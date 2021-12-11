Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211211/sut-ureticide-3-lira-30-kurus-markette-18-lira-1051672637.html
Süt üreticide 3 lira 30 kuruş, markette 18 lira: 'Boşa çalışıyoruz'
Süt üreticide 3 lira 30 kuruş, markette 18 lira: 'Boşa çalışıyoruz'
Son günlerde sütün litre fiyatı marketlerde 18 lirayı buldu. Sütün litresini aylardır 3 lira 30 kuruştan sattıklarını belirten üreticiler ise artan... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T17:38+0300
2021-12-11T17:39+0300
ekonomi
türkiye
süt
market
üretici
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051672612_0:3:1312:741_1920x0_80_0_0_dfb5cce28aec1ab84767b08ee7bb9668.png
Üreticiler, marketlerde satılan sütün litre fiyatına tepki gösterdi.Süt fiyatları durdurulamıyor. Bir litre tam yağlı sütün fiyatı, market raflarında 18 liraya kadar yükseldi. Üreticilere göre, market raflarındaki fiyat artışı ise aracılık yapan toptancılardan kaynaklı.İstanbul Örcünlü Mahallesi'nde 13 büyükbaş hayvanı bulunan süt üreticisi Recep Karataba, piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının, özellikle hayvan beslerken kullandıkları yemlerin aşırı şekilde zamlanmasının maliyetlerini artırdığını da vurguladı.Hayvanlardan elde ettikleri sütün fiyatının da aynı oranda yükselmemesi nedeniyle kazançlarında eskiye göre düşüş olduğunu aktaran Karataban, şöyle konuştu:Çatalca'da 15 büyükbaş hayvanıyla süt üreticiliğine devam eden Nurettin Arda ise, "Bugün süt fiyatı 3 lira 30 kuruş. Yem fiyatları ise geçen sene 80 liraydı bu sene 230 lira. Boşa çalışıyoruz" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051672612_162:0:1151:742_1920x0_80_0_0_1386c70389e7351c98ae4d6963bb0ab8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, süt, market, üretici

Süt üreticide 3 lira 30 kuruş, markette 18 lira: 'Boşa çalışıyoruz'

17:38 11.12.2021 (güncellendi: 17:39 11.12.2021)
© DHASon günlerde sütün litre fiyatı marketlerde 18 lirayı buldu. Sütün litresini aylardır 3 lira 30 kuruştan sattıklarını belirten üreticiler ise artan maliyetlerden dert yandı.
Son günlerde sütün litre fiyatı marketlerde 18 lirayı buldu. Sütün litresini aylardır 3 lira 30 kuruştan sattıklarını belirten üreticiler ise artan maliyetlerden dert yandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© DHA
Abone ol
Son günlerde sütün litre fiyatı marketlerde 18 lirayı buldu. Sütün litresini aylardır 3 lira 30 kuruştan sattıklarını belirten üreticiler ise artan maliyetlerden dert yandı.
Üreticiler, marketlerde satılan sütün litre fiyatına tepki gösterdi.
Süt fiyatları durdurulamıyor. Bir litre tam yağlı sütün fiyatı, market raflarında 18 liraya kadar yükseldi. Üreticilere göre, market raflarındaki fiyat artışı ise aracılık yapan toptancılardan kaynaklı.
İstanbul Örcünlü Mahallesi'nde 13 büyükbaş hayvanı bulunan süt üreticisi Recep Karataba, piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının, özellikle hayvan beslerken kullandıkları yemlerin aşırı şekilde zamlanmasının maliyetlerini artırdığını da vurguladı.
Hayvanlardan elde ettikleri sütün fiyatının da aynı oranda yükselmemesi nedeniyle kazançlarında eskiye göre düşüş olduğunu aktaran Karataban, şöyle konuştu:
"Bir litre sütün fiyatı 3 lira ile 3.5 lira arasında değişiyor. Yem fiyatı geçen sene 80 liraydı, şimdi 230 lira. Yem fiyatı üç misli arttı ama süt fiyatı değişmedi. Bu durumu yetkililerin çözmesi gerekiyor. Bu durumun diğer sebeplerinden biri ulaştırma. Çünkü 3 ay önce mazot 6 liraydı şimdi 10 lira. Toptancı bu durumu da değerlendiriyor.''
Çatalca'da 15 büyükbaş hayvanıyla süt üreticiliğine devam eden Nurettin Arda ise, "Bugün süt fiyatı 3 lira 30 kuruş. Yem fiyatları ise geçen sene 80 liraydı bu sene 230 lira. Boşa çalışıyoruz" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:02'Karadeniz'de iklim değişikliğiyle birlikte sel ve heyelanlar artacak'
18:01Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır
17:38Süt üreticide 3 lira 30 kuruş, markette 18 lira: 'Boşa çalışıyoruz'
17:32Lübnan Başbakanı Mikati: Seçimler vaktinde yapılacak
17:14Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: İktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum
17:08Lazio maçında sakatlanan Marcao'nun tedavisine başlandı
17:00Muğla'da bir ahırda 255 litre kaçak içki ele geçirildi
16:46Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberlere yalanlama
16:46Rusya’nın 2021’deki aşı ihracatı 1 milyar doları aştı
16:32Türkiye’nin en çok madalya kazandığı boks ve halter olimpiyat oyunlarından çıkarılıyor
16:10Gintsburg: Sputnik V’nin Omicron nedeniyle değiştirilmesi için bir sebep yok
16:01Uğur Şahin’den 'aşı olmadı' iddialarına fotoğraflı yanıt
15:51Bahçeli: Hoşgörü dönemi kapanmıştır, merhum Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir
15:48AK Partili Şahin'den Mansur Yavaş'a: İhalelerin yüzde 67’sini yandaşlarına dağıttı
15:34Kanal İstanbul güzergahındaki konut ihaleleri teklif gelmediği için iptal edildi
15:24Çocuk taksiye kustu, şoför anneyle tartıştı
15:18Bakan Muş: Yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık
15:06İBB'nin '750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi' projesi durduruldu
15:04TBB'de devir teslim töreni: Feyzioğlu katılmadı
14:57Bloomberg: Türkiye, Ukrayna’da Rusya’yı karşısına almaz