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Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: 'Ablamı öldürdüm, gelin alın'
Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: 'Ablamı öldürdüm, gelin alın'
Antalya’nın Aksu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı ablasını tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra polisi arayan şüpheli, 'Ablamı öldürdüm, gelin alın'... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T13:38+0300
2021-12-12T13:38+0300
türkiye
antalya
polis
kardeş
silah
abla
cinayet
ruhsatsız silahlar
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Antalya'nın Aksu ilçesinde, aile içinde bir tartışma yaşandı.Sabah saatlerinde, 52 yaşındaki ablası Gülderen Ç. ile tartışan 47 yaşındaki K.Ç., ablasının üzerine kurşun yağdırdı. Abla olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs polisi arayarak “Ablamı öldürdüm, silahla başında bekliyorum gelin alın” dedi.İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211212/esini-cocuklarinin-gozu-onunde-pompali-tufekle-oldurdu-1051688240.html
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antalya, polis, kardeş, silah, abla, cinayet, ruhsatsız silahlar

Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: 'Ablamı öldürdüm, gelin alın'

13:38 12.12.2021
© İHA / AKİF YILMAZ - ERTUĞRUL GÜNAblasına kurşun yağdırıp polisi aradı: “Ablamı öldürdüm, gelin alın”
Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: “Ablamı öldürdüm, gelin alın” - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© İHA / AKİF YILMAZ - ERTUĞRUL GÜN
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Antalya’nın Aksu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı ablasını tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra polisi arayan şüpheli, 'Ablamı öldürdüm, gelin alın' diyerek polise teslim oldu.
Antalya'nın Aksu ilçesinde, aile içinde bir tartışma yaşandı.
Sabah saatlerinde, 52 yaşındaki ablası Gülderen Ç. ile tartışan 47 yaşındaki K.Ç., ablasının üzerine kurşun yağdırdı. Abla olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs polisi arayarak “Ablamı öldürdüm, silahla başında bekliyorum gelin alın” dedi.
İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Eşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
TÜRKİYE
Eşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü
12:56
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