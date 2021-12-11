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https://tr.sputniknews.com/20211211/istanbulda-ekmege-yine-zam-bazi-firinlar-35-liradan-satmaya-basladi-1051668216.html
İstanbul'da ekmeğe yine zam: Bazı fırınlar 3.5 liradan satmaya başladı
İstanbul'da ekmeğe yine zam: Bazı fırınlar 3.5 liradan satmaya başladı
İstanbul'da bazı fırınlarda 220 gram ekmek 3.5 TL'den satılmaya başlandı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T13:13+0300
2021-12-11T13:13+0300
türkiye
ekmek
zam
fiyat
fırın
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İstanbul Fırıncılar Odası'nın İstanbul'da 230 gram olan ekmek fiyatının 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını öngören ağustos ayındaki zam talebi, İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 10 Kasım'da kabul edildi. Kararın üzerinden 1 ay bile geçmemesine rağmen birçok fırın ekmeğe zam yaptı. Geçtiğimiz hafta gramajı 3 liraya satılan ekmek, yeni bir zamla 3.5 TL'den satılmaya başlandı.Ekmeğin 3.5 liradan satıldığı ilçeler arasında Kadıköy ve Ataşehir de bulunuyor. Fırıncılar ise ekmeğe artan girdi maliyetlerinden dolayı zam yaptıklarını belirtiyor."Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor"Ataşehir'de fırın işleten Alper Sandıkçı girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı zam yaptıklarını belirterek, "Bizim için bu fiyatlarda ilerde çok ucuz olacak. Fiyatların artması bizi olumsuz etkiliyor. Hem vatandaşa karşı mahcubiyet yaşıyoruz. Bu durumun en mağdurları bizleriz. Un maliyetleri 1 yıl içerisinde yüzde 300 arttı. Yılbaşından sonra fiyatlar artarsa 4-5 lira olabilir. Bu şartlarda giderse birçok fırıncı yakında olmayacak" dedi. Kadıköy'de fırın işleten Vedat Yılmaz ise "Geçen sene 106 liraya aldığım un bu sene 320 lira. Artık un fiyatları 2 ayda bir artıyor. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor. Maalesef müşteriler haklı olarak çok tepki gösteriyor. Elimizde değil artık üretim yapamama durumuna geldik" diye konuştu.
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ekmek, zam, fiyat, fırın

İstanbul'da ekmeğe yine zam: Bazı fırınlar 3.5 liradan satmaya başladı

13:13 11.12.2021
© Twitter Ekmek
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© Twitter
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İstanbul'da bazı fırınlarda 220 gram ekmek 3.5 TL'den satılmaya başlandı.
İstanbul Fırıncılar Odası'nın İstanbul'da 230 gram olan ekmek fiyatının 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını öngören ağustos ayındaki zam talebi, İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 10 Kasım'da kabul edildi. Kararın üzerinden 1 ay bile geçmemesine rağmen birçok fırın ekmeğe zam yaptı. Geçtiğimiz hafta gramajı 3 liraya satılan ekmek, yeni bir zamla 3.5 TL'den satılmaya başlandı.
Ekmeğin 3.5 liradan satıldığı ilçeler arasında Kadıköy ve Ataşehir de bulunuyor. Fırıncılar ise ekmeğe artan girdi maliyetlerinden dolayı zam yaptıklarını belirtiyor.

"Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor"

Ataşehir'de fırın işleten Alper Sandıkçı girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı zam yaptıklarını belirterek, "Bizim için bu fiyatlarda ilerde çok ucuz olacak. Fiyatların artması bizi olumsuz etkiliyor. Hem vatandaşa karşı mahcubiyet yaşıyoruz. Bu durumun en mağdurları bizleriz. Un maliyetleri 1 yıl içerisinde yüzde 300 arttı. Yılbaşından sonra fiyatlar artarsa 4-5 lira olabilir. Bu şartlarda giderse birçok fırıncı yakında olmayacak" dedi. Kadıköy'de fırın işleten Vedat Yılmaz ise "Geçen sene 106 liraya aldığım un bu sene 320 lira. Artık un fiyatları 2 ayda bir artıyor. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor. Maalesef müşteriler haklı olarak çok tepki gösteriyor. Elimizde değil artık üretim yapamama durumuna geldik" diye konuştu.
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