Sağlık Bakanı Koca: 'Türkiye'de ilaç bulunamıyor' haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Türkiye'de ilaç bulunamıyor' haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek 'Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya...

TBMM Genel Kurulunda 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının kahraman haline geldiğini söyleyerek, “Sağlık çalışanlarının maaşları, özlük hakları konusunda atılacak adımları ortak iradeyle atmalıyız dedik. Bakanlığımıza verdiğiniz destek için şükran duyuyor ve desteğinizin son noktaya değin devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.'Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı herkesten taraf olmasını talep ediyoruz'Oybirliği ile sağlıkta şiddet konusunda kanun geçtiğini hatırlatan Bakan Koca, “Bütün kurumlar olarak, sağlıkta şiddete karşı toplumsal dayanışma oluşturmak zorundayız. Sağlıkta şiddet olayının tarafları yalnız fail ve mağdur değildir. Hukuk, sorumluluk ahlakıyla eli kolu bağlı olan sağlık çalışanını şiddete karşı korumalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı herkesten taraf olmasını talep ediyoruz. Sağlık çalışanları ağır davalara maruz kalıyor ve büyük tazminatlar ödüyorlar. Öyle ki tazminat davaları fırsatçı bir iş kolu haline gelmeye başladı. Malpraktisten bahsediyorum. Biliyorsunuz, bu kelime, bir meslekte beceri noksanlığından veya hatadan doğan zarar anlamına geliyor. Ülkemizde bu alanda ihtisas mahkemesinin olmaması, davaların seyrini yanlış yönlere sürüklüyor. Ve hekimler, astronomik tazminat korkusuyla, hastalarına müdahale etmeleri gereken noktada adeta eli kolu bağlı kalıyorlar. Bu konudaki çalışmalara sizden destek bekliyoruz. Unutmayınız, Hekimlerimiz en zengin ülkelerin alıcı gözlerle baktığı, en iyi yetişmiş hekimlerdir” şeklinde konuştu.'Ülkemizde ise koridorlarda oksijen tüpleri önünde kuyruğa girmiş hastalar görmedik'Sağlık Bakanı Koca, şehir hastanelerini ilişkin olarak, “Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerde verilemeyen sağlık hizmetlerinin acı bilançolarına şahit olduk. Ülkemizde ise koridorlarda oksijen tüpleri önünde kuyruğa girmiş hastalar görmedik. Hastaya nefes veren solunum cihazını ‘Hangi hastamı yaşatabilmek için kullanayım?’ ikilemini hekimlerimize yaşatmadık. Başka ülkelere hasta götürmeyi planlamak şöyle dursun vatandaşlarımızı dünyanın dört bir tarafından ülkemize getirip tedavi ettik. Böyle bir devletin Bakanı olmaktan gurur duyuyorum. Kamu-özel iş birliğiyle inşa edilen hastanelerimiz ne büyük hizmete vesile oldu. İçinizden ‘Tam öyle değil, şöyle olsa daha iyiydi’ diyenler, sözlerimizi bitirir bitirmez cevap vermeyi, eksiklerini söylemeyi planlayanlarınız olabilir, ‘Eksiği var’ diyorsak elbette eleştireceğiz ama hakkını da teslim etmekten imtina etmeyeceğiz” diye konuştu.'Genel bütçeden yapımı tamamlanmış ve inşaatı devam eden toplam 15 hastanemiz var“Biz sadece kamu-özel iş birliğiyle hastaneler yapmadık; genel bütçeden yapımı tamamlanmış ve inşaatı devam eden toplam 15 hastanemiz var” diyen Bakan Koca şöyle konuştu:'Hastamızı dermansız bırakmayız ama milletimizin emaneti olan kaynağı da küresel fırsatçılara peşkeş çekmeyiz'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı hakkında bilgi veren Bakan Koca, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz, ülkemizde ilaç ve tıbbi cihazın regülasyonundan sorumlu uluslararası tanınırlığı olan bir otoritedir. Bu kurumumuzun faaliyetleriyle bugün Türkiye'de kullanılan her 100 kutu ilacın 88'i ülkemizde üretilmektedir. Bu kurumumuz sayesinde her yıl ilaç ihracatımız katlanarak artmaktadır. ‘Türkiye'de ilaç bulunamıyor’ haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek ‘Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz’ feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız ama milletimizin emaneti olan kaynağı da küresel fırsatçılara peşkeş çekmeyiz” dedi.'Dünyada Covid-19 aşısını üretebilmiş 6 ülkeden biriyiz'Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye’de sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi için destekler sunan, aynı zamanda kendisi de araştırmalar yürüten kurum olduğunu hatırlatan Bakan Koca, “Ülkemizde 25 yıl aradan sonra yeniden aşı üretildi. Yaklaşık 50 yıldan uzun bir süredir ilk defa hücre çalışmalarından başlayarak antijen dahil, yerli olarak geliştirilen bir aşımız oldu. Yerli inaktif Covid-19 aşımız Turkovac'ın her safhası ülkemizde geliştirildi. Cumhuriyetimizin, 1927'den başlayarak bir aşı atılımı vardır. Yerli aşı Turkovac kesintiye uğramış başarının sahne almasıdır. Dünyada Covid-19 aşısını üretebilmiş 6 ülkeden biriyiz. Bu başarı, vekalet ettiğiniz bu milletindir” ifadelerini kullandı.'Ülkemizde aşı geliştirecek biyoteknolojik ürün geliştirecek modern bir merkeze ihtiyaç var, bu konudaki hazırlığımızı tamamladık'Koca, Türkiye yaklaşık 50 yıl sonra, yüzde yüz kendi imkanlarıyla aşı geliştirdiğini belirterek, “Yalnızca Covid-19 aşısı değil, teknoloji transferiyle ülkemize getirilmek üzere suçiçeği, hepatit A ve kuduz aşısı için de çağrıya çıkarak ülkemize yatırım yapılması için imkan sağladık. Bu üç aşıyla aşı yerlileştirme çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca, ülkemizde aşı geliştirecek biyoteknolojik ürün geliştirecek ve üretecek modern bir merkeze kesinlikle ihtiyaç var. Bu konudaki hazırlığımızı tamamladık. Dün itibarıyla bu tesisin ihale süreci başladı. Çok yakında tüm detaylarını paylaşacağız” şeklinde konuştu.'En hızlı şekilde en doğru kararı vermeye çalıştık'Kovid-19 salgını ile karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Bakan Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

