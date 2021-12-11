https://tr.sputniknews.com/20211211/kanal-istanbul-guzergahindaki-konut-ihaleleri-teklif-gelmedigi-icin-iptal-edildi-1051670658.html

Kanal İstanbul güzergahındaki konut ihaleleri teklif gelmediği için iptal edildi

Kanal İstanbul güzergahındaki konut ihaleleri teklif gelmediği için iptal edildi

TOKİ, Kanal İstanbul güzergahındaki Arnavutköy ilçesinde dikilecek konutlar için tarihini belirlediği 5 ihaleden 3'ünü iptal etti. İhalelerden birinin iptal... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T15:34+0300

2021-12-11T15:34+0300

2021-12-11T15:34+0300

ekonomi

kanal istanbul

toki

arazi

satış

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir kapsamında Arnavutköy'de etap etap inşa edilecek konutlar için ihale tarihlerini belirleyerek geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurmuştu.Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Sazlıbosna Baraj havzasında Kanal İstanbul manzaralı "tarla" niteliğine sahip henüz tapusu bile çıkmayan arazilerde yapılacak inşaat projelerinin üç, dört ve altıncı etapları için gerçekleştirilecek ihalelerin, kurum tarafından farklı gerekçelerle iptal edildiği ortaya çıktı.TOKİ, inşaat projesinin 679 konutluk üçüncü etabı için 23 Kasım'da gerçekleştirdiği ihaleyi "teklif veren istekli çıkmaması" nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. 669 konutluk dördüncü etap için 29 Aralık'ta düzenleneceği duyurulan ihale de daha gerçekleştirilmeden TOKİ tarafından 7 Aralık günü iptal edildi.TOKİ "Kamu İhale Kanunu'nun ‘ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi' başlıklı 16'ıncı maddesine göre iptal edilmiştir" şeklinde duyuru yaptı. TOKİ, 25 Kasım'da düzenlediği 727 konutluk altıncı etabın ihalesini ise "İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesi gereğince Kamu İhale Kanunu'nun, ‘Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali' başlıklı 39. maddesi uyarınca" 1 Aralık tarihinde iptal ettiğini açıkladı.

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kanal istanbul, toki, arazi, satış