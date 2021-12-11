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Sarai Sierra davasında Ziya Tasalı'ya yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Sarai Sierra davasında Ziya Tasalı'ya yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra'yı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ziya Tasalı hakkında... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T12:16+0300
2021-12-11T12:16+0300
türkiye
dava
sarai sierra
haberler
istanbul
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ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013'te bulunmuştu. Genç kadının sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlenmişti. Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014'te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sarai Sierra'yı "Kasten öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezasına, "Cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi. Duruşmaya, şikayetçi Bexiada Jimenez'in avukatı ve Aile Bakanlığı avukatı katıldı. Şikayetçi avukatları, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık Ziya Tasalı da eski savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek takdiri mahkemeye bıraktığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı'yı "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve "Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olmak üzere bir kez daha toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
https://tr.sputniknews.com/20190222/abd-sarai-sierra-davasi-yeniden-goruluyor-sanik-tecavuzu-reddetti-1037814430.html
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dava, sarai sierra, haberler, istanbul

Sarai Sierra davasında Ziya Tasalı'ya yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi

12:16 11.12.2021
© AP PhotoSarai Sierra
Sarai Sierra - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© AP Photo
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Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra'yı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ziya Tasalı hakkında yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013'te bulunmuştu.
Genç kadının sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlenmişti. Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014'te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sarai Sierra'yı "Kasten öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezasına, "Cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi.
Duruşmaya, şikayetçi Bexiada Jimenez'in avukatı ve Aile Bakanlığı avukatı katıldı.
Şikayetçi avukatları, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık Ziya Tasalı da eski savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek takdiri mahkemeye bıraktığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı'yı "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve "Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olmak üzere bir kez daha toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Sarai Sierra - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2019
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ABD’li Sarai Sierra davası yeniden görülüyor: Sanık tecavüzü reddetti
22 Şubat 2019, 12:52
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