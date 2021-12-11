https://tr.sputniknews.com/20211211/sarai-sierra-davasinda-ziya-tasaliya-yeniden-11-yil-8-ay-hapis-cezasi-verildi-1051667288.html

Sarai Sierra davasında Ziya Tasalı'ya yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Sarai Sierra davasında Ziya Tasalı'ya yeniden 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra'yı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ziya Tasalı hakkında... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T12:16+0300

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ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013'te bulunmuştu. Genç kadının sanık Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlenmişti. Sanık Tasalı, 24 Haziran 2014'te yargılandığı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sarai Sierra'yı "Kasten öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezasına, "Cinsel saldırı" ve "Hırsızlık" suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı getirildi. Duruşmaya, şikayetçi Bexiada Jimenez'in avukatı ve Aile Bakanlığı avukatı katıldı. Şikayetçi avukatları, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık Ziya Tasalı da eski savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek takdiri mahkemeye bıraktığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı'yı "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve "Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olmak üzere bir kez daha toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

https://tr.sputniknews.com/20190222/abd-sarai-sierra-davasi-yeniden-goruluyor-sanik-tecavuzu-reddetti-1037814430.html

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