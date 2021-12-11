https://tr.sputniknews.com/20211211/kadikoy-caddebostan-sahilini-yine-kirmizi-yosunlar-kapladi--1051665979.html

Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı

Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve dalga sonrası Kadıköy Caddebostan sahili yine kırmızıya büründü. Dev dalgalarla birlikte... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

yosun

caddebostan

caddebostan sahili

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İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı. Dalgalar nedeniyle yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü. Yosunları temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı. Caddebostan sahilinde sabah yürüşü yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri de sahil kısımlardaki yosunları temizlemeye çalışıyorlar. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi.

caddebostan

caddebostan sahili

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yosun, caddebostan, caddebostan sahili