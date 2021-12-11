Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211211/kremlin-yunanistan-ve-turkiye-arasinda-catisma-olmamasini-umariz-1051673539.html
Kremlin: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olmamasını umarız
Kremlin: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olmamasını umarız
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Yunanistan ve Türkiye'nin tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmelerini ve aralarında herhangi bir çatışmanın olmamasını... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T18:26+0300
2021-12-11T18:26+0300
dünya
rusya
türkiye
yunanistan
kremlin
dmitriy peskov
çatışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050083794_0:228:2832:1821_1920x0_80_0_0_7e3ec8e08a2710db35600cd51a94ba2e.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan TV kanalı ANT1'e verdiği röportajda Yunanistan ve Türkiye ile ilgili yorumunda iki ülkenin tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmesini ve aralarında herhangi bir çatışma olmamasını umduğunu söyledi.Peskov’a soruları yönelten gazeteci, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gergin ilişkiler bağlamında iki ülke arasında Ege Denizi’nde çatışma çıkması durumunda Rusya’nın kimi destekleyeceğini sordu.Bu soru üzerine Peskov, “Ege Denizi’nde ve Akdeniz'de görmek istediğimiz son şey, bir çatışmaya yakın olmak. Ağustos 2020'de iki ülkenin gemileri çarpıştığında çok endişelenmiştik ve elbette ki gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını istemeyiz” dedi ve şöyle devam etti:Kremlin Sözcüsü, ‘Yunanistan, Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'deki ‘saldırgan tutumu’ bağlamında Rusya'nın desteğine güvenebilir mi ve tam destek bekleyebilir mi?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:‘Rusya, Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da da mega projelerin hayata geçirilmesiyle ilgileniyor’Rusya’nın Yunanistan ile ekonomik işbirliğini genişletmek ve Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da da mega projeleri hayata geçirmek niyetinde olduğuna dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:Rusya'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirleyici rolünü takdir ettiğinin altını çizen Peskov, “Kendisi, Başkan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in değer verdiği bir insan, zira Başkan Putin bir şey söylediği zaman, onu dikkat alıyor ve yapıyor. Bu önemli” ifadelerini kullandı.Rusya ile Türkiye arasında bir takım konularda yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin olarak ‘bunların olmaması mümkün değil’ diyen Peskov, “Suriye'de çok gergin anlar yaşadık, birçok alanda çıkarlarımız çatıştı. Ancak iki başkan her defasında bir araya gelmesini, beş, altı, yedi saat boyunca görüşmesini ve bir çözüm bulana kadar basının karşısına çıkmamasını bildi. Her defasında bunu yapmayı başardılar” vurgusunu yaptı.
rusya
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050083794_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_5c5fa5ab6bcfd7ba3489b37a084e0784.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, yunanistan, kremlin, dmitriy peskov, çatışma

Kremlin: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olmamasını umarız

18:26 11.12.2021
© Sputnik / Григорий СысоевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Yunanistan ve Türkiye'nin tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmelerini ve aralarında herhangi bir çatışmanın olmamasını umduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan TV kanalı ANT1'e verdiği röportajda Yunanistan ve Türkiye ile ilgili yorumunda iki ülkenin tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmesini ve aralarında herhangi bir çatışma olmamasını umduğunu söyledi.
Peskov’a soruları yönelten gazeteci, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gergin ilişkiler bağlamında iki ülke arasında Ege Denizi’nde çatışma çıkması durumunda Rusya’nın kimi destekleyeceğini sordu.
Bu soru üzerine Peskov, “Ege Denizi’nde ve Akdeniz'de görmek istediğimiz son şey, bir çatışmaya yakın olmak. Ağustos 2020'de iki ülkenin gemileri çarpıştığında çok endişelenmiştik ve elbette ki gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını istemeyiz” dedi ve şöyle devam etti:
“Biz çözümü desteklemek isteriz. Ayrıca her iki tarafın gerçekleri göz önünde bulundurarak ilerlemesini isteriz. Zira her çözüm çift yönlü bir yol olduğundan, bir çözüme ulaşmak için karşılıklı istek gerekli.”
Kremlin Sözcüsü, ‘Yunanistan, Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'deki ‘saldırgan tutumu’ bağlamında Rusya'nın desteğine güvenebilir mi ve tam destek bekleyebilir mi?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“O (Türkiye), Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ve Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki yerleşik adaların kıta sahanlığının uluslararası kabul görmüş genişliğini, özellikle de münhasır ekonomik bölgenin kıta sahanlığının genişliğini belirleme taleplerinin kesinlikle ulusal çıkarlarına ciddi zarar vereceği ve onları bölgenin doğal kaynaklarını kullanma haklarından yoksun bırakacağı konusunda ısrar ediyor. Bu nedenle her iki tarafı, sorunun çözümünde itidalli ve mantıklı olmaya çağırıyoruz.”

