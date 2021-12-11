Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Koca: Omicron varyantı 6 kişide tespit edildi, biri İstanbul'da
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211211/rus-sarkici-mary-gunun-ukraynaya-girisi-yasaklandi-1051677018.html
Rus şarkıcı Mary Gu’nun Ukrayna'ya girişi yasaklandı
Rus şarkıcı Mary Gu’nun Ukrayna'ya girişi yasaklandı
Rus şarkıcı Mary Gu’nun Ukrayna'ya girişine izin verilmediği, ayrıca ülkeye üç yıl boyunca girmesinin yasaklandığı öğrenildi. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T22:11+0300
2021-12-11T22:11+0300
dünya
rusya
ukrayna
şarkıcı
mariya gusarova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051676886_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6a0fd77e4d42b5efe0a018733b7d1737.jpg
Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi’nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna sınır muhafızları, Rus şarkıcıyı ve yurt dışı turne organizatörünü, daha önce Kırım’ı ziyaret etmeleri nedeniyle ülkeye girmelerine izin vermedi.Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi’nin Facebook sayfasında yapılan açıklamada, “Sınır muhafızları, kayıt ve gerekli kontrol işlemlerini yerine getirdikleri sırada yabancıların farklı yıllarda Kırım’da düzenlenen festivallere katılmak da dahil olmak üzere, geçici olarak işgal edilen yarımadanın topraklarına girme prosedürünü ihlal ettiklerini tespit etti. Aynı zamanda kadının bir Rus şarkıcı olduğu, erkeğin ise şarkıcıların sahne alma organizasyonları ve sağlanması ile bağlantısı olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Rus vatandaşlarının konser vermek üzere İstanbul’dan Kiev’e geldikleri, bu kişilerin sınırı geçmelerine izin verilmediği, ayrıca üç yıl boyunca Ukrayna’ya girmelerinin yasaklandığı ifade edildi.Ukrayna'nın UNIAN ajansının aktardığı üzere ülkeye girmesi yasaklanan kadın, Mary Gu adını kullanarak sahne alan Rus şarkıcı Mariya Gusarova.Mary Gu’dan yasağa ilişkin yorum: Politikanın müzikten daha güçlü olmasına çok üzgünümRus şarkıcı Mariya Gusarova ise Instagram hesabından olayın ayrıntılarını paylaştı. Ukrayna’daki kurumların verdiği kararı asılsız olarak nitelendiren Gusarova, ayrıca gümrük bölgesinde iş arkadaşları ile birlikte sekiz saat boyunca yiyecek ve su olmaksızın tutulduğunu bildirdi.Rus şarkıcı, “Bugün politikanın müzikten daha güçlü olmasına çok üzgünüm” ifadelerini paylaştı.Mary Gu’nun bazı hayranları, yorumlar kısmında şarkıcının Kiev’deki konsere gelmesini beklediklerini, fakat salona girişte yetkililerin, sanatçının konserinin Kovid-19 teşhisi konulması nedeniyle iptal edildiğini söylediklerini aktardı.Bunun üzerine negatif koronavirüs test sonuçlarını paylaşan Mary Gu, “Olan oldu. Borispol Havalimanı’nda gümrük yetkilileri, bugün Kiev’de konser vermeyeceğime karar verdi. Konser bu nedenle olmadı” ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051676886_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_e77568979d4fd167d1dbce3fb9b0d9b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, şarkıcı, mariya gusarova

