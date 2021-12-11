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https://tr.sputniknews.com/20211211/tacize-ugradigini-duyurup-konuyu-yargiya-tasimisti-kargocu-da-gonca-vuslateriden-sikayetci-oldu-1051666511.html
Tacize uğradığını duyurup konuyu yargıya taşımıştı: Kargocu da Gonca Vuslateri'den şikayetçi oldu
Tacize uğradığını duyurup konuyu yargıya taşımıştı: Kargocu da Gonca Vuslateri'den şikayetçi oldu
Oyuncu Gonca Vuslateri'nin bir kargo şirketi çalışanının tacizine maruz kaldığını ve konunun yargıya taşındığını duyurmasının ardından, kurye de oyuncudan... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T11:20+0300
2021-12-11T11:20+0300
türkiye
taciz
kargo
gonca vuslateri
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Gonca Vuslateri internet üzerinden alışveriş yapmış, siparişlerini götüren kurye Barış D., Vuslateri'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşımın altına "Senin yüzünden epilepsi oldum. Ne zaman kargo bıraksam, yoksun evde" yazmıştı. Vuslateri; "İşte bir istismar. Kimsiniz kardeşim siz?" yazarak mesaj görüntüsünü paylaşmıştı. Vuslateri, bunun üzerine kuryenin tehdit ve hakaretlere varan mesajlar attığını söylemişti. Vuslateri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek Barış D.'den şikayetçi olmuştu.Hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' gerekçesiyle işlem yapılan Barış D. kendisini savundu. Vuslateri'nin kendisini sosyal medya üzerinden ifşa ettiğini söyleyen Barış D. hedef gösterildiği için ünlü oyuncudan şikayetçi ve davacı oldu.'Hakkımda bir anda 'Sapık' yorumları yapıldı'Sabah gazetesinin haberine göre Barış D. de Gonca Vuslateri'nden davacı oldu ve şunları söyledi:"Taciz etmek niyetinde olsaydım, telefon numarasından arardım ancak öyle bir amacım yoktu. Önceden hayranıydım. Bu mesajı attım, amacım sadece serzenişte bulunmaktı. Ben kendisine doğrudan mesaj attım. Bana mesaj atsaydı zaten hayranı olduğumu söyler, durumu izah eder ve gerekirse özür de dilerdim. Ortada hiçbir şey yokken olay büyüdü ve hakkımda bir anda 'Sapık' yorumları yapıldı. Olayın taciz veya istismar ile hiçbir ilgisi yok. Bunun kararını insanların vicdanlarına bırakıyorum. Beni arkadaşlarım ve aileme rencide etti. Tansiyon hastası annemin yanında gözaltına alındım. Ayrıca Vuslateri'nin Instagram hesabını 1 milyon kişi, Twitter hesabını da 570 bin kişi takip ediyor. Bu kadar kişi onun yüzünden beni sapık olarak tanıyor."
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taciz, kargo, gonca vuslateri

Tacize uğradığını duyurup konuyu yargıya taşımıştı: Kargocu da Gonca Vuslateri'den şikayetçi oldu

11:20 11.12.2021
© İHAGonca Vuslateri
Gonca Vuslateri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© İHA
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Oyuncu Gonca Vuslateri'nin bir kargo şirketi çalışanının tacizine maruz kaldığını ve konunun yargıya taşındığını duyurmasının ardından, kurye de oyuncudan şikayetçi oldu. Barış D., "Beni hedef gösterdi. Hakkımda 'Sapık' yorumları yapıldı. Olayın tacizle ilgisi yok" diye konuştu.
Gonca Vuslateri internet üzerinden alışveriş yapmış, siparişlerini götüren kurye Barış D., Vuslateri'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşımın altına "Senin yüzünden epilepsi oldum. Ne zaman kargo bıraksam, yoksun evde" yazmıştı. Vuslateri; "İşte bir istismar. Kimsiniz kardeşim siz?" yazarak mesaj görüntüsünü paylaşmıştı.
Vuslateri, bunun üzerine kuryenin tehdit ve hakaretlere varan mesajlar attığını söylemişti. Vuslateri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek Barış D.'den şikayetçi olmuştu.
Hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' gerekçesiyle işlem yapılan Barış D. kendisini savundu. Vuslateri'nin kendisini sosyal medya üzerinden ifşa ettiğini söyleyen Barış D. hedef gösterildiği için ünlü oyuncudan şikayetçi ve davacı oldu.

'Hakkımda bir anda 'Sapık' yorumları yapıldı'

Sabah gazetesinin haberine göre Barış D. de Gonca Vuslateri'nden davacı oldu ve şunları söyledi:
"Taciz etmek niyetinde olsaydım, telefon numarasından arardım ancak öyle bir amacım yoktu. Önceden hayranıydım. Bu mesajı attım, amacım sadece serzenişte bulunmaktı. Ben kendisine doğrudan mesaj attım. Bana mesaj atsaydı zaten hayranı olduğumu söyler, durumu izah eder ve gerekirse özür de dilerdim. Ortada hiçbir şey yokken olay büyüdü ve hakkımda bir anda 'Sapık' yorumları yapıldı. Olayın taciz veya istismar ile hiçbir ilgisi yok. Bunun kararını insanların vicdanlarına bırakıyorum. Beni arkadaşlarım ve aileme rencide etti. Tansiyon hastası annemin yanında gözaltına alındım. Ayrıca Vuslateri'nin Instagram hesabını 1 milyon kişi, Twitter hesabını da 570 bin kişi takip ediyor. Bu kadar kişi onun yüzünden beni sapık olarak tanıyor."
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