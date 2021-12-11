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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın en iyi oyuncusu, İtalya'nın Napoli ekibinde forma giyen Eljif Elmas oldu. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T02:12+0300
2021-12-11T02:12+0300
2021-12-11T02:12+0300
spor
napoli futbol takımı
uefa avrupa ligi
eljif elmas
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UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada Eljif Elmas'ın yanı sıra Real Sociedad'dan Mikel Oyarzabal, Dinamo Zagreb'den Mislav Orsic ve Spartak Moskova'dan Aleksandr Selikhov yer aldı.Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen orta saha oyuncusu Eljif, Napoli'nin Leicester City'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol attı ve oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu seçildi.
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napoli futbol takımı, uefa avrupa ligi, eljif elmas
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın en iyi oyuncusu, İtalya'nın Napoli ekibinde forma giyen Eljif Elmas oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada
Eljif Elmas'ın yanı sıra Real Sociedad'dan Mikel Oyarzabal, Dinamo Zagreb'den Mislav Orsic ve Spartak Moskova'dan Aleksandr Selikhov yer aldı.
Bir dönem
Fenerbahçe'de de forma giyen orta saha oyuncusu Eljif, Napoli'nin Leicester City'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol attı ve oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu seçildi.