Avusturya'da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı protestolar sürüyor

Avusturya, artan Kovid-19 vakalarının ardından kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi oldu. muştu. Hükümet ayrıca, şubat ayından itibaren Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirmeyi planlarken, 14 yaş ve üzeri kişilerin aşı olmayı erteledikleri her 3 ayda bir 3 bin 600 euro para cezası ödemelerini içeren yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.