https://tr.sputniknews.com/20211211/kremlin-yunanistan-ve-turkiye-arasinda-catisma-olmamasini-umariz-1051673539.html

Kremlin: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olmamasını umarız

Kremlin: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olmamasını umarız

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Yunanistan ve Türkiye'nin tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmelerini ve aralarında herhangi bir çatışmanın olmamasını... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T18:26+0300

2021-12-11T18:26+0300

2021-12-11T18:26+0300

dünya

rusya

türkiye

yunanistan

kremlin

dmitriy peskov

çatışma

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan TV kanalı ANT1'e verdiği röportajda Yunanistan ve Türkiye ile ilgili yorumunda iki ülkenin tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmesini ve aralarında herhangi bir çatışma olmamasını umduğunu söyledi.Peskov’a soruları yönelten gazeteci, Yunanistan ve Türkiye arasındaki gergin ilişkiler bağlamında iki ülke arasında Ege Denizi’nde çatışma çıkması durumunda Rusya’nın kimi destekleyeceğini sordu.Bu soru üzerine Peskov, “Ege Denizi’nde ve Akdeniz'de görmek istediğimiz son şey, bir çatışmaya yakın olmak. Ağustos 2020'de iki ülkenin gemileri çarpıştığında çok endişelenmiştik ve elbette ki gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını istemeyiz” dedi ve şöyle devam etti:Kremlin Sözcüsü, ‘Yunanistan, Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'deki ‘saldırgan tutumu’ bağlamında Rusya'nın desteğine güvenebilir mi ve tam destek bekleyebilir mi?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:‘Rusya, Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da da mega projelerin hayata geçirilmesiyle ilgileniyor’Rusya’nın Yunanistan ile ekonomik işbirliğini genişletmek ve Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da da mega projeleri hayata geçirmek niyetinde olduğuna dikkat çeken Peskov, şöyle konuştu:Rusya'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirleyici rolünü takdir ettiğinin altını çizen Peskov, “Kendisi, Başkan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in değer verdiği bir insan, zira Başkan Putin bir şey söylediği zaman, onu dikkat alıyor ve yapıyor. Bu önemli” ifadelerini kullandı.Rusya ile Türkiye arasında bir takım konularda yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin olarak ‘bunların olmaması mümkün değil’ diyen Peskov, “Suriye'de çok gergin anlar yaşadık, birçok alanda çıkarlarımız çatıştı. Ancak iki başkan her defasında bir araya gelmesini, beş, altı, yedi saat boyunca görüşmesini ve bir çözüm bulana kadar basının karşısına çıkmamasını bildi. Her defasında bunu yapmayı başardılar” vurgusunu yaptı.

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rusya, türkiye, yunanistan, kremlin, dmitriy peskov, çatışma