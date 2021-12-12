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Aynı mahalledeki 16 aracın lastiği kesildi
Aynı mahalledeki 16 aracın lastiği kesildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki 16 araç, lastikleri kesilmiş halde bulundu. Sabah uyandıklarında lastiklerinin yarık olduğunu gören araç sahipleri... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T18:18+0300
2021-12-12T18:18+0300
türkiye
kocaeli
gölcük
otomobil
lastik
araç
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Gölcük'ün Halıdere Mahallesi'nde, toplam 16 aracın bilinmeyen bir sebepten dolayı lastiği kesildi.Sabah araçlarının lastiklerini kesik halde bulanlar, polis ekiplerine haber verdi. Henüz lastiklerin kim tarafından ve neden kesildiğinin belli olmadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.Araçlar sahiplerinden Mustafa Eraydın, "Sabah namazına kalktım ve arabamın lastiğinin inik olduğunu gördüm. Aynı şikayetten birkaç kişi geldi, polisi aradık. Mahallemizde 16 araç lastiğinin kesildiği söylendi" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211012/park-halindeki-otomobili-kundakladi-1049739631.html
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kocaeli, gölcük, otomobil, lastik, araç

Aynı mahalledeki 16 aracın lastiği kesildi

18:18 12.12.2021
© İHAAynı mahalledeki 16 aracın lastiği kesildi
Aynı mahalledeki 16 aracın lastiği kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© İHA
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki 16 araç, lastikleri kesilmiş halde bulundu. Sabah uyandıklarında lastiklerinin yarık olduğunu gören araç sahipleri polise haber verdi.
Gölcük'ün Halıdere Mahallesi'nde, toplam 16 aracın bilinmeyen bir sebepten dolayı lastiği kesildi.
Sabah araçlarının lastiklerini kesik halde bulanlar, polis ekiplerine haber verdi. Henüz lastiklerin kim tarafından ve neden kesildiğinin belli olmadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Araçlar sahiplerinden Mustafa Eraydın, "Sabah namazına kalktım ve arabamın lastiğinin inik olduğunu gördüm. Aynı şikayetten birkaç kişi geldi, polisi aradık. Mahallemizde 16 araç lastiğinin kesildiği söylendi" dedi.
Çorum'da park halindeki otomobili kundaklayan maskeli kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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Park halindeki otomobili kundakladı
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