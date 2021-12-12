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https://tr.sputniknews.com/20211212/bakan-karaismailoglu-2022-yilinda-milli-elektrikli-tren-raylarda-olacak-1051699194.html
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak" açıklaması yaptı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T20:17+0300
2021-12-12T20:17+0300
2021-12-12T20:17+0300
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak
Ayrıntılar geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak" açıklaması yaptı.