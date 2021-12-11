https://tr.sputniknews.com/20211211/tahir-guvene-duzenlenen-silahli-saldiriyla-ilgili-26-kisiye-gozalti--1051667709.html

Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 26 gözaltı

Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 26 gözaltı

AK Parti eski Cizre ilçe başkanının kardeşine silahlı saldırıyla ilgili 26 kişi gözaltına alındı. 11.12.2021, Sputnik Türkiye

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gözaltı

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AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/ KCK'nın şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH’ye yönelik, bugün sabah saatlerinde Şırnak İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda 26 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda örgüt propagandası içeren döküman ve dijital materyal ele geçirildi.Ayrıca HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada; terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyel ve malzemeye el konuldu.

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2021

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gözaltı