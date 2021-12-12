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https://tr.sputniknews.com/20211212/biden-abd-tarihinin-muhtemelen-en-olumcul-kasirgasiyla-karsi-karsiya-kaldik-1051680127.html
Biden: ABD tarihinin muhtemelen en ölümcül kasırgasıyla karşı karşıya kaldık
Biden: ABD tarihinin muhtemelen en ölümcül kasırgasıyla karşı karşıya kaldık
Ulusa sesleniş konuşması yapan ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, başta Kentucky eyaleti olmak üzere orta eyaletleri vuran... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T00:39+0300
2021-12-12T00:39+0300
2021-12-12T00:39+0300
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abd, joe biden, kentucky
Biden: ABD tarihinin muhtemelen en ölümcül kasırgasıyla karşı karşıya kaldık Ayrıntılar geliyor
Ulusa sesleniş konuşması yapan ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, başta Kentucky eyaleti olmak üzere orta eyaletleri vuran kasırgaların 'ABD tarihinin en ölümcül kasırgaları' olabileceğini kaydetti.