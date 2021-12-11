Tahir Güven'in öldürülmesi olayına ilişkin HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi tutuklandı

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayıyla ilgili bir kişi tutuklandıİhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i, aile apartmanında sakladığı iddia edilen HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Tahir Güven’in öldürülmesi olayının faillerinden Mehmet Miraç Dinç’i, aile apartmanında sakladığı iddia edilen HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i, aile apartmanında sakladığı iddia edilen HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.