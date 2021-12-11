https://tr.sputniknews.com/20211211/kremlin-nato-guclerinin-yunanistan-topraklarina-yigilmasi-rusyayi-rahatsiz-ediyor-1051667816.html
Kremlin: NATO güçlerinin Yunanistan topraklarına yığılması Rusya’yı rahatsız ediyor
Kremlin: NATO güçlerinin Yunanistan topraklarına yığılması Rusya’yı rahatsız ediyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan basınına demecinde, NATO güçlerinin Yunanistan’a yığılmasının ve bu ülkenin Dedeağaç limanı üstünden Doğu Avrupa’ya... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T12:48+0300
2021-12-11T12:48+0300
2021-12-11T12:48+0300
savunma
kremlin
abd
nato
yunanistan
dedeağaç
askeri yığınak
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Yunan Antenna televizyonuna verdiği röportaj sırasında, Yunanistan ile ABD’nin yeni savunma anlaşmalarıyla ilgili bir soru karşısında şunları söyledi: “Sorun çok basit. Topraklarınıza giderek daha fazla NATO ve ABD askeri yığılıyor. Dedeağaç üstünden yüzlerce, hatta binlerce parça askeri sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz. NATO için yeni üsler açıyorsunuz, bunun yanında, NATO bizi düşman olarak adlandırıyor. NATO, ittifakın temel amacını, Rusya’yı çevrelemek olarak şekillendirmiş durumda. Bu, bizi rahatsız ediyor. Bunu anlamalısınız” dedi.Kremlin Sözcüsü, Türkiye’ye S-400 sistemleri tedarik edilmiş olmasının da Yunanistan’ı rahatsız ettiğine dair soru karşısında, S-400 sisteminin bir savunma sistemi olduğunu belirtti ve ekledi: Yunanistan’ın Rusya’ya karşı düşmanca davranabileceğine inanıp inanmadığı sorusunaysa, Peskov, “Hayır, asla” yanıtını verdi.Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: Kremlin Sözcüsü’nün Yunan Antenna televizyonu ile röportajı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek üzere 8 Aralık’ta Soçi’ye gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde yapılmıştı. Ancak Yunan televizyonu, röportajın tamamını dün gece yayınladı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/yunanistan-turkiye-ile-isbirligi-yerine-ulkenin-anahtarlarini-abdye-teslim-etmeyi-tercih-etti-1051294576.html
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kremlin, abd, nato, yunanistan, dedeağaç, askeri yığınak
Kremlin: NATO güçlerinin Yunanistan topraklarına yığılması Rusya’yı rahatsız ediyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan basınına demecinde, NATO güçlerinin Yunanistan’a yığılmasının ve bu ülkenin Dedeağaç limanı üstünden Doğu Avrupa’ya askeri sevkiyat yapılmasının Rusya’yı rahatsız ettiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Yunan Antenna televizyonuna verdiği röportaj sırasında, Yunanistan ile ABD’nin yeni savunma anlaşmalarıyla ilgili bir soru karşısında şunları söyledi: “Sorun çok basit. Topraklarınıza giderek daha fazla NATO ve ABD askeri yığılıyor. Dedeağaç üstünden yüzlerce, hatta binlerce parça askeri sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz. NATO için yeni üsler açıyorsunuz, bunun yanında, NATO bizi düşman olarak adlandırıyor. NATO, ittifakın temel amacını, Rusya’yı çevrelemek olarak şekillendirmiş durumda. Bu, bizi rahatsız ediyor. Bunu anlamalısınız” dedi.
Kremlin Sözcüsü, Türkiye’ye S-400 sistemleri tedarik edilmiş olmasının da Yunanistan’ı rahatsız ettiğine dair soru karşısında, S-400 sisteminin bir savunma sistemi olduğunu belirtti ve ekledi:
“Dedeağaç üstünden transferi yapılanlarsa savunma silahları değil. Sorunuza cevabım budur.”
Yunanistan’ın Rusya’ya karşı düşmanca davranabileceğine inanıp inanmadığı sorusunaysa, Peskov, “Hayır, asla” yanıtını verdi.
Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:
“Fakat Yunanistan’ın, NATO üyesi olması nedeniyle yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükleri var. Bu, bizim için NATO’yla ilgili bir sorun, zira NATO sınırlarımıza yaklaşıyor. NATO’nun düşmanca bir biçimde sınırlarımıza, Ukrayna’ya doğru genişlediğini görüyoruz.”
Kremlin Sözcüsü’nün Yunan Antenna televizyonu ile röportajı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek üzere 8 Aralık’ta Soçi’ye gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde yapılmıştı. Ancak Yunan televizyonu, röportajın tamamını dün gece yayınladı.