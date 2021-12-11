https://tr.sputniknews.com/20211211/netanyahu-trumpin-elestirileri-uzerine-bideni-tebrik-etmesinin-onemli-oldugunu-soyledi-1051661965.html
Netanyahu, Trump'ın eleştirileri üzerine, Biden'ı tebrik etmesinin 'önemli olduğunu' söyledi
Netanyahu, Trump'ın eleştirileri üzerine, Biden'ı tebrik etmesinin 'önemli olduğunu' söyledi
İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen yılki başkanlık seçimiyle göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik eden ilk isim olmasıyla ilgili eski... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T00:49+0300
2021-12-11T00:49+0300
2021-12-11T00:49+0300
dünya
abd
israil
benyamin netanyahu
joe biden
donald trump
tebrik
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ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'un muhabiri Barak Ravid'in, yakında piyasaya çıkaracağı kitabındaki Trump röportajından yayınlanan kısımda, eski Başkan'ın geçen yılki seçimin ardından Joe Biden'ı tebrik eden ilk isim Netanyahu'ya yönelttiği 'sadakatsizlik' suçlamasına yanıt geldi.Axios'un konuya ilişkin başka bir haberine göre Netanyahu, Trump'ın iddialarına verdiği yanıtta, "Başkan Trump'ın İsrail'e ve İsrail'in güvenliğine yaptığı büyük katkıları takdir ediyorum. Aynı şekilde İsrail ve ABD arasındaki güçlü ittifaka da değer veriyorum bu nedenle göreve gelen başkanı tebrik etmem önemliydi" ifadelerini kullandı.Trump, röportajda Netanyahu için 'Bibi' lakabını kullanarak "Bibi'yi severim ama sadakati de severim. Biden'ı tebrik eden ilk kişi, kimse için yapmadığım şeyleri yaptığım Bibi'ydi. Sessiz kalabilirdi ancak korkunç bir hata yaptı" yorumunu yapmıştı.Netanyahu'nun Biden'ı tebrik ettiği saatlerde, kendisinin halen seçime itiraz ettiğini ve eşi Melania'nın kendisine tebrik haberini gösterdiğinde şok olduğunu kaydeden Trump, "Onunla o günden beri konuşmuyorum" demiş ve Netanyahu'yu aşağılayan ifadeler kullanmıştı.Başkanlığı döneminde Netanyahu'ya destek veren birçok adım attığına işaret eden Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdığını, Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıdığını anımsatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/trump-netanyahuyu-ihanetle-sucladi-1051654701.html
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abd, israil, benyamin netanyahu, joe biden, donald trump, tebrik
Netanyahu, Trump'ın eleştirileri üzerine, Biden'ı tebrik etmesinin 'önemli olduğunu' söyledi
İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen yılki başkanlık seçimiyle göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik eden ilk isim olmasıyla ilgili eski Başkan Donald Trump'ın eleştirileri üzerine 'iki ülke ittifakının önemli olduğunu' söyledi.
ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'un muhabiri Barak Ravid'in, yakında piyasaya çıkaracağı kitabındaki Trump röportajından yayınlanan kısımda, eski Başkan'ın geçen yılki seçimin ardından Joe Biden'ı tebrik eden ilk isim Netanyahu'ya yönelttiği 'sadakatsizlik' suçlamasına yanıt geldi.
Axios'un konuya ilişkin başka bir haberine göre Netanyahu, Trump'ın iddialarına verdiği yanıtta, "Başkan Trump'ın İsrail'e ve İsrail'in güvenliğine yaptığı büyük katkıları takdir ediyorum. Aynı şekilde İsrail ve ABD arasındaki güçlü ittifaka da değer veriyorum bu nedenle göreve gelen başkanı tebrik etmem önemliydi" ifadelerini kullandı.
Trump, röportajda Netanyahu için 'Bibi' lakabını kullanarak "Bibi'yi severim ama sadakati de severim. Biden'ı tebrik eden ilk kişi, kimse için yapmadığım şeyleri yaptığım Bibi'ydi. Sessiz kalabilirdi ancak korkunç bir hata yaptı" yorumunu yapmıştı.
Netanyahu'nun Biden'ı tebrik ettiği saatlerde, kendisinin halen seçime itiraz ettiğini ve eşi Melania'nın kendisine tebrik haberini gösterdiğinde şok olduğunu kaydeden Trump, "Onunla o günden beri konuşmuyorum" demiş ve Netanyahu'yu aşağılayan ifadeler kullanmıştı.
Başkanlığı döneminde Netanyahu'ya destek veren birçok adım attığına işaret eden Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdığını, Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıdığını anımsatmıştı.