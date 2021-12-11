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https://tr.sputniknews.com/20211211/muharrem-inceden-chpye-arkamdan-hancerlediler-1051676503.html
Muharrem İnce'den CHP'ye: Arkamdan hançerlediler
Muharrem İnce'den CHP'ye: Arkamdan hançerlediler
Memleket Partisi lideri İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı dönemine ilişkin CHP'yi eleştirerek "Seçimden sonra YSK’ya yazı yazdım. 12 bin 825 sandığa gözlemci... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T21:40+0300
2021-12-11T22:50+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
muharrem ince
ysk
memleket partisi
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Partisinin Çorlu ilçe teşkilatı binasını açmak üzere Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gelen ve burada bir miting havasında gerçekleştirilen açılış töreninde alanda toplananlara hitaben konuşma yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi yaşananlarla ilgili konuştu.Bu konuda hazırladığı belgeseli izleten İnce, “Bunu ne için yaptım biliyor musunuz? Bu kayıt altında olsun da bu vicdansızlardan bu millet bir gün hesap sorsun diye yaptım. Bana niye gittin ayrı parti kurdun diyenlere bu belgeseli izletin. Bunu izletin ki ibret alsınlar” dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıkladığı konuşmasından başlayarak eleştirilerini sıralayan İnce, “4 Mayıs 2018 kendin aday olamıyorsun başka birini aday yapıyorsun, kim bu kişi aza adayı değil Cumhurbaşkanı adayı, Dere Mahallesi aza adayı değil çağırış şekline bak” dedi.'Eski partimin yönetimiyle anlaşma yaptım'Adaylık açıklaması sırasında Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını ekrana getiren İnce, “Eski partimin yönetimiyle bir anlaşma yaptık. Onlar billboardlara reklam verecekler, televizyonlara reklam verecekler, onlar sandıkları koruyacaklar ben de onlar sandıkları korurken gezeceğim, miting yapacağım. Ben görevini yaptım. Cumhuriyet tarihinde 51 günde 107 miting yapan ikinci bir kişi yoktur. Ben görevimi yaptım, sandıkları da onlara bıraktım” diye konuştu.'Zonguldak ve Bartın mitingi öncesi sesim kısılmamıştı'O süreçte neler yaşandığını anlatan bu konuda hazırladığı belgeseli alanda bulunanlara izleten İnce, “Zonguldak’a mitinge gideceğim. Zonguldak milletvekili beni desteklediği için listeye koyulmamış, sorumlusu da o. Bartın milletvekili de listeye konulmamış beni desteklediği için. Yani o ile mitinge gidiyorsunuz. O ilin milletvekilini listeye koymuyorlar. Neden Cumhurbaşkanı adayının morali sıfır olsun diye. Ben de bunu millete söyleyemiyorum. Yönetimle uzlaşmaya çalışıyorum, yapmayın bu insanları liste dışı bırakmayın diyorum. Daha sonra sesim biraz düzeldi mitingleri yapıyorum diye yazdım. Mecbur kaldım artık ya çekileceğim ya devam edeceğim. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Halk TV Genel Müdürüne telefon açıyor, Muharrem İnce’yi bu kadar gösterme diyor, nasıl sırtımdan hançerliyorlar görüyor musunuz?” şeklinde konuştu.İnce, “Sabaha kadar yattığım günleri hatırlayın sandığın başında. Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar. Seçim günü saat 17.00’de sandıklar kapanacağı zaman YSK’nın önüne geldim. Yanımdaki CHP’nin ve benim avukatıma YSK bir hile yaptı mı diye soruyorum. 2017’de yaptığı gibi mühürsüz oyları kabul etti mi? Bir sahtekarlık var mı senin bir itirazın var mı diye soruyorum o da yok diyor. O zaman yoksa ben de 50 bin avukatı çağırmıyorum dedim” şeklinde konuştu.'CHP’nin sistemi saat 21.00’de çökmüş'"Anlamayanlara tekrar tekrar anlatacağım" diyen İnce, “CHP seçim gecesi seçim hesabından sonuçları açıklayacağını duyurdu. Anlık olarak bizden takip edin dedi. Seçim sonuçlarını YSK’nın sisteminden takip ettim çünkü CHP’nin sistemi saat 21.00’de çökmüş. Yani beni satmışlar” dedi.'Bu millet bu vicdansızlardan hesap sorsun diye yaptım'"CHP seçim ikinci tura kalmıştır açıklaması yaptı. Neye dayanarak hiçbir şeye dayanarak değil. İş olsun diye yazıyorlar, ellerinde belge yok. Neye dayanıyor, palavra. Elinde belge yok. CHP sözcüsünün açıklamasında ‘Biz Erdoğan’ın ilk turda seçimi alacağını düşünüyorduk' dediği anları da ekrana yansıtan ve dervişin fikri neyse zikri de odur" diyen İnce, şu ifadeleri kullandı:İnce, 6 ayda 58 ilde örgütlenmeyi bitirdiklerini belirterek, “Partimiz, 5-6 ay gibi kısa sürede örgütlendi. Önümüzde daha zaman var. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Memleket Partisi, 1'inci parti olacak. Ülkede özgür medya olmazsa bağımsız yargı olmazsa kuralların işlediği bir piyasa ekonomisi olmazsa liyakat olmazsa şeffaf kamu yönetimi olmazsa marka üretemezsen sen huzura kavuşamazsın. Biz Memleket Partisi olarak öncelikli sektörleri belirleyeceğiz. Tarım ve tarıma dayalı sektörleri destekleyeceğiz, demokrasimizi 5 yıldızlı yapmadan turizmimizi 5 yıldızlı yapamayız. Tekstile, turizme, savunma sanayisine öncelik vereceğiz" dedi.'Asgari ücret 5 bin lira olmalı'Gündemdeki asgari ücret konusuna da değinen İnce, “Memlekette acil olarak yapılması gerekenler var. Bir asgari ücret tartışması yapıyorlar; senaryo, tiyatro. Asgari ücret Türkiye'de 5 bin lira olmalı. Doğrusu budur, gerisi kandırmacadır. Temel ihtiyaç malzemelerinde KDV sıfırlanmalıdır. Özellikle öğrenciler için özel iletişim vergisi kaldırılmalıdır. Elektrik faturalarındaki sayaç okuma bedeli sıfırlanmalıdır, tarımdaki vergiler sıfırlanmalıdır, en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalıdır" diye konuştu.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince, ysk, memleket partisi

