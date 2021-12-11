https://tr.sputniknews.com/20211211/rus-sarkici-mary-gunun-ukraynaya-girisi-yasaklandi-1051677018.html
Rus şarkıcı Mary Gu’nun Ukrayna'ya girişi yasaklandı
Rus şarkıcı Mary Gu’nun Ukrayna'ya girişi yasaklandı
Rus şarkıcı Mary Gu’nun Ukrayna'ya girişine izin verilmediği, ayrıca ülkeye üç yıl boyunca girmesinin yasaklandığı öğrenildi. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T22:11+0300
2021-12-11T22:11+0300
2021-12-11T22:11+0300
dünya
rusya
ukrayna
şarkıcı
mariya gusarova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051676886_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6a0fd77e4d42b5efe0a018733b7d1737.jpg
Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi’nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna sınır muhafızları, Rus şarkıcıyı ve yurt dışı turne organizatörünü, daha önce Kırım’ı ziyaret etmeleri nedeniyle ülkeye girmelerine izin vermedi.Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi’nin Facebook sayfasında yapılan açıklamada, “Sınır muhafızları, kayıt ve gerekli kontrol işlemlerini yerine getirdikleri sırada yabancıların farklı yıllarda Kırım’da düzenlenen festivallere katılmak da dahil olmak üzere, geçici olarak işgal edilen yarımadanın topraklarına girme prosedürünü ihlal ettiklerini tespit etti. Aynı zamanda kadının bir Rus şarkıcı olduğu, erkeğin ise şarkıcıların sahne alma organizasyonları ve sağlanması ile bağlantısı olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Rus vatandaşlarının konser vermek üzere İstanbul’dan Kiev’e geldikleri, bu kişilerin sınırı geçmelerine izin verilmediği, ayrıca üç yıl boyunca Ukrayna’ya girmelerinin yasaklandığı ifade edildi.Ukrayna'nın UNIAN ajansının aktardığı üzere ülkeye girmesi yasaklanan kadın, Mary Gu adını kullanarak sahne alan Rus şarkıcı Mariya Gusarova.Mary Gu’dan yasağa ilişkin yorum: Politikanın müzikten daha güçlü olmasına çok üzgünümRus şarkıcı Mariya Gusarova ise Instagram hesabından olayın ayrıntılarını paylaştı. Ukrayna’daki kurumların verdiği kararı asılsız olarak nitelendiren Gusarova, ayrıca gümrük bölgesinde iş arkadaşları ile birlikte sekiz saat boyunca yiyecek ve su olmaksızın tutulduğunu bildirdi.Rus şarkıcı, “Bugün politikanın müzikten daha güçlü olmasına çok üzgünüm” ifadelerini paylaştı.Mary Gu’nun bazı hayranları, yorumlar kısmında şarkıcının Kiev’deki konsere gelmesini beklediklerini, fakat salona girişte yetkililerin, sanatçının konserinin Kovid-19 teşhisi konulması nedeniyle iptal edildiğini söylediklerini aktardı.Bunun üzerine negatif koronavirüs test sonuçlarını paylaşan Mary Gu, “Olan oldu. Borispol Havalimanı’nda gümrük yetkilileri, bugün Kiev’de konser vermeyeceğime karar verdi. Konser bu nedenle olmadı” ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051676886_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_e77568979d4fd167d1dbce3fb9b0d9b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, şarkıcı, mariya gusarova
Rus şarkıcı Mary Gu’nun Ukrayna'ya girişi yasaklandı
Rus şarkıcı Mary Gu’nun Ukrayna'ya girişine izin verilmediği, ayrıca ülkeye üç yıl boyunca girmesinin yasaklandığı öğrenildi.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi’nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna sınır muhafızları, Rus şarkıcıyı ve yurt dışı turne organizatörünü, daha önce Kırım’ı ziyaret etmeleri nedeniyle ülkeye girmelerine izin vermedi.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi’nin Facebook sayfasında yapılan açıklamada, “Sınır muhafızları, kayıt ve gerekli kontrol işlemlerini yerine getirdikleri sırada yabancıların farklı yıllarda Kırım’da düzenlenen festivallere katılmak da dahil olmak üzere, geçici olarak işgal edilen yarımadanın topraklarına girme prosedürünü ihlal ettiklerini tespit etti. Aynı zamanda kadının bir Rus şarkıcı olduğu, erkeğin ise şarkıcıların sahne alma organizasyonları ve sağlanması ile bağlantısı olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Rus vatandaşlarının konser vermek üzere İstanbul’dan Kiev’e geldikleri, bu kişilerin sınırı geçmelerine izin verilmediği, ayrıca üç yıl boyunca Ukrayna’ya girmelerinin yasaklandığı ifade edildi.
Ukrayna'nın UNIAN ajansının aktardığı üzere ülkeye girmesi yasaklanan kadın, Mary Gu adını kullanarak sahne alan Rus şarkıcı Mariya Gusarova.
Mary Gu’dan yasağa ilişkin yorum: Politikanın müzikten daha güçlü olmasına çok üzgünüm
Rus şarkıcı Mariya Gusarova ise Instagram hesabından olayın ayrıntılarını paylaştı. Ukrayna’daki kurumların verdiği kararı asılsız olarak nitelendiren Gusarova, ayrıca gümrük bölgesinde iş arkadaşları ile birlikte sekiz saat boyunca yiyecek ve su olmaksızın tutulduğunu bildirdi.
Rus şarkıcı, “Bugün politikanın müzikten daha güçlü olmasına çok üzgünüm” ifadelerini paylaştı.
Mary Gu’nun bazı hayranları, yorumlar kısmında şarkıcının Kiev’deki konsere gelmesini beklediklerini, fakat salona girişte yetkililerin, sanatçının konserinin Kovid-19 teşhisi konulması nedeniyle iptal edildiğini söylediklerini aktardı.
Bunun üzerine negatif koronavirüs test sonuçlarını paylaşan Mary Gu, “Olan oldu. Borispol Havalimanı’nda gümrük yetkilileri, bugün Kiev’de konser vermeyeceğime karar verdi. Konser bu nedenle olmadı” ifadelerini kullandı.