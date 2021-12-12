https://tr.sputniknews.com/20211212/barinamiyoruz-eylemi-icin-ankaraya-giden-ogrencilere-gozalti-1051685490.html

'Barınamıyoruz' eylemi için Ankara'ya giden öğrencilere gözaltı

'Barınamıyoruz' eylemi için Ankara'ya giden öğrencilere gözaltı

'Barınamıyoruz Hareketi'nin Ulus'taki eylemi için İstanbul ve İzmir'den şehre girmek isteyen öğrenciler Ankara girişinde durduruldu 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T10:54+0300

2021-12-12T10:54+0300

2021-12-12T10:58+0300

türkiye

ankara

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eylem

öğrenci

ulus

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Yüksek ev kiraları ve yurtlardaki kapasite sorunu nedeniyle kalacak yer bulamadıkları gerekçesiyle ‘Barınamıyoruz' eylemi gerçekleştiren öğrenciler, Ankara Ulus'taki eylem için İstanbul ve İzmir'den yola çıktı. Ancak öğrenciler Ankara girişinde durduruldu. 'Barınamıyoruz Hareketi' Twitter hesabından yapılan paylaşımda da öğrencilerin gözaltına alındığı aktarıldı.Ankara Valiliği bugün düzenlenmesi planlanan öğrencilerin ‘Barınamıyoruz’ eyleminin uygun görülmediğini açıklamıştı.

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ankara, izmir, eylem, öğrenci, ulus