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Kremlin: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olmamasını umarız
© Sputnik / Григорий СысоевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Григорий Сысоев
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Yunanistan ve Türkiye'nin tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmelerini ve aralarında herhangi bir çatışmanın olmamasını umduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan TV kanalı ANT1'e verdiği röportajda Yunanistan ve Türkiye ile ilgili yorumunda iki ülkenin tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmesini ve aralarında herhangi bir çatışma olmamasını umduğunu söyledi.
Peskov’a soruları yönelten gazeteci, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gergin ilişkiler bağlamında iki ülke arasında Ege Denizi’nde çatışma çıkması durumunda Rusya’nın kimi destekleyeceğini sordu.
Bu soru üzerine Peskov, “Ege Denizi’nde ve Akdeniz'de görmek istediğimiz son şey, bir çatışmaya yakın olmak. Ağustos 2020'de iki ülkenin gemileri çarpıştığında çok endişelenmiştik ve elbette ki gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını istemeyiz” dedi ve şöyle devam etti:
“Biz çözümü desteklemek isteriz. Ayrıca her iki tarafın gerçekleri göz önünde bulundurarak ilerlemesini isteriz. Zira her çözüm çift yönlü bir yol olduğundan, bir çözüme ulaşmak için karşılıklı istek gerekli.”
Kremlin Sözcüsü, ‘Yunanistan, Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'deki ‘saldırgan tutumu’ bağlamında Rusya'nın desteğine güvenebilir mi ve tam destek bekleyebilir mi?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“O (Türkiye), Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ve Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki yerleşik adaların kıta sahanlığının uluslararası kabul görmüş genişliğini, özellikle de münhasır ekonomik bölgenin kıta sahanlığının genişliğini belirleme taleplerinin kesinlikle ulusal çıkarlarına ciddi zarar vereceği ve onları bölgenin doğal kaynaklarını kullanma haklarından yoksun bırakacağı konusunda ısrar ediyor. Bu nedenle her iki tarafı, sorunun çözümünde itidalli ve mantıklı olmaya çağırıyoruz.”
‘Rusya, Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da da mega projelerin hayata geçirilmesiyle ilgileniyor’
Rusya’nın Yunanistan ile ekonomik işbirliğini genişletmek ve Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da da mega projeleri hayata geçirmek niyetinde olduğuna dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:
“Ülkemizde Yunan ekonomisine yatırım yapmak isteyen çok sayıda Rus şirket var. Türkiye'de olduğu gibi devasa mega projelerin hayata geçirilmesiyle ilgileniyoruz. Tabii ki (Yunanistan'da) her projeye izin verilmiyor. Örneğin Türkiye'de Akkuyu nükleer güç santralini (NGS) inşa ediyoruz fakat ne yazık ki Yunanistan'da nükleer enerji, Yunan yasalarına göre yasak.”
Rusya'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirleyici rolünü takdir ettiğinin altını çizen Peskov, “Kendisi, Başkan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in değer verdiği bir insan, zira Başkan Putin bir şey söylediği zaman, onu dikkat alıyor ve yapıyor. Bu önemli” ifadelerini kullandı.
Rusya ile Türkiye arasında bir takım konularda yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin olarak ‘bunların olmaması mümkün değil’ diyen Peskov, “Suriye'de çok gergin anlar yaşadık, birçok alanda çıkarlarımız çatıştı. Ancak iki başkan her defasında bir araya gelmesini, beş, altı, yedi saat boyunca görüşmesini ve bir çözüm bulana kadar basının karşısına çıkmamasını bildi. Her defasında bunu yapmayı başardılar” vurgusunu yaptı.