https://tr.sputniknews.com/20211211/toyota-parca-tedarik-problemi-nedeniyle-4-tesisindeki-uretimi-gecici-durduracak-1051665680.html

Toyota, parça tedarik problemi nedeniyle 4 tesisindeki üretimi geçici durduracak

Toyota, parça tedarik problemi nedeniyle 4 tesisindeki üretimi geçici durduracak

Toyota Motor, Kovid-19'un otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu bu ay Japonya'daki 4 tesisindeki üretimi durduracak. 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T10:07+0300

2021-12-11T10:07+0300

2021-12-11T10:07+0300

türkiye

toyota

tedarik

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Kovid-19 vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Tahara ve Miyata fabrikaları dahil ülke içi 4 tesisinde üretim bantlarını geçici olarak durduracak.3 ila 7 gün arasında değişen durdurmalar sonrası 9 bin araç imalatının gecikeceği bildirildi.Üretimi etkilenecek modeller arasında Land Cruiser ve Lexus NX yer aldığı bildirildi.Toyota elektrikli otomobiller için ABD'de lityum-iyon batarya tesisi kuracakToyota, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kuracağı otomobil batarya tesisine 1,29 milyar dolarlık yatırım yapacak.2025'te hizmete girmesi planlanan tesis, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmeyi ve elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını hedefleyecek.Her biri yıllık 200 bin lityum-iyon bataryası imal edebilecek 4 üretim bandına sahip olacak tesisin daha sonra bant sayısını 6'ya çıkarması planlanacak.

türkiye

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toyota, tedarik