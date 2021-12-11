Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Mutlaka ek zam ve refah payı uygulamasına ihtiyaç var

Yetkili sendikanın toplu görüşme masasındaki tavrını eleştiren Kahveci, şöyle devam etti: “Keşke siz de o masada bizim kadar dirayet gösterseydiniz, belki şu anda biz refah payını da almıştık, seyyanen zammı da almıştık. O yüzden Türkiye Kamu-Sen'in yetkili olmaktan başka yolu yok. O masaya oturacağız. Önümüze ne kadar engel koyarlarsa koysunlar, o yetkiyi söke söke alacağız. Bu taleplerimizle ilgili 15 Aralık'ta 81 ilde eylem ortaya koyacağız. Taleplerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Yetkili sendikanın yeniden ücret artımı yapılacağı yönündeki açıklamalarının da bir dayanağı olduğunu düşünmüyoruz ama biz mücadelemizi sürdüreceğiz. 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesi lazım. 3600 ek göstergenin önümüzdeki aylarda yürürlüğe girmesi için bir başlangıç yapılacak. Ama şuna dikkat etmek lazım, mutlaka tüm çalışanları kapması lazım. Burada çalışma barışını bozacak, birtakım meslek gruplarını dışarda bırakacak bir çalışma son derece sıkıntılı bir sürece sokar, hem kamuyu hem de sendikaları. Sözleşmeli çalışmanın kamuya, kamudaki verimliliğe ya da çalışanlara hiçbir katkısı yok. Anketlerde, alan araştırmalarında görüyoruz. Ailesinden uzak, eğitim mazereti dikkate alınmayan, iş güvencesi olmayan, geleceğe endişeyle bakılan bir istihdam politikası verimliliği artıramaz."