar olduğu gibi üzerimize düşeni hakkıyla yapmaya, şeffaf ve dürüst iş kültürümüzle, titizlik ve disiplinle Türkiye için üretmeye devam edeceğiz."
Şirketin açıklamasını eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“İktidar sözcüleri Mercedes-Benz Türk'ü kullanarak, 150 yıllık İETT’ye iftira atıyor. İBB Başkanımız, Mercedes’i onurlu bir açıklamaya davet etti. Firma ise 'ihaleye katıldık, teklif verdik' bile diyemedi, yani fincancı katırlarını ürkütmemeyi tercih etti."
İktidar sözcüleri @MercedesTurkiye’yi kullanarak, 150 yıllık İETT’ye iftira atıyor. İBB Başkanımız, Mercedes’i onurlu bir açıklamaya davet etti. Firma ise “ihaleye katıldık, teklif verdik” bile diyemedi, yani fincancı katırlarını ürkütmemeyi tercih etti.https://t.co/3KOIifVqXb— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 10, 2021
İmamoğlu ne demişti?
İmamoğlu, İBB'nin Mercedes-Benz firmasını otobüs tamir ihalesinden elediği iddialarına ilişkin şöyle konuşmuştu:
"İBB'nin 150 yıllık kurumu İETT'nin 2 milyarlık ihalesinde 700 milyon liralık yolsuzluk varmış. İhale adrese teslim yapılmışmış. Müfettişler, MASAK, vergi dairesi görevlendirilmiş. Buyursunlar bekliyoruz. Mercedes firmasını ihaleye almamışız. İhaleye girdi, teklif bile vermiş. Mercedes'e çağrı yapıyorum. 150 yıllık İETT'ye iftira atılıyor. Bu iftiraya müsaade etmemeliler. Mercedes firmasını açıklamaya davet ediyorum."