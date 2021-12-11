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Lazio maçında sakatlanan Marcao'nun tedavisine başlandı
Lazio maçında sakatlanan Marcao'nun tedavisine başlandı
Galatasaray, Lazio maçı öncesi ağrı hisseden Marcao'nun tedavisine başlandığını ve yapılacak analizden sonra Sivasspor karşılaşmasında görev alıp almayacağını... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T17:08+0300
2021-12-11T17:08+0300
2021-12-11T17:08+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, marcao
Lazio maçında sakatlanan Marcao'nun tedavisine başlandı
Galatasaray, Lazio maçı öncesi ağrı hisseden Marcao'nun tedavisine başlandığını ve yapılacak analizden sonra Sivasspor karşılaşmasında görev alıp almayacağını açıkladı.