Muharrem İnce'den CHP'ye: Arkamdan hançerlediler

21:40 11.12.2021 (güncellendi: 22:50 11.12.2021)
© DHA / SERDAR ŞAHİNMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce,
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© DHA / SERDAR ŞAHİN
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Memleket Partisi lideri İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı dönemine ilişkin CHP'yi eleştirerek "Seçimden sonra YSK’ya yazı yazdım. 12 bin 825 sandığa gözlemci koymamışlar. Yani 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Arkamdan hançerlemişler beni" dedi.
Partisinin Çorlu ilçe teşkilatı binasını açmak üzere Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gelen ve burada bir miting havasında gerçekleştirilen açılış töreninde alanda toplananlara hitaben konuşma yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi yaşananlarla ilgili konuştu.
Bu konuda hazırladığı belgeseli izleten İnce, “Bunu ne için yaptım biliyor musunuz? Bu kayıt altında olsun da bu vicdansızlardan bu millet bir gün hesap sorsun diye yaptım. Bana niye gittin ayrı parti kurdun diyenlere bu belgeseli izletin. Bunu izletin ki ibret alsınlar” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıkladığı konuşmasından başlayarak eleştirilerini sıralayan İnce, “4 Mayıs 2018 kendin aday olamıyorsun başka birini aday yapıyorsun, kim bu kişi aza adayı değil Cumhurbaşkanı adayı, Dere Mahallesi aza adayı değil çağırış şekline bak” dedi.

'Eski partimin yönetimiyle anlaşma yaptım'

Adaylık açıklaması sırasında Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını ekrana getiren İnce, “Eski partimin yönetimiyle bir anlaşma yaptık. Onlar billboardlara reklam verecekler, televizyonlara reklam verecekler, onlar sandıkları koruyacaklar ben de onlar sandıkları korurken gezeceğim, miting yapacağım. Ben görevini yaptım. Cumhuriyet tarihinde 51 günde 107 miting yapan ikinci bir kişi yoktur. Ben görevimi yaptım, sandıkları da onlara bıraktım” diye konuştu.
'Zonguldak ve Bartın mitingi öncesi sesim kısılmamıştı'
O süreçte neler yaşandığını anlatan bu konuda hazırladığı belgeseli alanda bulunanlara izleten İnce, “Zonguldak’a mitinge gideceğim. Zonguldak milletvekili beni desteklediği için listeye koyulmamış, sorumlusu da o. Bartın milletvekili de listeye konulmamış beni desteklediği için. Yani o ile mitinge gidiyorsunuz. O ilin milletvekilini listeye koymuyorlar. Neden Cumhurbaşkanı adayının morali sıfır olsun diye. Ben de bunu millete söyleyemiyorum. Yönetimle uzlaşmaya çalışıyorum, yapmayın bu insanları liste dışı bırakmayın diyorum. Daha sonra sesim biraz düzeldi mitingleri yapıyorum diye yazdım. Mecbur kaldım artık ya çekileceğim ya devam edeceğim. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Halk TV Genel Müdürüne telefon açıyor, Muharrem İnce’yi bu kadar gösterme diyor, nasıl sırtımdan hançerliyorlar görüyor musunuz?” şeklinde konuştu.
İnce, “Sabaha kadar yattığım günleri hatırlayın sandığın başında. Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar. Seçim günü saat 17.00’de sandıklar kapanacağı zaman YSK’nın önüne geldim. Yanımdaki CHP’nin ve benim avukatıma YSK bir hile yaptı mı diye soruyorum. 2017’de yaptığı gibi mühürsüz oyları kabul etti mi? Bir sahtekarlık var mı senin bir itirazın var mı diye soruyorum o da yok diyor. O zaman yoksa ben de 50 bin avukatı çağırmıyorum dedim” şeklinde konuştu.

