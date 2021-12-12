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Aynı gün içinde 10 doz koronavirüs aşısı vuruldu
Aynı gün içinde 10 doz koronavirüs aşısı vuruldu
Yanlışlıkla gereğinden fazla koronavirüs aşısı vurulanların haberlerine bir de kendi isteğiyle günde çok sayıda dozu vücuduna enjekte ettiren bir kişinin... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T10:13+0300
2021-12-12T10:13+0300
koronavirüs
yeni zelanda
koronavirüs aşısı
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Yeni Zelanda'da diğerlerinin haklarını kullanıp tek günde 10 doz aşı yaptırdığı ortaya çıkan kişi 'hayret verici ölçüde bencil' olarak nitelendi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ülkedeki Kovid-19 aşılama programı yetkililerinden Astrid Koornneef, New Zealand Herald'a verdiği demeçte, Sağlık Bakanlığı'nın meseleyle ciddiyetle ilgilendiğini söyledi. Öte yandan aşı uzmanlarından Helen Petousis-Harris bu kişinin çok sayıda dozdan zarar görmeyeceğini, yalnızca ertesi gün güçlü bağışıklık yanıtından dolayı oldukça halsiz hissedebileceğini söyledi. Yine de aynı gün bu kadar doz Kovid-19 aşısı vurulmanın ideal olmadığının altını çizen Petousis-Harris doz sayısı arttıkça halsizlik ve ağrıların artacağına dikkat çekti. Adı açıklanmayan kişinin, aşılandığı için kendisine para verileceğinden birkaç aşı merkezini dolaştığı ve farklı kimlikler kullanarak bu kadar çok sayıda aşı olduğu sanılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210510/italyan-kadina-yanlislikla-6-doz-asi-vuruldu-1044464047.html
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yeni zelanda, koronavirüs aşısı

Aynı gün içinde 10 doz koronavirüs aşısı vuruldu

10:13 12.12.2021
© REUTERS / Simon WattsYeni Zelanda- Aşı
Yeni Zelanda- Aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Simon Watts
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Yanlışlıkla gereğinden fazla koronavirüs aşısı vurulanların haberlerine bir de kendi isteğiyle günde çok sayıda dozu vücuduna enjekte ettiren bir kişinin yarattığı şoke dalgası eklendi.
Yeni Zelanda'da diğerlerinin haklarını kullanıp tek günde 10 doz aşı yaptırdığı ortaya çıkan kişi 'hayret verici ölçüde bencil' olarak nitelendi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ülkedeki Kovid-19 aşılama programı yetkililerinden Astrid Koornneef, New Zealand Herald'a verdiği demeçte, Sağlık Bakanlığı'nın meseleyle ciddiyetle ilgilendiğini söyledi.
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Öte yandan aşı uzmanlarından Helen Petousis-Harris bu kişinin çok sayıda dozdan zarar görmeyeceğini, yalnızca ertesi gün güçlü bağışıklık yanıtından dolayı oldukça halsiz hissedebileceğini söyledi. Yine de aynı gün bu kadar doz Kovid-19 aşısı vurulmanın ideal olmadığının altını çizen Petousis-Harris doz sayısı arttıkça halsizlik ve ağrıların artacağına dikkat çekti.
Adı açıklanmayan kişinin, aşılandığı için kendisine para verileceğinden birkaç aşı merkezini dolaştığı ve farklı kimlikler kullanarak bu kadar çok sayıda aşı olduğu sanılıyor.
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