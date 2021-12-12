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'Barınamıyoruz' eylemi için Ankara'ya giden öğrencilere gözaltı
10:54 12.12.2021 (güncellendi: 10:58 12.12.2021)
'Barınamıyoruz Hareketi'nin Ulus'taki eylemi için İstanbul ve İzmir'den şehre girmek isteyen öğrenciler Ankara girişinde durduruldu
Yüksek ev kiraları ve yurtlardaki kapasite sorunu nedeniyle kalacak yer bulamadıkları gerekçesiyle ‘Barınamıyoruz' eylemi gerçekleştiren öğrenciler, Ankara Ulus'taki eylem için İstanbul ve İzmir'den yola çıktı. Ancak öğrenciler Ankara girişinde durduruldu.
'Barınamıyoruz' eylemi için Ankara'ya giden öğrencilere gözaltıhttps://t.co/iUJfznTNYt pic.twitter.com/qlZm7EBCAT— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 12, 2021
'Barınamıyoruz Hareketi' Twitter hesabından yapılan paylaşımda da öğrencilerin gözaltına alındığı aktarıldı.
GÖZALTINA ALINIYORUZ, BİZİ NEZARETHANEDE Mİ BARINDIRACAKSINIZ?— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) December 12, 2021
Ankara'ya alınmayan borçlu, barınamayan öğrenciler olarak gözaltına alınıyoruz. Bu mu Ankara Valiliği'nin öğrencilere reva gördüğü barınma koşulu, bizi nezarethanede mi barındıracak? #GençlereYoluAç pic.twitter.com/a8Iv1yuwYH
Ankara Valiliği bugün düzenlenmesi planlanan öğrencilerin ‘Barınamıyoruz’ eyleminin uygun görülmediğini açıklamıştı.