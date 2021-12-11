https://tr.sputniknews.com/20211211/istanbulda-organize-suc-orgutu-operasyonu-14-kisi-tutuklandi-1051662425.html

İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 14 kişi tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 14 kişi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 20 kişiden 14’ü tutuklandı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

operasyon

organize suç örgütü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Anadolu Yakası'nda cinayet ve silahlı saldırı başta olmak üzere birçok suça karıştığı belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik 3 Aralık’ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüphelinin tamamını yakalamıştı.İddiaya göre, adreslerdeki aramalarda, 2 kalaşnikof tüfek, 1 tam otomatik tüfek, 3 pompalı tüfek, 14 tabanca, 1 el bombası, 1 çelik yelek, 300 mermi, sahte plaka ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i emniyette serbest bırakılırken, 20’si ise İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 14’ü tutuklanırken, 2’sine ev hapsi hükmü uygulandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerin, 18 Kasım'da Çekmeköy'de seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda Ö.E.'nin öldürülmesi olayına karıştıkları ve 19 Kasım'da Ataşehir'de çalıntı araçta bulunan suikast silahları ve mühimmatlarla bağlantılı oldukları tespit edilmişti

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istanbul, operasyon, organize suç örgütü