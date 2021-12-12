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Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı
Arınç, "Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz. Bunların muhatabı artık bugünkü... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T23:14+0300
2021-12-12T23:40+0300
politika
ak parti
türkiye
bülent arınç
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Cumhurbaşkanlığı YİK eski üyesi Bülent Arınç, 140journos kanalında yayınlanan son videoya konuk olarak ekonomik durum hakkında yorumlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile alakalı dikkat çeken açıklamalarda da bulunan Arınç, "Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz. Bunların muhatabı artık bugünkü sistemde istesek de istemesek de Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.AK Partinin kurucuları arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yol arkadaşı olan Bülent Arınç, 140journos kanalının yayınlanan son videosuna konuk olarak ülkenin ekonomik durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Evinde asılı olan, Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğrafını yorumladıEvinin duvarında asılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğrafı sorulan Bülent Arınç, o kareyi ve geçmişteki ilişkilerini şu sözlerle yorumladı:'Bu güzel işler hatırına keşke kendisi bu kadar yıpranmasa'Mevcut ekonomik konular hakkında da konuşan Arınç, "Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz" şunları söyledi:Belgeselin ardından canlı yayına katıldıÖte yandan, 'Ya devlet başa' belgeseli Halk Tv ekranlarında masaya yatırıldı. Hukukçu Salim Şen'in kendisine karşı önyargılı konuştuğunu ifade eden Arınç, kendisini dinlemediğini, görmediği bir şey hakkında fikir beyan ettiğini ifade etti. Arınç'in 'kendisinin Ergenekon Davası'ndaki tavrı da bellidir' dediği hukukçu Şen, Arınç'a şöyle yanıt verdi:Bu açıklamanın ardından Şen, Arınç'a "Kurucusu olduğunuz AKP, Sedat Peker eliyle bir korku iklimi yaratırken, nasıl muhalefet ettiniz?" sorusunu yöneltti. Arınç, soruya "Geçmişteki beyanlarıma bakarsanız neler söylediğimi ve yaptığımı görürsünüz. Şimdi elimde yazılı bir beyan yok. Arzu ederseniz yarın Gökmen Bey'e gönderirim" diye yanıt verdi. Şen ve program moderatörü Gökmen Karadağ'ın sözleri ve soruları bitmeden Arınç yayından ayrıldı.Arınç'ın aniden yayından ayrılması üzerine Karadağ, "Sayın Arınç bu hiç yakışmadı size. Benim daha konuşacağım şeyler vardı sizinle. Bu programda kaç defa size yönelik eleştirilen oldu, size yönelik yorumlar yapıldı. Sonuçta siz komuoyuna mâl olmuş bir isimsiniz. Siz Türkiye'de milyonlarca insanın kaderini belirleyen bir iktidarın mensubuydunuz" dedi.Karadağ sözlerini sürdürürken Arınç yeniden yayına bağlandı. Karadağ'ın "Daha önce de birçok kez Halk TV'de yayınlanan programlarda hakkınızda konuşmalar oldu. Neden bugün bağlanma ihtiyacı duydunuz ve neden Barış'ın sorusunu dinlemeden yayından ayrılmak istiyorsunuz?" dediği Arınç şunları dile getirdi:Bu sözler üzerine gazeteci Barış Pehlivan ise "Bana 'yerine otur' demek size düşmez. Bugüne kadar yazdıklarımın hepsi belgeli. 18 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bugüne kadar bir tek haberimi bile tekzip ettiniz mi? Edemediniz. Sizin 'bana suikast düzenlenecekti yalanınız ile bu ülkenin asıl derin devleti, devletin en mahrem sırlarını açtı' size bunu soracaktım. Bana suikast düzenlenecekti yalanınız ile bizler Silivri'de çürütüldük. Size bunu soracaktım. 'Ben ahmakmışım' demekle kurtulunmuyor. Derin devlet belgeselinde sizin olmanız sorunlu bir şey. Ben bunu soracaktım." dedi.Arınç, Barış Pehlivan'ın soruları üzerine, "Bakın beni bu konulara sokmayın. Ben sizinle özel bir yayın yapmıyorum." dedi.Karşılıklı tartışmaların ardından Arınç programdan bir kez daha ayrıldı.
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ak parti, türkiye, bülent arınç

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı

23:14 12.12.2021 (güncellendi: 23:40 12.12.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan - Bülent Arınç
Recep Tayyip Erdoğan - Bülent Arınç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AA
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Arınç, "Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz. Bunların muhatabı artık bugünkü sistemde istesek de istemesek de Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı YİK eski üyesi Bülent Arınç, 140journos kanalında yayınlanan son videoya konuk olarak ekonomik durum hakkında yorumlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile alakalı dikkat çeken açıklamalarda da bulunan Arınç, "Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz. Bunların muhatabı artık bugünkü sistemde istesek de istemesek de Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.
AK Partinin kurucuları arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yol arkadaşı olan Bülent Arınç, 140journos kanalının yayınlanan son videosuna konuk olarak ülkenin ekonomik durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Evinde asılı olan, Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğrafını yorumladı

Evinin duvarında asılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğrafı sorulan Bülent Arınç, o kareyi ve geçmişteki ilişkilerini şu sözlerle yorumladı:
"Bu fotoğraf Bakanlar Kurulu'ndan. Ben başbakan yardımcısıyım, Tayyip Bey ise başbakan. Yani hoşuma giden bir fotoğraf. Şimdi siz güzel sordunuz aslında, 'Bu kadar olan bitenden sonra bu fotoğrafın burada ne işi var?' diyorlar. Ben de 'güzel günlerin hatırası' diyorum. Çünkü hala birbirimize karşı bir sevginin bir saygının olduğuna inanıyorum. Zaman zaman sert konuşmalar yapılsa da hatta beni rencide edecek düzeyde olsa da bizim hukukumuz çok eski"

'Bu güzel işler hatırına keşke kendisi bu kadar yıpranmasa'

Mevcut ekonomik konular hakkında da konuşan Arınç, "Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz" şunları söyledi:

"Bunların muhatabı artık bugünkü sistemde istesek de istemesek de Sayın Cumhurbaşkanı. Tek kişilik bir hükümetten bahsediyoruz. Ona da yazık, üzülüyorum. Mükemmel bir insan, bulunmaz bir insan. En azından çok güzel işler yaptı. Bu güzel işler hatırına keşke kendisi bu kadar yıpranmasa. Sen konuşurken yüzün gülerdi, biz o gülen yüze hasretiz. Hiddet yok, kime hiddet göstereceğiz biz?"

Belgeselin ardından canlı yayına katıldı

Öte yandan, 'Ya devlet başa' belgeseli Halk Tv ekranlarında masaya yatırıldı. Hukukçu Salim Şen'in kendisine karşı önyargılı konuştuğunu ifade eden Arınç, kendisini dinlemediğini, görmediği bir şey hakkında fikir beyan ettiğini ifade etti.
Arınç'in 'kendisinin Ergenekon Davası'ndaki tavrı da bellidir' dediği hukukçu Şen, Arınç'a şöyle yanıt verdi:

"Beni bilgisizlikle ve ön yargılı olmakla suçladınız. Söyledikleriniz içinde bir tek Ergenkon konusunda size katılıyorum. Siz ve içinde bulunduğunuz iktidar kumpaslarla sizin de 'bağırsaklarını temizliyor' diye ifade ettiğiniz tuzaklarla yüzlerce binlerce yurtsever, cumhuriyete, vatanına bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun yanında yer aldım. Size biat etmeyen, o FETÖ'cülere asla boyun eğmeyen orada dimdik hakkı hukuku, adaleti savunan bir avukat olarak tanıyor beni herkes. Emin olun Bülent Arınç sizi öyle tanımıyorlar. Kibrinizi biraz bırakın gerçekleri görün."

Bu açıklamanın ardından Şen, Arınç'a "Kurucusu olduğunuz AKP, Sedat Peker eliyle bir korku iklimi yaratırken, nasıl muhalefet ettiniz?" sorusunu yöneltti. Arınç, soruya "Geçmişteki beyanlarıma bakarsanız neler söylediğimi ve yaptığımı görürsünüz. Şimdi elimde yazılı bir beyan yok. Arzu ederseniz yarın Gökmen Bey'e gönderirim" diye yanıt verdi.
Şen ve program moderatörü Gökmen Karadağ'ın sözleri ve soruları bitmeden Arınç yayından ayrıldı.
Arınç'ın aniden yayından ayrılması üzerine Karadağ, "Sayın Arınç bu hiç yakışmadı size. Benim daha konuşacağım şeyler vardı sizinle. Bu programda kaç defa size yönelik eleştirilen oldu, size yönelik yorumlar yapıldı. Sonuçta siz komuoyuna mâl olmuş bir isimsiniz. Siz Türkiye'de milyonlarca insanın kaderini belirleyen bir iktidarın mensubuydunuz" dedi.
Karadağ sözlerini sürdürürken Arınç yeniden yayına bağlandı. Karadağ'ın "Daha önce de birçok kez Halk TV'de yayınlanan programlarda hakkınızda konuşmalar oldu. Neden bugün bağlanma ihtiyacı duydunuz ve neden Barış'ın sorusunu dinlemeden yayından ayrılmak istiyorsunuz?" dediği Arınç şunları dile getirdi:

"Kaçtı sözü hiç yakışmadı. Benim siyasi hayatımı sizler yakından takip ediyorsunuz. Barış Bey yerinize oturun. Ben her akşam hakkımda ne söylediğinizi ailemle ilgili kişisel haklarıma saldırıda bulunduğunuzu biliyorum."

Bu sözler üzerine gazeteci Barış Pehlivan ise "Bana 'yerine otur' demek size düşmez. Bugüne kadar yazdıklarımın hepsi belgeli. 18 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bugüne kadar bir tek haberimi bile tekzip ettiniz mi? Edemediniz. Sizin 'bana suikast düzenlenecekti yalanınız ile bu ülkenin asıl derin devleti, devletin en mahrem sırlarını açtı' size bunu soracaktım. Bana suikast düzenlenecekti yalanınız ile bizler Silivri'de çürütüldük. Size bunu soracaktım. 'Ben ahmakmışım' demekle kurtulunmuyor. Derin devlet belgeselinde sizin olmanız sorunlu bir şey. Ben bunu soracaktım." dedi.
Arınç, Barış Pehlivan'ın soruları üzerine, "Bakın beni bu konulara sokmayın. Ben sizinle özel bir yayın yapmıyorum." dedi.
Karşılıklı tartışmaların ardından Arınç programdan bir kez daha ayrıldı.
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