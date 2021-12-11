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AK Partili Yazıcı: 'Daraltılmış bölge' düzenlemesinden vazgeçildi
AK Partili Yazıcı: 'Daraltılmış bölge' düzenlemesinden vazgeçildi
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Cumhur İttifakı'nın üzerinde çalıştığı Seçim Yasası'na ilişkin olarak yaptığı... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T11:17+0300
2021-12-11T11:24+0300
politika
deniz zeyrek
seçim
hayati yazıcı
cumhur ittifakı
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Zeyrek, bugünkü köşe yazısında, AK Partili Yazıcı'nın Seçim Yasası takvimi konusunda, "Seçim yasasındaki bir değişikliğin bir seçimde geçerli olabilmesi için kabulünün üzerinden en az bir yıl geçmesi gerekiyor. Seçim Haziran 2023'te olacağına göre Haziran 2022'ye dek yasalaşması gerekiyor" dediğini aktardı."Belli ki seçimlerin zamanında yapılmasını isteyen Cumhur İttifakı'nın acelesi yok" yorumunu yapan Zeyrek, şöyle devam etti:"Peki içerik konusu netleşti mi?Sayın Yazıcı, bu konuda da şu bilgileri paylaştı:– Baraj konusunda liderler “yüzde 7” olacağını duyurdu. Artık bir değişiklik olmaz.– Siyasi partiler için seçime girebilme şartı örgütlenme ile sınırlanacak. “TBMM'de grubu olma” durumu seçime girebilmek için yeterli olmayacak.– Seçim kurullarında kurul başkanının en kıdemli hakim olması şartı vardı. Bazen en kıdemli yargıçlar bu görevi kabul etmiyor, sorun çıkıyordu. Bu şart da kaldırılacak. Seçim kurulu başkanı oradaki 1. derece hakimlerden biri arasından belirlenecek.Yazıcı sadece bu üç başlıktan söz edince kendisine “daha önce konuşulan daraltılmış bölge uygulaması olmayacak mı?” diye sordum.Kastettiğim, bir bölgede maksimum 7 ya da 8 milletvekili olması yönündeki düzenlemeydi. 2018 seçimlerinde İstanbul 98 milletvekili çıkardı. Bunların 35'i birinci, 28'i ikinci, 35'i üçüncü bölgedendi. Eğer daraltılmış bölge olur ve bir bölgede maksimum 7 milletvekili olursa, İstanbul'da 14 seçim bölgesi olacak.Yazıcı, “Hayır olmayacak. O düzenlemeden vazgeçildi” karşılığını verdi.Merak ettiğim bir konu da ittifak uygulamasından vazgeçilip geçilmeyeceğiydi. Yazıcı, seçimlerde ittifak uygulamasının devam edeceğini vurguladı.Daraltılmış bölge uygulaması, anketlerde birinci parti görünen AK Parti'nin lehineydi ve daha fazla milletvekili çıkarabilmeleri için önemliydi. Bu düzenlemeden vazgeçmeleri ilginç bir gelişme olmuş. Gerçek nedeni ne acaba?"
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deniz zeyrek, seçim, hayati yazıcı, cumhur ittifakı

AK Partili Yazıcı: 'Daraltılmış bölge' düzenlemesinden vazgeçildi

11:17 11.12.2021 (güncellendi: 11:24 11.12.2021)
© AA / Elif ÖztürkSandık- Zarf- Seçim
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© AA / Elif Öztürk
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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Cumhur İttifakı'nın üzerinde çalıştığı Seçim Yasası'na ilişkin olarak yaptığı konuşmayı aktardı. Yazıcı, 'daraltılmış bölge uygulaması'ndan vazgeçildiğini söyledi.
Zeyrek, bugünkü köşe yazısında, AK Partili Yazıcı'nın Seçim Yasası takvimi konusunda, "Seçim yasasındaki bir değişikliğin bir seçimde geçerli olabilmesi için kabulünün üzerinden en az bir yıl geçmesi gerekiyor. Seçim Haziran 2023'te olacağına göre Haziran 2022'ye dek yasalaşması gerekiyor" dediğini aktardı.
"Belli ki seçimlerin zamanında yapılmasını isteyen Cumhur İttifakı'nın acelesi yok" yorumunu yapan Zeyrek, şöyle devam etti:
"Peki içerik konusu netleşti mi?
Sayın Yazıcı, bu konuda da şu bilgileri paylaştı:
– Baraj konusunda liderler “yüzde 7” olacağını duyurdu. Artık bir değişiklik olmaz.
– Siyasi partiler için seçime girebilme şartı örgütlenme ile sınırlanacak. “TBMM'de grubu olma” durumu seçime girebilmek için yeterli olmayacak.
– Seçim kurullarında kurul başkanının en kıdemli hakim olması şartı vardı. Bazen en kıdemli yargıçlar bu görevi kabul etmiyor, sorun çıkıyordu. Bu şart da kaldırılacak. Seçim kurulu başkanı oradaki 1. derece hakimlerden biri arasından belirlenecek.
Yazıcı sadece bu üç başlıktan söz edince kendisine “daha önce konuşulan daraltılmış bölge uygulaması olmayacak mı?” diye sordum.
Kastettiğim, bir bölgede maksimum 7 ya da 8 milletvekili olması yönündeki düzenlemeydi. 2018 seçimlerinde İstanbul 98 milletvekili çıkardı. Bunların 35'i birinci, 28'i ikinci, 35'i üçüncü bölgedendi. Eğer daraltılmış bölge olur ve bir bölgede maksimum 7 milletvekili olursa, İstanbul'da 14 seçim bölgesi olacak.
Yazıcı, “Hayır olmayacak. O düzenlemeden vazgeçildi” karşılığını verdi.
Merak ettiğim bir konu da ittifak uygulamasından vazgeçilip geçilmeyeceğiydi. Yazıcı, seçimlerde ittifak uygulamasının devam edeceğini vurguladı.
Daraltılmış bölge uygulaması, anketlerde birinci parti görünen AK Parti'nin lehineydi ve daha fazla milletvekili çıkarabilmeleri için önemliydi. Bu düzenlemeden vazgeçmeleri ilginç bir gelişme olmuş. Gerçek nedeni ne acaba?"
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