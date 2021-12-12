https://tr.sputniknews.com/20211212/bidendan-avrupanin-dogusuna-daha-fazla-asker-gonderme-tehdidi---1051684863.html

ABD'den Avrupa’nın doğusuna daha fazla asker gönderme tehdidi

ABD'den Avrupa’nın doğusuna daha fazla asker gönderme tehdidi

ABD Başkanı Biden, ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi’ halinde Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine ek güç göndereceklerini ifade etti. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T10:21+0300

2021-12-12T10:21+0300

2021-12-12T10:22+0300

dünya

abd

rusya

vladimir putin

nato

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051565961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_60b225d9448106118d1395b227d98715.jpg

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Başkan Joe Biden, gerçekleştirdikleri görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın işgal edilmesi halinde bunun Rusya için ne kadar yıkıcı ekonomik sonuçları olacağını ‘kesinlikle net bir biçimde’ anlamasını sağladı. Biden, bu adımların Moskova’yı etkilemekle kalmayıp başka ülkelerin Rusya’ya olan yaklaşımlarını da değiştireceğini söyledi, “Korkunç bir bedel ödeyecekler” dedi. Bu hafta video konferans yoluyla yapılan görüşmede Putin, Biden’a Rusya’nın ‘kırmızı çizgileri’ ve Moskova’yı endişelendiren tehditler hakkında bilgi vermişti. Biden da Ukrayna’daki durumun tırmanmasından duyduğu endişeleri dile getirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211207/putin-ile-biden-video-konferans-gorusmesi-icin-bir-araya-geldi---1051534584.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, vladimir putin, nato, joe biden