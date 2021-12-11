Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211211/kadir-inanir-yarin-taburcu-olacak-1051675295.html
Kadir İnanır yarın taburcu olacak
Kadir İnanır yarın taburcu olacak
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği açıklandı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T20:22+0300
2021-12-11T20:22+0300
türkiye
denizli
kadir inanır
pamukkale üniversitesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051675114_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_a04b36ebcbfe0d0cb1e303948e990ff8.jpg
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası fizyoterapi ve yürüme egzersizleri yapan oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi ve taburcu olacak seviyede olduğu belirtildi. DHA'nın haberine göre tedavisi tamamlanan İnanır'ın yarın taburcu edilecek.Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, geçen 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmüştü.Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınmış, bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.Kendisi için oluşturulan ve alanlarında uzman olan 6 kişilik doktor ekibi, İnanır'ın anbean tetkiklerini ve kontrollerini yapmıştı. Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın ertesi gün aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata almıştı.Başarılı geçen ameliyat sonrası Kadir İnanır, yoğun bakıma alınmıştı Uyutulan İnanır, 22 Kasım'da ise uyandırılmıştı. Bilinci yerinde olan ve solunum cihazından ayrılan İnanır, tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakımda tutulmuştu. Sağlık durumu iyiye giden İnanır, daha sonra yoğun bakımdan çıkartılıp, özel odaya alındı ancak geçirdiği ağır ameliyat nedeniyle yakın takip odasında da devam etmişti.
türkiye
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051675114_192:0:1808:1212_1920x0_80_0_0_1162d0df71d5db30065824bb59eccb9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
denizli, kadir inanır, pamukkale üniversitesi

Kadir İnanır yarın taburcu olacak

20:22 11.12.2021
© DHAKadir İnanır
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© DHA
Abone ol
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği açıklandı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası fizyoterapi ve yürüme egzersizleri yapan oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi ve taburcu olacak seviyede olduğu belirtildi.
DHA'nın haberine göre tedavisi tamamlanan İnanır'ın yarın taburcu edilecek.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, geçen 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmüştü.
Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınmış, bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.
Kendisi için oluşturulan ve alanlarında uzman olan 6 kişilik doktor ekibi, İnanır'ın anbean tetkiklerini ve kontrollerini yapmıştı. Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın ertesi gün aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata almıştı.
Başarılı geçen ameliyat sonrası Kadir İnanır, yoğun bakıma alınmıştı Uyutulan İnanır, 22 Kasım'da ise uyandırılmıştı. Bilinci yerinde olan ve solunum cihazından ayrılan İnanır, tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakımda tutulmuştu. Sağlık durumu iyiye giden İnanır, daha sonra yoğun bakımdan çıkartılıp, özel odaya alındı ancak geçirdiği ağır ameliyat nedeniyle yakın takip odasında da devam etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:26Göbeklitepe'yi gezen Rus turizmciler ülkelerinde 'tarihin sıfır noktası'nı tanıtacak
21:12Bakan Pakdemirli: AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderidir, 2023 seçimleri çok önemli
21:12Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz
20:51Babacan: Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor
20:39İngiltere'de Omicron varyantı, 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir
20:22Kadir İnanır yarın taburcu olacak
20:19Belçika mahkemelerinde başörtüsü yasağı kaldırıldı
20:03Bakan Dönmez: 10 Aralık'ta rüzgarımız elektrik üretimiyle rekor kırdı
19:43Bill Gates'ten Metaverse yorumu: 2-3 yıl içinde yaygınlaşabilir
19:38Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 191 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 255 yeni vaka
19:13Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Mutlaka ek zam ve refah payı uygulamasına ihtiyaç var
19:02Pentagon: Ekim ayında Ukrayna'ya 30 Javelin tanksavar füze sistemi teslim edildi
18:56Beşeri tıbbi ürünlere ‘acil kullanım onayı’ verilebilecek
18:55Bakan Koca'dan, tıbbi malzeme üreticilerine 3 milyar lira ödeme taahhüdü
18:35Meteoroloji İstanbul ve İzmir'i uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
18:33Çorlu Deresi simsiyah akıyor: Dereyi kirleten tesislere 25 milyon lira ceza
18:26Kremlin: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olmamasını umarız
18:20Şampiyonun belli olacağı F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
18:02'Karadeniz'de iklim değişikliğiyle birlikte sel ve heyelanlar artacak'
18:01Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır