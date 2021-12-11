https://tr.sputniknews.com/20211211/kahvehanede-tartisip-birbirlerine-kursun-yagdirdilar-1i-agir-2-yarali--1051677669.html

Kahvehanede tartışıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı

Kahvehanede tartışıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kahvehanede tartışan 2 şahıs, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine kurşun yağdırıp yaralandı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye

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saldırı

silah

kahvehane

türkiye

kurşun

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Serkan D. ile Turgay C. isimli iki kişi kahvehanede yaşadıkları tartışmanın daha da şiddetlenmesi üzerine yanlarında getirdikleri silahları çıkararak birbirlerine kurşun yağdırdı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden iki şahıs da kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Turgay C. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, Serkan D. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Serkan D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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saldırı, silah, kahvehane, kurşun