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24 ayar altın tepside baklava 2.5 milyon lira
24 ayar altın tepside baklava 2.5 milyon lira
Kahramanmaraş’ta bir pastanede altın tepside yapılan bülbülyuvası ve baklavanın fiyatı dudak uçuklattı. Altın tepside baklava 2.5 milyon, bülbülyuvası tatlısı... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T13:42+0300
2021-12-12T14:00+0300
altın
yaşam
kahramanmaraş
baklava
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Altın işletmeciliği ve takı tasarım sektöründe Türkiye’de önemli konumda yer alan Kahramanmaraş’taki kuyum atölyesinde biri yaklaşık 3 bin, diğeri ise 500 gram ağırlığında iki 24 ayar altından tepsi hazırlandı.Hazırlanan tepsiler Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren bir pastaneye getirilerek tatlı yapıldı. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan bülbülyuvası ve baklava, pişirildikten sonra 3 milyon liraya satışa sunuldu.Altın ve tatlıcılığı buluşturduklarını ifade eden işletme yetkilisi Cafer Nalçacı, şunları söyledi:Pastanede talepler doğrultusunda altın tepsilerde tatlı üretimi yapılacağı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211108/nusretten-ilham-alan-pizzaci-24-ayar-altindan-pizza-yapti-1050572429.html
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altın, kahramanmaraş, baklava

24 ayar altın tepside baklava 2.5 milyon lira

13:42 12.12.2021 (güncellendi: 14:00 12.12.2021)
© İHAAltın tepside baklava ve bülbülyuvası tatlısı
Altın tepside baklava ve bülbülyuvası tatlısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© İHA
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Kahramanmaraş’ta bir pastanede altın tepside yapılan bülbülyuvası ve baklavanın fiyatı dudak uçuklattı. Altın tepside baklava 2.5 milyon, bülbülyuvası tatlısı ise 500 bin liraya satılıyor.
Altın işletmeciliği ve takı tasarım sektöründe Türkiye’de önemli konumda yer alan Kahramanmaraş’taki kuyum atölyesinde biri yaklaşık 3 bin, diğeri ise 500 gram ağırlığında iki 24 ayar altından tepsi hazırlandı.
Hazırlanan tepsiler Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren bir pastaneye getirilerek tatlı yapıldı. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan bülbülyuvası ve baklava, pişirildikten sonra 3 milyon liraya satışa sunuldu.
Altın ve tatlıcılığı buluşturduklarını ifade eden işletme yetkilisi Cafer Nalçacı, şunları söyledi:
“Biz kaliteli börekler ve tatlılar yapıyoruz. Her gün sınırlı sayıda tatlı yaparız biter ve ertesi gün yenilerini yaparız. Altın tepside baklava ve bülbülyuvası tatlımız var. Bülbülyuvası tatlımız darası ile beraber 500 bin lira civarında. Toplamda 600 gram altın var. Normal tepside ise baklavamız var ve bunun fiyatı da 2 milyon 500 bin lira civarında. Kahramanmaraş bir kuyumcu şehri ve altın işlenen ve üreten bir kent. Bu tepsiler kuyumcu kentte yapıldı. Bize böyle bir talep geldi. Biz hem kuyumculuğu hem de komşu illerimiz kadar tatlıcılığı göstermek istedik. İyi tatlı, çok şerbetli olacak diye bir şey yok.”
Pastanede talepler doğrultusunda altın tepsilerde tatlı üretimi yapılacağı öğrenildi.
Nusret Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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