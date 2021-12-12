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Avusturya'da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı protestolar sürüyor
Avusturya'da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı protestolar sürüyor
Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 44 bin kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto için yeniden sokağa indi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
avusturya
protesto
aşı
kovid-19
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фото, avusturya, protesto, aşı, kovid-19

Avusturya'da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı protestolar sürüyor

10:37 12.12.2021
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 44 bin kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto için yeniden sokağa indi.
© REUTERS / LISI NIESNER

Avusturya’da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Başkent Viyana’da geçen hafta olduğu gibi bu haftada yaklaşık 44 bin kişi sokağa inerek hükümetin Kovid-19’a karşı uyguladığı kısıtlamaları ve hükümetin aldığı zorunlu aşı kararını protesto etti.

Avusturya’da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Başkent Viyana’da geçen hafta olduğu gibi bu haftada yaklaşık 44 bin kişi sokağa inerek hükümetin Kovid-19’a karşı uyguladığı kısıtlamaları ve hükümetin aldığı zorunlu aşı kararını protesto etti. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / LISI NIESNER

Avusturya’da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Başkent Viyana’da geçen hafta olduğu gibi bu haftada yaklaşık 44 bin kişi sokağa inerek hükümetin Kovid-19’a karşı uyguladığı kısıtlamaları ve hükümetin aldığı zorunlu aşı kararını protesto etti.

© REUTERS / LISI NIESNER

Göstericiler, sık sık "Biz insanız" ve "Direniş" sloganları atarken, ellerinde ise "Zorunlu aşıya hayır" ve "Çocuklarımızdan elinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, sık sık &quot;Biz insanız&quot; ve &quot;Direniş&quot; sloganları atarken, ellerinde ise &quot;Zorunlu aşıya hayır&quot; ve &quot;Çocuklarımızdan elinizi çekin&quot; yazılı pankartlar taşıdı. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / LISI NIESNER

Göstericiler, sık sık "Biz insanız" ve "Direniş" sloganları atarken, ellerinde ise "Zorunlu aşıya hayır" ve "Çocuklarımızdan elinizi çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

© REUTERS / LISI NIESNER

Yaklaşık 1400 polisin görev aldığı protestoda 3 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık 1400 polisin görev aldığı protestoda 3 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / LISI NIESNER

Yaklaşık 1400 polisin görev aldığı protestoda 3 kişi gözaltına alındı.

© REUTERS / LISI NIESNER

Avusturya Özgürlük Partisi lideri Herbert Kickl yaptığı konuşmada, protestoların devam edeceğini açıkladı.

Avusturya Özgürlük Partisi lideri Herbert Kickl yaptığı konuşmada, protestoların devam edeceğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / LISI NIESNER

Avusturya Özgürlük Partisi lideri Herbert Kickl yaptığı konuşmada, protestoların devam edeceğini açıkladı.

© REUTERS / LISI NIESNER

Avusturya, artan Kovid-19 vakalarının ardından kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi oldu. muştu. Hükümet ayrıca, şubat ayından itibaren Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirmeyi planlarken, 14 yaş ve üzeri kişilerin aşı olmayı erteledikleri her 3 ayda bir 3 bin 600 euro para cezası ödemelerini içeren yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Avusturya, artan Kovid-19 vakalarının ardından kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi oldu. muştu. Hükümet ayrıca, şubat ayından itibaren Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirmeyi planlarken, 14 yaş ve üzeri kişilerin aşı olmayı erteledikleri her 3 ayda bir 3 bin 600 euro para cezası ödemelerini içeren yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / LISI NIESNER

Avusturya, artan Kovid-19 vakalarının ardından kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi oldu. muştu. Hükümet ayrıca, şubat ayından itibaren Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirmeyi planlarken, 14 yaş ve üzeri kişilerin aşı olmayı erteledikleri her 3 ayda bir 3 bin 600 euro para cezası ödemelerini içeren yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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