https://tr.sputniknews.com/20211212/ayni-mahalledeki-16-aracin-lastigi-kesildi-1051697169.html

Aynı mahalledeki 16 aracın lastiği kesildi

Aynı mahalledeki 16 aracın lastiği kesildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki 16 araç, lastikleri kesilmiş halde bulundu. Sabah uyandıklarında lastiklerinin yarık olduğunu gören araç sahipleri... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T18:18+0300

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türkiye

kocaeli

gölcük

otomobil

lastik

araç

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Gölcük'ün Halıdere Mahallesi'nde, toplam 16 aracın bilinmeyen bir sebepten dolayı lastiği kesildi.Sabah araçlarının lastiklerini kesik halde bulanlar, polis ekiplerine haber verdi. Henüz lastiklerin kim tarafından ve neden kesildiğinin belli olmadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.Araçlar sahiplerinden Mustafa Eraydın, "Sabah namazına kalktım ve arabamın lastiğinin inik olduğunu gördüm. Aynı şikayetten birkaç kişi geldi, polisi aradık. Mahallemizde 16 araç lastiğinin kesildiği söylendi" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211012/park-halindeki-otomobili-kundakladi-1049739631.html

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gölcük

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kocaeli, gölcük, otomobil, lastik, araç