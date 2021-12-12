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Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211212/2-el-online-oto-pazarinda-kasimda-en-cok-satilanlar-belli-oldu-1051686654.html
2. el online oto pazarında kasımda en çok satılanlar belli oldu
2. el online oto pazarında kasımda en çok satılanlar belli oldu
2. el online pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olurken, model bazında binekte en çok Passat... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T11:42+0300
2021-12-12T11:44+0300
renault
volkswagen (vw)
ford
ikinci el otomobil
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Indicata'nın 2. el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında kasım ayı satışları, ekime kıyasla yüzde 11 artarak 133 bin 922 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Geçen yılın kasım ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 2, Ocak-Kasım 2020'ye göre ise yüzde 25 azalış görüldü. Kasımda 2. el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı ise yüzde 18 olarak belirlendi. Geçen ay 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 19 bin 553 satışla Volkswagen oldu. VW'yi, 17 bin 410 adetle Renault ve 13 bin 526 adetle Ford izledi. 12 bin 723 satışla Fiat, 7 bin 767 ile Opel, 6 bin 964 adetle Mercedes–Benz, 6 bin 776 adetle Hyundai, 6 bin 696 satışla BMW, 6 bin 160 adetle Peugeot ve 4 bin 955 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı. Geçen ay 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 133 bin 922 adet aracın yüzde 77'sini ilk 10 marka gerçekleştirdi. Kasım ayında 2. el online binek araç pazarında toplam 109 bin 286 satış gerçekleşti. VW Passat, 5 bin 485 adetle en çok satılan model olurken, bunu 4 bin 805 adetle Renault Clio, 4 bin 300 adetle Renault Megane, 4 bin 78 adetle Ford Focus, 3 bin 492 adetle Opel Astra, 3 bin 48 adetle Toyota Corolla, 2 bin 980 adetle Renault Fluence, 2 bin 962 adetle Fiat Egea, 2 bin 770 adetle VW Golf ve 2 bin 730 adetle de VW Polo takip etti. Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.Kasımda online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 29 gün olurken, en hızlı satılan marka 28 günle Volkswagen oldu. En yavaş satılan ise 42 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi. Geçen ay 2. el online hafif ticari araç pazarında toplam 24 bin 636 adetlik satış gerçekleşti. Fiat Doblo, 2 bin 943 adetle kasım ayının en çok satılan modeli olurken, Ford Transit/ Tourneo Courier 2 bin 629 satışla ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 488 adet satışla üçüncü sırada yer aldı. Bu modelleri, 1.935 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.727 satışla VW Caddy, 1.392 adetle VW Transporter, 1.122 adetle Ford Transit, 1.121 adetle Renault Kangoo, 883 adetle Peugeot Partner ve 726 adetle de Citroen Berlingo izledi. Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 69'unu oluşturdu.
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renault, volkswagen (vw), ford, ikinci el otomobil

2. el online oto pazarında kasımda en çok satılanlar belli oldu

11:42 12.12.2021 (güncellendi: 11:44 12.12.2021)
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AA
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2. el online pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticaride ise Doblo tercihi devam etti.
Indicata'nın 2. el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında kasım ayı satışları, ekime kıyasla yüzde 11 artarak 133 bin 922 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.
Geçen yılın kasım ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 2, Ocak-Kasım 2020'ye göre ise yüzde 25 azalış görüldü. Kasımda 2. el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı ise yüzde 18 olarak belirlendi.
Geçen ay 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 19 bin 553 satışla Volkswagen oldu. VW'yi, 17 bin 410 adetle Renault ve 13 bin 526 adetle Ford izledi. 12 bin 723 satışla Fiat, 7 bin 767 ile Opel, 6 bin 964 adetle Mercedes–Benz, 6 bin 776 adetle Hyundai, 6 bin 696 satışla BMW, 6 bin 160 adetle Peugeot ve 4 bin 955 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.
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İkinci el araç fiyatlarında fren patladı: 'Son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var'
9 Aralık, 13:54
Geçen ay 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 133 bin 922 adet aracın yüzde 77'sini ilk 10 marka gerçekleştirdi.
Kasım ayında 2. el online binek araç pazarında toplam 109 bin 286 satış gerçekleşti.
VW Passat, 5 bin 485 adetle en çok satılan model olurken, bunu 4 bin 805 adetle Renault Clio, 4 bin 300 adetle Renault Megane, 4 bin 78 adetle Ford Focus, 3 bin 492 adetle Opel Astra, 3 bin 48 adetle Toyota Corolla, 2 bin 980 adetle Renault Fluence, 2 bin 962 adetle Fiat Egea, 2 bin 770 adetle VW Golf ve 2 bin 730 adetle de VW Polo takip etti. Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.
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10 Aralık, 09:59
Kasımda online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 29 gün olurken, en hızlı satılan marka 28 günle Volkswagen oldu. En yavaş satılan ise 42 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.
Geçen ay 2. el online hafif ticari araç pazarında toplam 24 bin 636 adetlik satış gerçekleşti. Fiat Doblo, 2 bin 943 adetle kasım ayının en çok satılan modeli olurken, Ford Transit/ Tourneo Courier 2 bin 629 satışla ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 488 adet satışla üçüncü sırada yer aldı. Bu modelleri, 1.935 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.727 satışla VW Caddy, 1.392 adetle VW Transporter, 1.122 adetle Ford Transit, 1.121 adetle Renault Kangoo, 883 adetle Peugeot Partner ve 726 adetle de Citroen Berlingo izledi. Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 69'unu oluşturdu.
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