‘Rusya, Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da da mega projelerin hayata geçirilmesiyle ilgileniyor’

Rusya’nın Yunanistan ile ekonomik işbirliğini genişletmek ve Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da da mega projeleri hayata geçirmek niyetinde olduğuna dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:
“Ülkemizde Yunan ekonomisine yatırım yapmak isteyen çok sayıda Rus şirket var. Türkiye'de olduğu gibi devasa mega projelerin hayata geçirilmesiyle ilgileniyoruz. Tabii ki (Yunanistan'da) her projeye izin verilmiyor. Örneğin Türkiye'de Akkuyu nükleer güç santralini (NGS) inşa ediyoruz fakat ne yazık ki Yunanistan'da nükleer enerji, Yunan yasalarına göre yasak.”
Rusya'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirleyici rolünü takdir ettiğinin altını çizen Peskov, “Kendisi, Başkan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in değer verdiği bir insan, zira Başkan Putin bir şey söylediği zaman, onu dikkat alıyor ve yapıyor. Bu önemli” ifadelerini kullandı.
Rusya ile Türkiye arasında bir takım konularda yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin olarak ‘bunların olmaması mümkün değil’ diyen Peskov, “Suriye'de çok gergin anlar yaşadık, birçok alanda çıkarlarımız çatıştı. Ancak iki başkan her defasında bir araya gelmesini, beş, altı, yedi saat boyunca görüşmesini ve bir çözüm bulana kadar basının karşısına çıkmamasını bildi. Her defasında bunu yapmayı başardılar” vurgusunu yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:43Bill Gates'ten Metaverse yorumu: 2-3 yıl içinde yaygınlaşabilir
19:38Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 191 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 255 yeni vaka
19:13Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Mutlaka ek zam ve refah payı uygulamasına ihtiyaç var
19:02Pentagon: Ekim ayında Ukrayna'ya 30 Javelin tanksavar füze sistemi teslim edildi
18:56Beşeri tıbbi ürünlere ‘acil kullanım onayı’ verilebilecek
18:55Bakan Koca'dan, tıbbi malzeme üreticilerine 3 milyar lira ödeme taahhüdü
18:35Meteoroloji İstanbul ve İzmir'i uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
18:33Çorlu Deresi simsiyah akıyor: Dereyi kirleten tesislere 25 milyon lira ceza
18:26Kremlin: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olmamasını umarız
18:20Şampiyonun belli olacağı F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
18:02'Karadeniz'de iklim değişikliğiyle birlikte sel ve heyelanlar artacak'
18:01Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır
17:38Süt üreticide 3 lira 30 kuruş, markette 18 lira: 'Boşa çalışıyoruz'
17:32Lübnan Başbakanı Mikati: Seçimler vaktinde yapılacak
17:14Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: İktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum
17:08Lazio maçında sakatlanan Marcao'nun tedavisine başlandı
17:00Muğla'da bir ahırda 255 litre kaçak içki ele geçirildi
16:46Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberlere yalanlama
16:46Rusya’nın 2021’deki aşı ihracatı 1 milyar doları aştı
16:32Türkiye’nin en çok madalya kazandığı boks ve halter olimpiyat oyunlarından çıkarılıyor