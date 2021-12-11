İBB Sözcüsü Ongun'dan Mercedes'in açıklamasına eleştiri: İhaleye katıldık diyemediler

"1968 yılından bu yana ürettiğimiz 95 bini aşkın otobüsle, başta Türkiye olmak üzere 70'ten fazla ülkede şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında hizmet veriyoruz. "1968 yılından bu yana ürettiğimiz 95 bini aşkın otobüsle, başta Türkiye olmak üzere 70'ten fazla ülkede şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında hizmet veriyoruz.

İstihdam ettiğimiz 6 binin üzerindeki personelimizle Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biriyiz. Otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatımızla 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket arasında yer aldık. İstihdam ettiğimiz 6 binin üzerindeki personelimizle Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biriyiz. Otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatımızla 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket arasında yer aldık.

Ticari bir şirket olarak, açılan ve davet edildiğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların her ihalesini tek tek değerlendiriyoruz. Tüm kıymetli kurum ve kuruluşlarımızın ihalelerine teknik ve ticari değerlendirmelerimize uygun olduğu müddetçe katıldık. Ticari bir şirket olarak, açılan ve davet edildiğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların her ihalesini tek tek değerlendiriyoruz. Tüm kıymetli kurum ve kuruluşlarımızın ihalelerine teknik ve ticari değerlendirmelerimize uygun olduğu müddetçe katıldık.