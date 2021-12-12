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Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak
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Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak" açıklaması yaptı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T20:17+0300
2021-12-12T20:17+0300
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252
60
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak

20:17 12.12.2021
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak" açıklaması yaptı.
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