İBB'nin '750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi' projesi durduruldu

Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) İstanbul UKOME Temsilcisi de olan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, avukat Hülya Sürgülüoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Avukat Sürgülüoğlu, UKOME'nin 750 adet "M" plakalı minibüsün ticari taksiye dönüştürülmesine ilişkin kararının iptali istemiyle açtıkları davada, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini bildirdi.Sürgülüoğlu, kararların dün itibarıyla taraf vekillerine tebliğ edildiğini anlatarak, "Belediyenin bu işlemleri durdurması gerektiği yönünde bir karar vermiş oldu mahkeme. Yani kısmen de olsa haklılığımıza karar verdi" dedi. İTEO Başkanı Eyüp Aksu da TŞOF temsilcisi olarak bu dönüşümün hukuka, yönetmeliğe, kanuna aykırı olduğunu defalarca söylediklerini, UKOME toplantısında da bu karara şerh koyarak itiraz ettiklerini dile getirdi.Gelinen noktada idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirten Aksu, "Tabii ki burada minibüsçü esnafının da mağdur olmasını istemiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ısrarla böyle bir karar aldı. Bu kaosun sebebi İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. Biz hem taksicilerin hem de minibüsçülerin mağdur olmasını kesinlikle istemiyoruz" diye konuştu.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının yürütmesinin durdurulduğunu açıkladı.
Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) İstanbul UKOME Temsilcisi de olan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, avukat Hülya Sürgülüoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Avukat Sürgülüoğlu, UKOME'nin 750 adet "M" plakalı minibüsün ticari taksiye dönüştürülmesine ilişkin kararının iptali istemiyle açtıkları davada, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini bildirdi.
Sürgülüoğlu, kararların dün itibarıyla taraf vekillerine tebliğ edildiğini anlatarak, "Belediyenin bu işlemleri durdurması gerektiği yönünde bir karar vermiş oldu mahkeme. Yani kısmen de olsa haklılığımıza karar verdi" dedi.
İTEO Başkanı Eyüp Aksu da TŞOF temsilcisi olarak bu dönüşümün hukuka, yönetmeliğe, kanuna aykırı olduğunu defalarca söylediklerini, UKOME toplantısında da bu karara şerh koyarak itiraz ettiklerini dile getirdi.
Gelinen noktada idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirten Aksu, "Tabii ki burada minibüsçü esnafının da mağdur olmasını istemiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ısrarla böyle bir karar aldı. Bu kaosun sebebi İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. Biz hem taksicilerin hem de minibüsçülerin mağdur olmasını kesinlikle istemiyoruz" diye konuştu.