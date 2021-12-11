https://tr.sputniknews.com/20211211/kremlin-nato-guclerinin-yunanistan-topraklarina-yigilmasi-rusyayi-rahatsiz-ediyor-1051667816.html

Kremlin: NATO güçlerinin Yunanistan topraklarına yığılması Rusya’yı rahatsız ediyor

Kremlin: NATO güçlerinin Yunanistan topraklarına yığılması Rusya’yı rahatsız ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan basınına demecinde, NATO güçlerinin Yunanistan’a yığılmasının ve bu ülkenin Dedeağaç limanı üstünden Doğu Avrupa’ya... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T12:48+0300

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2021-12-11T12:48+0300

savunma

kremlin

abd

nato

yunanistan

dedeağaç

askeri yığınak

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Yunan Antenna televizyonuna verdiği röportaj sırasında, Yunanistan ile ABD’nin yeni savunma anlaşmalarıyla ilgili bir soru karşısında şunları söyledi: “Sorun çok basit. Topraklarınıza giderek daha fazla NATO ve ABD askeri yığılıyor. Dedeağaç üstünden yüzlerce, hatta binlerce parça askeri sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz. NATO için yeni üsler açıyorsunuz, bunun yanında, NATO bizi düşman olarak adlandırıyor. NATO, ittifakın temel amacını, Rusya’yı çevrelemek olarak şekillendirmiş durumda. Bu, bizi rahatsız ediyor. Bunu anlamalısınız” dedi.Kremlin Sözcüsü, Türkiye’ye S-400 sistemleri tedarik edilmiş olmasının da Yunanistan’ı rahatsız ettiğine dair soru karşısında, S-400 sisteminin bir savunma sistemi olduğunu belirtti ve ekledi: Yunanistan’ın Rusya’ya karşı düşmanca davranabileceğine inanıp inanmadığı sorusunaysa, Peskov, “Hayır, asla” yanıtını verdi.Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: Kremlin Sözcüsü’nün Yunan Antenna televizyonu ile röportajı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek üzere 8 Aralık’ta Soçi’ye gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde yapılmıştı. Ancak Yunan televizyonu, röportajın tamamını dün gece yayınladı.

https://tr.sputniknews.com/20211130/yunanistan-turkiye-ile-isbirligi-yerine-ulkenin-anahtarlarini-abdye-teslim-etmeyi-tercih-etti-1051294576.html

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kremlin, abd, nato, yunanistan, dedeağaç, askeri yığınak