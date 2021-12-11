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Kahvehanede tartışıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı
Kahvehanede tartışıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kahvehanede tartışan 2 şahıs, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine kurşun yağdırıp yaralandı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T23:00+0300
2021-12-11T23:02+0300
saldırı
silah
kahvehane
türkiye
kurşun
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Serkan D. ile Turgay C. isimli iki kişi kahvehanede yaşadıkları tartışmanın daha da şiddetlenmesi üzerine yanlarında getirdikleri silahları çıkararak birbirlerine kurşun yağdırdı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden iki şahıs da kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Turgay C. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, Serkan D. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Serkan D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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saldırı, silah, kahvehane, kurşun

Kahvehanede tartışıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı

23:00 11.12.2021 (güncellendi: 23:02 11.12.2021)
© İHAKahvehanede tartışıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı
Kahvehanede tartışıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© İHA
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kahvehanede tartışan 2 şahıs, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine kurşun yağdırıp yaralandı.
Serkan D. ile Turgay C. isimli iki kişi kahvehanede yaşadıkları tartışmanın daha da şiddetlenmesi üzerine yanlarında getirdikleri silahları çıkararak birbirlerine kurşun yağdırdı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden iki şahıs da kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Daha sonra sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Turgay C. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, Serkan D. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan Serkan D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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