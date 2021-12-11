https://tr.sputniknews.com/20211211/iran-medyasi-viyanada-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-ile-olumlu-gorusmeler-yapildi-1051664501.html

İran medyası: Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile olumlu görüşmeler yapıldı

İran medyası: Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile olumlu görüşmeler yapıldı

İran'ın nükleer programını denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile Tahran yönetimi arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olumlu... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T04:18+0300

2021-12-11T04:18+0300

2021-12-11T04:18+0300

dünya

iran

viyana

müzakere

nükleer anlaşma

yaptırım

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

kapsamlı ortak eylem planı/koep

rafael mariano grossi

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Gelişmeyi İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı 'Nournews' internet sitesi duyurdu.Sitenin haberinde, "Yeni Viyana müzakerelerinin ikinci turunun başlamasıyla eş zamanlı olarak İran ile UAEA arasında sonuçları gelecekte açıklanacak olumlu ve yapıcı etkileşimler başlamıştır" ifadelerine yer verildi.Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşması görüşmeleri, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora’nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran’dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla başkent Viyana'da yapılmıştı. Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler dün yeniden başlamıştı.UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, kurumun İran’ın nükleer programını doğrulama ve gözlem faaliyetlerinde yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla bu ülkeye 23 Kasım’da bir ziyaret gerçekleştirmiş, ancak taraflar arasındaki görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/bidendan-irana-karsi-diplomasi-disinda-atilacak-adimlara-hazirlanilmasi-talimati-1051632162.html

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iran, viyana, müzakere, nükleer anlaşma, yaptırım, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), kapsamlı ortak eylem planı/koep, rafael mariano grossi