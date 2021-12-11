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Lazio maçında sakatlanan Marcao'nun tedavisine başlandı
Lazio maçında sakatlanan Marcao'nun tedavisine başlandı
Galatasaray, Lazio maçı öncesi ağrı hisseden Marcao'nun tedavisine başlandığını ve yapılacak analizden sonra Sivasspor karşılaşmasında görev alıp almayacağını... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
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galatasaray, marcao

Lazio maçında sakatlanan Marcao'nun tedavisine başlandı

17:08 11.12.2021
© İHAMarcao
Marcao - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© İHA
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Galatasaray, Lazio maçı öncesi ağrı hisseden Marcao'nun tedavisine başlandığını ve yapılacak analizden sonra Sivasspor karşılaşmasında görev alıp almayacağını açıkladı.
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