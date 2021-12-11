https://tr.sputniknews.com/20211211/kadir-inanir-yarin-taburcu-olacak-1051675295.html

Kadir İnanır yarın taburcu olacak

Kadir İnanır yarın taburcu olacak

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği açıklandı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

denizli

kadir inanır

pamukkale üniversitesi

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Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası fizyoterapi ve yürüme egzersizleri yapan oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi ve taburcu olacak seviyede olduğu belirtildi. DHA'nın haberine göre tedavisi tamamlanan İnanır'ın yarın taburcu edilecek.Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, geçen 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmüştü.Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınmış, bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.Kendisi için oluşturulan ve alanlarında uzman olan 6 kişilik doktor ekibi, İnanır'ın anbean tetkiklerini ve kontrollerini yapmıştı. Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın ertesi gün aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata almıştı.Başarılı geçen ameliyat sonrası Kadir İnanır, yoğun bakıma alınmıştı Uyutulan İnanır, 22 Kasım'da ise uyandırılmıştı. Bilinci yerinde olan ve solunum cihazından ayrılan İnanır, tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakımda tutulmuştu. Sağlık durumu iyiye giden İnanır, daha sonra yoğun bakımdan çıkartılıp, özel odaya alındı ancak geçirdiği ağır ameliyat nedeniyle yakın takip odasında da devam etmişti.

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denizli, kadir inanır, pamukkale üniversitesi