'CHP’nin sistemi saat 21.00’de çökmüş'

"Anlamayanlara tekrar tekrar anlatacağım" diyen İnce, “CHP seçim gecesi seçim hesabından sonuçları açıklayacağını duyurdu. Anlık olarak bizden takip edin dedi. Seçim sonuçlarını YSK’nın sisteminden takip ettim çünkü CHP’nin sistemi saat 21.00’de çökmüş. Yani beni satmışlar” dedi.

'Bu millet bu vicdansızlardan hesap sorsun diye yaptım'

"CHP seçim ikinci tura kalmıştır açıklaması yaptı. Neye dayanarak hiçbir şeye dayanarak değil. İş olsun diye yazıyorlar, ellerinde belge yok. Neye dayanıyor, palavra. Elinde belge yok. CHP sözcüsünün açıklamasında ‘Biz Erdoğan’ın ilk turda seçimi alacağını düşünüyorduk' dediği anları da ekrana yansıtan ve dervişin fikri neyse zikri de odur" diyen İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar beni kanser etti. Sustum hep. Kanser olmadım, yanlış olmasın. Bana ortalıkta yoktun diyorlar. Pazartesi sabahı basın açıklaması yaptım. Bunlar beni sattı mı satmadı mı merak ediyorum. Bana diyorlar ki her sandığa gözlemci koyduk. Ben miting yapıyorum benim işim sandıklara bakmak değil ki. Seçimden sonra YSK’ya yazı yazdım. 12 bin 825 sandığa gözlemci koymamışlar. Yani 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Arkamdan hançerlemişler beni. Belgesi burada. Herkese bir belge sundum. Bunu ne için yaptım biliyor musunuz? Bu kayıt altında olsun da bu vicdansızlardan bu millet bir gün hesap sorsun diye yaptım. Bana niye gittin ayrı parti kurdun diyenlere bu belgeseli izletin. Bunu izletin ki ibret alsınlar."
İnce, 6 ayda 58 ilde örgütlenmeyi bitirdiklerini belirterek, “Partimiz, 5-6 ay gibi kısa sürede örgütlendi. Önümüzde daha zaman var. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Memleket Partisi, 1'inci parti olacak. Ülkede özgür medya olmazsa bağımsız yargı olmazsa kuralların işlediği bir piyasa ekonomisi olmazsa liyakat olmazsa şeffaf kamu yönetimi olmazsa marka üretemezsen sen huzura kavuşamazsın. Biz Memleket Partisi olarak öncelikli sektörleri belirleyeceğiz. Tarım ve tarıma dayalı sektörleri destekleyeceğiz, demokrasimizi 5 yıldızlı yapmadan turizmimizi 5 yıldızlı yapamayız. Tekstile, turizme, savunma sanayisine öncelik vereceğiz" dedi.

'Asgari ücret 5 bin lira olmalı'

Gündemdeki asgari ücret konusuna da değinen İnce, “Memlekette acil olarak yapılması gerekenler var. Bir asgari ücret tartışması yapıyorlar; senaryo, tiyatro. Asgari ücret Türkiye'de 5 bin lira olmalı. Doğrusu budur, gerisi kandırmacadır. Temel ihtiyaç malzemelerinde KDV sıfırlanmalıdır. Özellikle öğrenciler için özel iletişim vergisi kaldırılmalıdır. Elektrik faturalarındaki sayaç okuma bedeli sıfırlanmalıdır, tarımdaki vergiler sıfırlanmalıdır, en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalıdır" diye konuştu.
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