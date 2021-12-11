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https://tr.sputniknews.com/20211211/kizil-geyik-avi-ihalesinde-ikinci-kez-durdurma-karari-1051665814.html
Kızıl geyik avı ihalesinde ikinci kez durdurma kararı
Kızıl geyik avı ihalesinde ikinci kez durdurma kararı
Türkiye Vegan Derneği'nin Bolu’daki 'av ihalesinin' iptali için açtığımız davada ikinci ara karar da hayvanlar lehine çıktı. Mahkeme, avın gerekliliğine... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T10:19+0300
2021-12-11T10:19+0300
türkiye
geyik
ihale
avcılık
türkiye vegan derneği
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Bolu’daki Köroğlu Dağları’nda kızıl geyiklerin avlanması için ihale durduruldu. Türkiye Vegan Derneği’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı 19 Ekim’de açtığı davada Bolu İdare Mahkemesi, avın gerekliliğine ilişkin bakanlığın sunduğu belge ve açıklamaları yetersiz buldu.Bakanlığın sunduğu belgede, kızıl geyiklerin ‘zararlı‘ olduğunu ve av faaliyetlerinin ‘koruyucu veteriner hekimlik uygulaması‘ olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmişti. Türkiye Vegan Derneği’nin mahkemeye sunduğu savunmada şu noktalara dikkat çekildi: "Davalı savunma dilekçesinde, dava konusu avın sürdürülmesinin istendiği bölgedeki kızıl geyiklerin ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde neden zararlı sayılması gerektiğini, bu bölge özelinde kaç kızıl geyiğin belirtilen kriterler uyarınca zararlı olduğunu, bu kriterlerin yerine gelmesine dayanak gösterilebilecek bilimsel araştırma ve incelemeleri açıklayamamış, bu konuda veri sunamamıştır. Kızıl geyiklerin avlanmasına gerekçe olarak olası salgın hastalıklar gösterilmek istenmiş, ancak herhangi bir kızıl geyikte salgın hastalık tespit edildiğine veya salgın hastalığa yönelik bir emareye dair hiçbir açıklama yapılmamıştır. Salgın hastalık denen tehlike yalnızca bir olasılıktan ibaret olup somut verilerle bir salgın hastalık tehlikesinin bulunduğundan bahsedilemez iken, hayvanların avının hukuka uygun olduğunun söylenmesi halinde ne Bern Sözleşmesi’nin, ne de nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların koruma statüsünün bulunmasının hukuken bir karşılığı kalmayacaktır."Kızıl geyikler, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin yanı sıra iç mevzuat dahilinde bakanlığın koruma altına aldığı hayvan listesinde yer almasına rağmen, yerli-yabancı avcı ve acente kotaları ile “devlet misafiri ve diplomat kotası” listesinde yer alıyor; yine bakanlığın çıkardığı Av Turizmi Uygulama Talimatı kapsamında kızıl geyiklerin avlanmasına izin veriliyor.2021-2022 av sezonunda Bolu’ya ek olarak Eskişehir başta olmak üzere, Bilecik, Ankara, Kütahya, Kastamonu, Çorum, Denizli, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş’ta da kızıl geyiklerin yaşam hakkı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından en az 9 bin 300 TL’den, en fazla 37 bin 700 TL’den satışa çıkarılıyor.
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geyik, ihale, avcılık, türkiye vegan derneği

Kızıl geyik avı ihalesinde ikinci kez durdurma kararı

10:19 11.12.2021
© AAkızıl geyik
kızıl geyik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© AA
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Türkiye Vegan Derneği'nin Bolu’daki 'av ihalesinin' iptali için açtığımız davada ikinci ara karar da hayvanlar lehine çıktı. Mahkeme, avın gerekliliğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sunduğu belge ve açıklamaları yetersiz buldu.
Bolu’daki Köroğlu Dağları’nda kızıl geyiklerin avlanması için ihale durduruldu.
Türkiye Vegan Derneği’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı 19 Ekim’de açtığı davada Bolu İdare Mahkemesi, avın gerekliliğine ilişkin bakanlığın sunduğu belge ve açıklamaları yetersiz buldu.
Bakanlığın sunduğu belgede, kızıl geyiklerin ‘zararlı‘ olduğunu ve av faaliyetlerinin ‘koruyucu veteriner hekimlik uygulaması‘ olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmişti.
Türkiye Vegan Derneği’nin mahkemeye sunduğu savunmada şu noktalara dikkat çekildi: "Davalı savunma dilekçesinde, dava konusu avın sürdürülmesinin istendiği bölgedeki kızıl geyiklerin ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde neden zararlı sayılması gerektiğini, bu bölge özelinde kaç kızıl geyiğin belirtilen kriterler uyarınca zararlı olduğunu, bu kriterlerin yerine gelmesine dayanak gösterilebilecek bilimsel araştırma ve incelemeleri açıklayamamış, bu konuda veri sunamamıştır. Kızıl geyiklerin avlanmasına gerekçe olarak olası salgın hastalıklar gösterilmek istenmiş, ancak herhangi bir kızıl geyikte salgın hastalık tespit edildiğine veya salgın hastalığa yönelik bir emareye dair hiçbir açıklama yapılmamıştır. Salgın hastalık denen tehlike yalnızca bir olasılıktan ibaret olup somut verilerle bir salgın hastalık tehlikesinin bulunduğundan bahsedilemez iken, hayvanların avının hukuka uygun olduğunun söylenmesi halinde ne Bern Sözleşmesi’nin, ne de nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların koruma statüsünün bulunmasının hukuken bir karşılığı kalmayacaktır."
Kızıl geyikler, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin yanı sıra iç mevzuat dahilinde bakanlığın koruma altına aldığı hayvan listesinde yer almasına rağmen, yerli-yabancı avcı ve acente kotaları ile “devlet misafiri ve diplomat kotası” listesinde yer alıyor; yine bakanlığın çıkardığı Av Turizmi Uygulama Talimatı kapsamında kızıl geyiklerin avlanmasına izin veriliyor.
2021-2022 av sezonunda Bolu’ya ek olarak Eskişehir başta olmak üzere, Bilecik, Ankara, Kütahya, Kastamonu, Çorum, Denizli, Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş’ta da kızıl geyiklerin yaşam hakkı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından en az 9 bin 300 TL’den, en fazla 37 bin 700 TL’den satışa çıkarılıyor.
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