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https://tr.sputniknews.com/20211211/kanal-istanbul-guzergahindaki-konut-ihaleleri-teklif-gelmedigi-icin-iptal-edildi-1051670658.html
Kanal İstanbul güzergahındaki konut ihaleleri teklif gelmediği için iptal edildi
Kanal İstanbul güzergahındaki konut ihaleleri teklif gelmediği için iptal edildi
TOKİ, Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy ilçesinde dikilecek konutlar için tarihini belirlediği 5 ihaleden 3'ünü iptal etti. İhalelerden birinin iptal... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T15:34+0300
2021-12-11T15:34+0300
ekonomi
kanal istanbul
toki
arazi
satış
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir kapsamında Arnavutköy'de etap etap inşa edilecek konutlar için ihale tarihlerini belirleyerek geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurmuştu.Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Sazlıbosna Baraj havzasında Kanal İstanbul manzaralı "tarla" niteliğine sahip henüz tapusu bile çıkmayan arazilerde yapılacak inşaat projelerinin üç, dört ve altıncı etapları için gerçekleştirilecek ihalelerin, kurum tarafından farklı gerekçelerle iptal edildiği ortaya çıktı.TOKİ, inşaat projesinin 679 konutluk üçüncü etabı için 23 Kasım'da gerçekleştirdiği ihaleyi "teklif veren istekli çıkmaması" nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. 669 konutluk dördüncü etap için 29 Aralık'ta düzenleneceği duyurulan ihale de daha gerçekleştirilmeden TOKİ tarafından 7 Aralık günü iptal edildi.TOKİ "Kamu İhale Kanunu'nun ‘ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi' başlıklı 16'ıncı maddesine göre iptal edilmiştir" şeklinde duyuru yaptı. TOKİ, 25 Kasım'da düzenlediği 727 konutluk altıncı etabın ihalesini ise "İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereğince Kamu İhale Kanunu'nun, ‘Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali' başlıklı 39. maddesi uyarınca" 1 Aralık tarihinde iptal ettiğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211211/karaismailoglu-bu-kadar-geminin-bogazdan-gecmesi-mumkun-degil-alternatif-su-yolu-yapilmasi-sart-1051669408.html
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kanal istanbul, toki, arazi, satış

Kanal İstanbul güzergahındaki konut ihaleleri teklif gelmediği için iptal edildi

15:34 11.12.2021
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇKanal İstanbul alanı
Kanal İstanbul alanı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ
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TOKİ, Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy ilçesinde dikilecek konutlar için tarihini belirlediği 5 ihaleden 3'ünü iptal etti. İhalelerden birinin iptal gerekçesi, "teklif veren istekli çıkmaması" olarak açıklandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir kapsamında Arnavutköy'de etap etap inşa edilecek konutlar için ihale tarihlerini belirleyerek geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurmuştu.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Sazlıbosna Baraj havzasında Kanal İstanbul manzaralı "tarla" niteliğine sahip henüz tapusu bile çıkmayan arazilerde yapılacak inşaat projelerinin üç, dört ve altıncı etapları için gerçekleştirilecek ihalelerin, kurum tarafından farklı gerekçelerle iptal edildiği ortaya çıktı.
TOKİ, inşaat projesinin 679 konutluk üçüncü etabı için 23 Kasım'da gerçekleştirdiği ihaleyi "teklif veren istekli çıkmaması" nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. 669 konutluk dördüncü etap için 29 Aralık'ta düzenleneceği duyurulan ihale de daha gerçekleştirilmeden TOKİ tarafından 7 Aralık günü iptal edildi.
TOKİ "Kamu İhale Kanunu'nun ‘ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi' başlıklı 16'ıncı maddesine göre iptal edilmiştir" şeklinde duyuru yaptı. TOKİ, 25 Kasım'da düzenlediği 727 konutluk altıncı etabın ihalesini ise "İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereğince Kamu İhale Kanunu'nun, ‘Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali' başlıklı 39. maddesi uyarınca" 1 Aralık tarihinde iptal ettiğini açıkladı.
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