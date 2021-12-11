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https://tr.sputniknews.com/20211211/toyota-parca-tedarik-problemi-nedeniyle-4-tesisindeki-uretimi-gecici-durduracak-1051665680.html
Toyota, parça tedarik problemi nedeniyle 4 tesisindeki üretimi geçici durduracak
Toyota, parça tedarik problemi nedeniyle 4 tesisindeki üretimi geçici durduracak
Toyota Motor, Kovid-19'un otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu bu ay Japonya'daki 4 tesisindeki üretimi durduracak. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T10:07+0300
2021-12-11T10:07+0300
türkiye
toyota
tedarik
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Kovid-19 vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Tahara ve Miyata fabrikaları dahil ülke içi 4 tesisinde üretim bantlarını geçici olarak durduracak.3 ila 7 gün arasında değişen durdurmalar sonrası 9 bin araç imalatının gecikeceği bildirildi.Üretimi etkilenecek modeller arasında Land Cruiser ve Lexus NX yer aldığı bildirildi.Toyota elektrikli otomobiller için ABD'de lityum-iyon batarya tesisi kuracakToyota, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kuracağı otomobil batarya tesisine 1,29 milyar dolarlık yatırım yapacak.2025'te hizmete girmesi planlanan tesis, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmeyi ve elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını hedefleyecek.Her biri yıllık 200 bin lityum-iyon bataryası imal edebilecek 4 üretim bandına sahip olacak tesisin daha sonra bant sayısını 6'ya çıkarması planlanacak.
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toyota, tedarik

Toyota, parça tedarik problemi nedeniyle 4 tesisindeki üretimi geçici durduracak

10:07 11.12.2021
© REUTERS / Pascal RossignolToyota / otomobil
Toyota / otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / Pascal Rossignol
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Toyota Motor, Kovid-19'un otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu bu ay Japonya'daki 4 tesisindeki üretimi durduracak.
Kovid-19 vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Tahara ve Miyata fabrikaları dahil ülke içi 4 tesisinde üretim bantlarını geçici olarak durduracak.
3 ila 7 gün arasında değişen durdurmalar sonrası 9 bin araç imalatının gecikeceği bildirildi.
Üretimi etkilenecek modeller arasında Land Cruiser ve Lexus NX yer aldığı bildirildi.

Toyota elektrikli otomobiller için ABD'de lityum-iyon batarya tesisi kuracak

Toyota, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kuracağı otomobil batarya tesisine 1,29 milyar dolarlık yatırım yapacak.
2025'te hizmete girmesi planlanan tesis, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmeyi ve elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını hedefleyecek.
Her biri yıllık 200 bin lityum-iyon bataryası imal edebilecek 4 üretim bandına sahip olacak tesisin daha sonra bant sayısını 6'ya çıkarması planlanacak.
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