https://tr.sputniknews.com/20211211/rusyanin-2021deki-asi-ihracati-1-milyar-dolari-asti-1051671856.html

Rusya’nın 2021’deki aşı ihracatı 1 milyar doları aştı

Rusya’nın 2021’deki aşı ihracatı 1 milyar doları aştı

Rus RBK gazetesi, Rusya’nın bu sene içindeki aşı ihracatının 1 milyar doları geçtiğini yazdı. Bu denli yüksek bir aşı ihracatı, Rusya’da 1990’lardan beri... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T16:46+0300

2021-12-11T16:46+0300

2021-12-11T16:46+0300

ekonomi

rusya

koronavirüs

koronavirüs aşısı

ihracat

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RBK gazetesi, federal gümrük servisi verilerine atıfla, Rusya’nın bu senenin ilk 10 ayındaki aşı ihracatının 1.2 milyar dolar olduğunu yazdı.İhraç edilen söz konusu aşılar içinde, koronavirüs aşısı Sputnik V’nin de yer aldığı kaydedildi. Ayrıca bu verilerin, sadece insanlar için üretilmiş olan aşıları kapsadığı belirtiliyor.Rusya’nın sadece ekim ayında 356 milyon dolar aşı ihracatı gerçekleştirdiğini, bunun da eylül ayında yapılan ihracatın iki katı olduğunu yazan RBK, dışarıya satılan aşıların sayısının hâlâ artmakta olduğunu aktardı.RBK ayrıca, kaydedilen bu aşı ihracatı miktarının, Rusya’da 1990’lardan beri görülmemiş yükseklikte olduğunu yazdı.Bunun yanında, Rusya’nın ihraç ettiği aşı miktarı içinde koronavirüs aşısı Sputnik V’nin payının ne kadar olduğu bilinmiyor. Ancak aşı ihracatının bu derece artmasının zamanlaması dikkate alınacak olursa, bu dönem, Sputnik V aşısının büyük miktarlarda üretildiği ve dış satımının yapıldığı bir döneme denk geliyor.Sputnik V, dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından kullanım izni verilmiş ilk koronavirüs aşısı. Söz konusu aşı, Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan Ağustos 2020’de kullanım izni almasının ardından toplam 71 ülkede onaylandı.Sputnik V, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen bir yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında, koronavirüs ile savaşabilmesini sağlıyor.Etki oranı yüzde 97.6 olarak ölçülen Sputnik V aşısının koronavirüse karşı sağladığı kanıtlanmış yüksek koruma, İngiliz The Lancet dahil pek çok bilimsel yayında belgelenmiş durumda.

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rusya, koronavirüs, koronavirüs aşısı, ihracat