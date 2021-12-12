Avusturya'da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı protestolar sürüyor

Avusturya’da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Başkent Viyana’da geçen hafta olduğu gibi bu haftada yaklaşık 44 bin kişi sokağa inerek hükümetin Kovid-19’a karşı uyguladığı kısıtlamaları ve hükümetin aldığı zorunlu aşı kararını protesto etti.
Avusturya’da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Başkent Viyana’da geçen hafta olduğu gibi bu haftada yaklaşık 44 bin kişi sokağa inerek hükümetin Kovid-19’a karşı uyguladığı kısıtlamaları ve hükümetin aldığı zorunlu aşı kararını protesto etti.
Göstericiler, sık sık "Biz insanız" ve "Direniş" sloganları atarken, ellerinde ise "Zorunlu aşıya hayır" ve "Çocuklarımızdan elinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericiler, sık sık "Biz insanız" ve "Direniş" sloganları atarken, ellerinde ise "Zorunlu aşıya hayır" ve "Çocuklarımızdan elinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.
Yaklaşık 1400 polisin görev aldığı protestoda 3 kişi gözaltına alındı.
Avusturya Özgürlük Partisi lideri Herbert Kickl yaptığı konuşmada, protestoların devam edeceğini açıkladı.
Avusturya Özgürlük Partisi lideri Herbert Kickl yaptığı konuşmada, protestoların devam edeceğini açıkladı.
Avusturya, artan Kovid-19 vakalarının ardından kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi oldu. muştu. Hükümet ayrıca, şubat ayından itibaren Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirmeyi planlarken, 14 yaş ve üzeri kişilerin aşı olmayı erteledikleri her 3 ayda bir 3 bin 600 euro para cezası ödemelerini içeren yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Avusturya, artan Kovid-19 vakalarının ardından kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi oldu. muştu. Hükümet ayrıca, şubat ayından itibaren Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirmeyi planlarken, 14 yaş ve üzeri kişilerin aşı olmayı erteledikleri her 3 ayda bir 3 bin 600 euro para cezası ödemelerini içeren yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.