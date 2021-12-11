https://tr.sputniknews.com/20211211/sut-ureticide-3-lira-30-kurus-markette-18-lira-1051672637.html

Süt üreticide 3 lira 30 kuruş, markette 18 lira: 'Boşa çalışıyoruz'

Süt üreticide 3 lira 30 kuruş, markette 18 lira: 'Boşa çalışıyoruz'

Son günlerde sütün litre fiyatı marketlerde 18 lirayı buldu. Sütün litresini aylardır 3 lira 30 kuruştan sattıklarını belirten üreticiler ise artan... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T17:38+0300

2021-12-11T17:38+0300

2021-12-11T17:39+0300

ekonomi

türkiye

süt

market

üretici

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051672612_0:3:1312:741_1920x0_80_0_0_dfb5cce28aec1ab84767b08ee7bb9668.png

Üreticiler, marketlerde satılan sütün litre fiyatına tepki gösterdi.Süt fiyatları durdurulamıyor. Bir litre tam yağlı sütün fiyatı, market raflarında 18 liraya kadar yükseldi. Üreticilere göre, market raflarındaki fiyat artışı ise aracılık yapan toptancılardan kaynaklı.İstanbul Örcünlü Mahallesi'nde 13 büyükbaş hayvanı bulunan süt üreticisi Recep Karataba, piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının, özellikle hayvan beslerken kullandıkları yemlerin aşırı şekilde zamlanmasının maliyetlerini artırdığını da vurguladı.Hayvanlardan elde ettikleri sütün fiyatının da aynı oranda yükselmemesi nedeniyle kazançlarında eskiye göre düşüş olduğunu aktaran Karataban, şöyle konuştu:Çatalca'da 15 büyükbaş hayvanıyla süt üreticiliğine devam eden Nurettin Arda ise, "Bugün süt fiyatı 3 lira 30 kuruş. Yem fiyatları ise geçen sene 80 liraydı bu sene 230 lira. Boşa çalışıyoruz" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, süt, market, üretici