Rus şarkıcı Mary Gu’nun Ukrayna'ya girişi yasaklandı

22:11 11.12.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Fotoğraf bankasına girMary Gu
Mary Gu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rus şarkıcı Mary Gu’nun Ukrayna'ya girişine izin verilmediği, ayrıca ülkeye üç yıl boyunca girmesinin yasaklandığı öğrenildi.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi’nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna sınır muhafızları, Rus şarkıcıyı ve yurt dışı turne organizatörünü, daha önce Kırım’ı ziyaret etmeleri nedeniyle ülkeye girmelerine izin vermedi.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi’nin Facebook sayfasında yapılan açıklamada, “Sınır muhafızları, kayıt ve gerekli kontrol işlemlerini yerine getirdikleri sırada yabancıların farklı yıllarda Kırım’da düzenlenen festivallere katılmak da dahil olmak üzere, geçici olarak işgal edilen yarımadanın topraklarına girme prosedürünü ihlal ettiklerini tespit etti. Aynı zamanda kadının bir Rus şarkıcı olduğu, erkeğin ise şarkıcıların sahne alma organizasyonları ve sağlanması ile bağlantısı olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Rus vatandaşlarının konser vermek üzere İstanbul’dan Kiev’e geldikleri, bu kişilerin sınırı geçmelerine izin verilmediği, ayrıca üç yıl boyunca Ukrayna’ya girmelerinin yasaklandığı ifade edildi.
Ukrayna'nın UNIAN ajansının aktardığı üzere ülkeye girmesi yasaklanan kadın, Mary Gu adını kullanarak sahne alan Rus şarkıcı Mariya Gusarova.

Mary Gu’dan yasağa ilişkin yorum: Politikanın müzikten daha güçlü olmasına çok üzgünüm

Rus şarkıcı Mariya Gusarova ise Instagram hesabından olayın ayrıntılarını paylaştı. Ukrayna’daki kurumların verdiği kararı asılsız olarak nitelendiren Gusarova, ayrıca gümrük bölgesinde iş arkadaşları ile birlikte sekiz saat boyunca yiyecek ve su olmaksızın tutulduğunu bildirdi.
Rus şarkıcı, “Bugün politikanın müzikten daha güçlü olmasına çok üzgünüm” ifadelerini paylaştı.
Mary Gu’nun bazı hayranları, yorumlar kısmında şarkıcının Kiev’deki konsere gelmesini beklediklerini, fakat salona girişte yetkililerin, sanatçının konserinin Kovid-19 teşhisi konulması nedeniyle iptal edildiğini söylediklerini aktardı.
Bunun üzerine negatif koronavirüs test sonuçlarını paylaşan Mary Gu, “Olan oldu. Borispol Havalimanı’nda gümrük yetkilileri, bugün Kiev’de konser vermeyeceğime karar verdi. Konser bu nedenle olmadı” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:13AK Partili Özhaseki: İBB, ajanslara algı operasyonu çekmesi için 850 milyon lira verdi
23:06Bakan Koca: Omicron varyantı 6 kişide tespit edildi, biri İstanbul'da
23:00Kahvehanede tartışıp birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı
22:48ABD ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu 7 ülke, insan kaçakçılarına karşı acil eylem grubu kurdu
22:37Tahir Güven'in öldürülmesi olayına ilişkin HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi tutuklandı
22:11Rus şarkıcı Mary Gu’nun Ukrayna'ya girişi yasaklandı
22:06Bakan Bilgin: Asgari ücrette ciddi bir artış sağlayacağız, bayram havası yaratacak
21:47Sağlık Bakanı Koca: 'Türkiye'de ilaç bulunamıyor' haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur
21:40Muharrem İnce'den CHP'ye: Arkamdan hançerlediler
21:26Göbeklitepe'yi gezen Rus turizmciler ülkelerinde 'tarihin sıfır noktası'nı tanıtacak
21:12Bakan Pakdemirli: AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderidir, 2023 seçimleri çok önemli
21:12Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz
20:51Babacan: Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor
20:39İngiltere'de Omicron varyantı, 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir
20:22Kadir İnanır yarın taburcu olacak
20:19Belçika mahkemelerinde başörtüsü yasağı kaldırıldı
20:03Bakan Dönmez: 10 Aralık'ta rüzgarımız elektrik üretimiyle rekor kırdı
19:43Bill Gates'ten Metaverse yorumu: 2-3 yıl içinde yaygınlaşabilir
19:38Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 191 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 255 yeni vaka
19:13Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Mutlaka ek zam ve refah payı uygulamasına ihtiyaç var